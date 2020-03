Vahr. Ein Mädchen im Grundschulalter liegt auf der silbrig-glänzenden Decke und bewegt sich nicht. Ein älteres Kind eilt herbei, bringt sie mit gekonnten Griffen in die stabile Seitenlage und deckt sie zu. Eine der umstehenden Jugendlichen telefoniert mit dem Rettungsdienst. Was aussieht wie ein Notfall, ist die erste Praxisübung bei der neugegründeten Kindergruppe des Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ). Der nächste, der an diesem Tag die verletzte Person gibt, ist Moritz.

Die ASJ hat am Donnerstag ihre zweite Kindergruppe in Bremen eröffnet. Was bisher nur in Walle möglich war, geht jetzt auch in Bremen-Ost: Regelmäßiges Erste-Hilfe-Training für Kinder. Wöchentlich lernen die Teilnehmer Herzdruckmassage, stabile Seitenlage und auch Verbände und Pflaster anzulegen. Kleine Retter zu großen Taten zu ermutigen, ist das Motto der Kindergruppe.

Eine der Organisatoren ist die 20-jährige Amrei Meggers. Sie ist als Ortsjugendleiterin bei der ASJ engagiert, dem Jugendverband des Arbeiter-Samariter-Bundes. Zur Gründung der Gruppe erklärt sie: „Wir wollen unseren eigenen Nachwuchs haben und hatten außerdem sehr viele Anfragen für eine zweite Gruppe.“ Sie selbst sei über den Schulsanitätsdienst in ihrer ehemaligen Schule zur ASJ gekommen und ehrenamtlich aktiv.

Die erste Stunde beginnt mit einem Kennenlernspiel: „Ich bin Hanna“, „Ich bin Michelle“ – dazu denkt sich jeder eine Bewegung aus und macht sie vor. Die Kinder und Jugendlichen drehen sich im Kreis, klatschen und werfen die Haare zurück. Acht Kinder sind gekommen, noch mehr ehrenamtliche Jugendgruppenleiter. Die Jugendlichen von der Arbeiter-Samariter-Jugend tragen dunkelrote Kapuzenpullover mit Logo und ihrem Namen auf dem linken Ärmel. Nach dem Spielen geht es direkt los mit den praktischen Übungen. Fast alle Kinderhände gehen hoch, als Freiwillige für die Übungsszene auf der Rettungsdecke gesucht werden.

Einer der Helfer für das scheinbar bewusstlose Mädchen ist Jerome. Der Zehnjährige ist seit fast drei Jahren bei der ASJ und macht auch bei der anderen Kindergruppe mit. Sein Motivation: „Die Menschen hier sind nett. Und Erste Hilfe lernen ist etwas Tolles.“ Wenn er jemanden verletzt auf der Straße liegen sehen würde, wisse er in Zukunft gleich, was er in einer solchen Situation machen müsse. Jerome wünscht sich, nach der Schule eine Rettungssanitäterausbildung zu machen. Erst wenn sie volljährig sind, dürfen die jetzigen Kinder bei echten Einsätzen dabei sein.

Im Notfall sofort zu helfen, das trauen sich viele Menschen in Deutschland nicht. Aber es werden immer mehr – dazu tragen auch Maßnahmen wie die Kindergruppen bei. Wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, helfen heute mehr als doppelt so viele Menschen, wie noch vor rund 15 Jahren. Das geht aus einem Fachartikel des Deutschen Ärzteblattes hervor. Bereits nach drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff wird das Gehirn irreparabel geschädigt, deshalb ist es so wichtig, schnelle Hilfe durch Laien zu bekommen, so der Deutsche Rat für Wiederbelebung. Der Schulausschuss der Kulturministerkonferenz hat den Ländern empfohlen, das Thema „Wiederbelebung“ ab Klasse 7 für zwei Stunden jährlich zu unterrichten. In Bremen werden laut der Sprecherin des Bildungsressorts Annette Kemp an einigen Schulen Schulsanitäter ausgebildet. Eine flächendeckende Übung für alle Schüler gäbe es nicht und sei auch nicht geplant.

Amrei Meggers unterrichtet auch Erste-Hilfe-Kurse für Erwachsene und wünscht sich, mehr Menschen würden lebensrettende Maßnahmen lernen und die richtige Anwendung regelmäßig wiederholen, um sie nicht zu vergessen. Aus Erfahrung weiß sie: „In den Kursen wird häufig viel durcheinandergebracht. Wenn der letzte Kurs lange her ist, ist die Forschung zum Teil auch überholt.“ Unterricht in der Schule fände sie „super gut“, weil Kinder so von klein auf an die lebensrettenden Handgriffe gewöhnt würden.

Nachdem das verletzte Mädchen im Kurs vom fiktiven Rettungswagen abtransportiert wurde, dürfen die Kinder den echten Rettungswagen auf dem Parkplatz besichtigen. Sie sehen die höhenverstellbare Patientenliege, Sauerstoffmasken und Schläuche. Wer möchte, darf ein Foto vor dem Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht machen. Es soll Spaß machen bei der Kindergruppe: „Wir gucken uns die Rettungswagen und Hubschrauber an“, erzählt Meggers, ebenso seien Spiele und Inhalte zur Teambildung fest eingeplant. Außerdem können die Kinder an Wettbewerben mit Kindergruppen aus anderen Bundesländern teilnehmen. Nächste Woche wiederkommen möchte Hannah. Die Zehnjährige Gymnasiastin aus der Vahr interessiert sich besonders für den Rettungswagen und will lernen „wie man Menschen rettet.“ Heute nimmt sie schon mal eine kleine Tüte mit Geschenken mit nach Hause.

Weitere Informationen

Die Erste-Hilfe-Gruppe hat noch freie Plätze. Kinder ab sieben Jahren können donnerstags von 17 bis 18 Uhr In der Vahr 61-63 vorbei kommen, der Einstieg ist jederzeit möglich.