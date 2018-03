Arbergen ist sein Wunschrevier: 37 Jahre war er Streifenpolizist in Hemelingen, jetzt streift er durch seinen Wohnort Arbergen. (PETRA STUBBE)

Der direkte Draht zu den Bürgern, vor Ort sein, wenn Rat und Hilfe benötigt werden, und vor allem ein vertrauter Ansprechpartner sein, das ist die Mischung, die den 58-Jährigen zufrieden macht.

Zuvor war Struck im Streifendienst im Revier Hemelingen tätig. Als in Bremen fünf Stellen für Kontaktpolizisten in verschiedenen Stadtteilen ausgeschrieben wurden, zögerte er nicht lange. 44 Polizisten bewarben sich, er bekam sein Wunschrevier Arbergen, wo er seit 30 Jahren zu Hause ist. Berufs- und Lebenserfahrung, das seien seine Stärken, mutmaßt Struck, wieso die Wahl auf ihn gefallen ist.

Gleich nach der Mittleren Reife hat der gebürtige Buxtehuder seine Ausbildung zum Polizisten in Niedersachsen absolviert. Zunächst ging es nach Verden, dann nach Bremen in sein Wunschrevier Hemelingen. „Ich habe mich lange erkundigt und Hemelingen gefiel mir von den Bedingungen am besten“, erklärt er. Die 37 Jahre dort bereut er jedenfalls in keinster Weise. Der Kontakt zu den alten Kollegen besteht weiterhin, allein durch den regen Austausch der Reviere.

Leider habe es in Arbergen keine Einarbeitungszeit mit seinem Vorgänger Günther Ehlers gegeben, der im September nach 15 Jahren Dienst in den Ruhestand verabschiedet wurde, bedauert er. Auch wenn ihn viele Arberger durch seine privaten Spaziergänge mit dem Hund kennen, so hätten ihn einige zu Beginn, Anfang Februar, skeptisch beäugt, wenn er mit Uniform durch das Dorf geradelt oder bei seinen Kontrollgängen hier und dort mal stehengeblieben sei, um nach dem Rechten zu sehen.

Kein Einschüchtern

Dabei will er weder einschüchtern noch drohen, stellt er klar. „Sanktionen sind für mich das letzte Mittel“, erklärt Struck. So bekommen etwa Autofahrer, die auf der falschen Straßenseite parken, von ihm einen roten Zettel mit einer Verwarnung an die Windschutzscheibe geklemmt. Das Bußgeld sei erst Schritt Nummer zwei.

Ähnlich verfährt er bei Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schule kutschieren. Dann sucht der Polizist das Gespräch und appelliert an die Einsicht, andere Kinder nicht durch zusätzlichen Verkehr zu Hol- und Bringzeiten zu gefährden.

Und so ist Struck mittlerweile für viele Arberger ein willkommener Ansprechpartner. Nicht nur Kinder, die ihn durch seine Besuche in Schulen und Kindergärten kennen, grüßten und winkten schon von Weitem. „Besonders ältere Menschen schätzen allein meine Präsenz und fühlen sich durch mich sicherer“, erzählt er. Keine Kontrolltour gleiche der anderen. „Da bin ich unberechenbar“, lacht Struck. Und wird doch einmal eingebrochen, so ist für viele Leute das Gespräch mit Struck noch Tage nach der Tat sehr wichtig. „Opfer-Nachsorge“ nennt der Polizist diese Arbeit, die den Betroffenen Ängste nehmen soll und bei der er Tipps zu besseren Sicherheit erteilt. „Wenn mir dann jemand sagt: ,Sie haben mir echt geholfen`, dann geht das runter wie Butter“, freut sich Struck.

Seine Sprechstunden im Büro, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, werden ebenso gut angenommen. Auch wenn sich hier viele Anliegen wiederholen - Fahrraddiebstahl und Fragen zu Einbruchsicherung - , so kommt für Struck doch keine Langeweile auf. „Für mich ist Polizist zu sein kein Beruf, sondern eine Berufung“, beschreibt er seine Auffassung von seinem Job. Auch wenn das, was er in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, nicht immer leicht auszuhalten gewesen sei.Besonders die Aufgaben, die heutzutage nicht mehr zu der Tätigkeit der Polizei gehören.

„Früher mussten wir nach den Suiziden die Leichenteile auf den Bahnschienen einsammeln“, erinnert sich Struck ungern zurück. Und auch die Aufgabe, den Eltern von verunglückten Kindern die traurige Nachricht zu überbringen, habe er diverse Male übernehmen müssen - heute würden Seelsorger damit betraut, erzählt Struck, selbst Vater eines Sohnes. Dieser tritt nun in seine Fußstapfen und beginnt ebenfalls eine Polizeilaufbahn. Von langer Familientradition kann jedoch nicht die Rede sein. „Bei mir in der Familie ist sonst niemand Polizist“, erzählt Struck. Doch für ihn sei schon als kleiner Junge klar gewesen: Das willst Du werden.