Am kommenden Sonntag, 18. Juni, 15 Uhr, veranstaltet das Nabu-Schullandheim Dreptefarm eine „Offene Fütterungsrunde“, Am Paschberg 9 in Wulsbüttel. Beim Eselchen ist nur ein kurzer Besuch möglich. Trubel gibt es auch in einem Eselleben schließlich noch früh genug. Es sind auch noch Restplätze für Ferienfreizeiten auf der Dreptefarm zu haben. Infos auf www.nabu-bremen.de. Bei einer Freizeit soll das Fohlen auch einen Namen bekommen.