Das Ehepaar Breddow wird fortan unterm Dach einen guten Überblick über ihr neues Wohnquartier haben. Sie müssen den Möbelwagen nicht weit fahren lassen: Zuvor haben sie 43 Jahre am Arsterdamm gelebt.

Einen Blumenstrauß und einen Schlüssel haben die Eheleute Bradder am Dienstag als zwei der ersten 52 Mieter in dem nun fast fertigen Neubaugebiet der Brebau rings um die Hans-Hackmack-Straße in Arsten in Empfang genommen. Und dann erst einmal die Aussicht von ihrem neuen Balkon im Dachgeschoss genossen.

Ihr neues Zuhause ist eine von insgesamt 144 Mietwohnungen, die verteilt auf sieben Mehrfamilien- und fünf bereits bezogene Reihenhäuser bis Ende des Jahres fertig sein werden. Damit ist es nach eigenen Angaben das größte Bauprojekt der jüngeren Geschichte des städtischen Wohnungsunternehmens. Zu dem Projekt zählen auch 16 fertige Reihenhäuser, die bereits 2019 an die Eigentümer verkauft worden sind und in deren Gärten bereits Rutschen und Spielzeug auf viele Kinder als Bewohner deuten lassen.

Der Umzug in ein etwas größeres Mehrfamilienhaus an die Kurt-Georg-Kiesinger-Allee ist Annemarie Bradder nicht ganz leicht gefallen. „Immerhin haben wir 43 Jahre in einem Haus für uns allein am Arsterdamm gelebt“, erzählt sie von ihrer gemeinsamen Zeit in ihrer alten Nachbarschaft. Doch nun seien die beiden Kinder längst aus dem Haus. „Wir werden nicht jünger, da musste nun langsam eine Veränderung passieren und noch können wir mitbestimmen, wie es mit uns im Alter weitergeht“, sagt die 73-Jährige und blickt sich in ihrem neuen Domizil um.

Die beiden Zimmer und die Wohnküche in der öffentlich geförderten Wohnung sind recht klein, aber dafür gibt es reichlich Platz im Bad und im Flur, sodass sich auch Mieter mit Rollstuhl oder Rollator dort gut bewegen können. Hans-Jürgen Bradder lässt sich dort gerade von Hauswart Redjep Ismaili die Fußbodenheizung erklären. Ismaili beantwortet geduldig alle Fragen und blickt dennoch auf seine Uhr. Schließlich hat er an diesem Tag noch zehn weitere Wohnungsübergaben im Haus zu erledigen.

Über 300 Bewerbungen

Ihre erwachsenen Kinder haben die Bradders schließlich als Interessenten für eine der Neubauwohnungen bei der Brebau eingetragen. Über 300 Menschen haben sich laut Brebau bereits für die 144 Wohnungen beworben, die bis zu fünf Zimmer umfassen. 36 Wohnungen davon sind öffentlich gefördert wie die des Ehepaars Bradder. Dort dürfen nur Menschen einziehen, die einen sogenannten Wohnungsberechtigungsschein von der Stadt vorweisen können. Die Höhe des Einkommens ist dabei entscheidend.

Mittlerweile ist Annemarie Bradder überzeugt davon, den richtigen Schritt gegangen zu sein. „Das Umfeld bleibt ja größtenteils erhalten, wir ziehen nicht weit weg und bleiben im Stadtteil“, sagt sie. Viele der neuen Mieter kommen aus Obervieland, weiß Heinz Riering zu berichten. Von Studenten über Familien bis hin zu älteren Menschen, die sich verkleinern wollen oder eine barrierefreie Wohnung beziehen möchten.

Riering leitet bei der Brebau die Abteilung Neubau und ist sichtlich stolz auf die neuen Häuser mit der dunkelroten Klinker-Fassade. „So eine Qualität erwartet man nicht unbedingt bei geförderten Wohnungen, aber wir haben uns wirklich Mühe gegeben“, sagt er mit Verweis auf besondere Details in den Innenräumen, an den Balkonen und der Fassade. Für Brebau-Geschäftsführer Thomas Tietje steht heute schon fest: „Wir wollen diese Häuser schließlich ewig in unserem Bestand halten.“

In Obervieland kennt sich die Brebau aus, das Unternehmen ist mit etwa 1000 Mietwohnungen die größte Wohnungsgeberin im Stadtteil. Allein schon rings um den Sonnenplatz in Kattenturm hat sie einen stattlichen Mietwohnungsbestand, eine neue Reihenhaussiedlung entsteht derzeit an der Martin-Buber-Straße. Diese Häuser sollen allerdings verkauft werden.

Brebau will Quartier weiter entwickeln

„Aber nicht nur die Häuser selbst, sondern auch die Quartiersentwicklung ist uns wichtig“, sagt Tietje. Daher will die Brebau zwischen den neuen Häusern an der Hans-Hackmack-Straße und dem Gymnasium links der Weser auch ein Kinder- und Familienzentrum bauen, in dem sowohl Krippen als auch Kindergartenkinder zukünftig betreut werden können. Der Baubeginn der Kita ist für Herbst geplant. Nach einer Bauzeit von etwa zwei Jahren sollen dort dann bis zu 120 Kinder gemeinsam spielen und lernen. Neben einer Kinderküche zum gemeinsamen Kochen ist auch ein Familienzentrum vorgesehen, um mit Eltern ins Gespräch zu kommen und Netzwerke zu fördern. Wenn alles fertig ist, werden drei miteinander verbundene Gebäude in der heutigen Parkanlage stehen. Auch der bereits vorhandene Grünzug rings um das Bauprojekt wird demnächst noch von der Brebau gepflegt und gestaltet, heißt es vom Unternehmen.

Das Neubauvorhaben in Arsten ist eines der Projekte, die zum Sofortprogramm Wohnungsbau des Bremer Senats zählen. Aber lief das Genehmigungsverfahren dadurch tatsächlich schneller ab als üblich? „Ein halbes Jahr vom ersten Gespräch bis zur Baugenehmigung ist schnell, da hat die Zusammenarbeit mit der Stadt wirklich sehr gut geklappt“, antwortet Tietje.

Vor eineinhalb Jahren sei erst Baubeginn gewesen. Im Oktober ziehen dann die nächsten Mieter an der Hans-Hackmack-Straße ein, im Dezember werden laut Plan die letzten 37 Wohnungen bezugsfertig sein. „Wir sind froh, dass wir trotz Corona mit leichten Anpassungen im Plan liegen“, sagt Tietje.