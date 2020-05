Faro Tuncel, Leiter des Jugendhauses Hemelingen, möchte die Kinder- und Jugendarbeit möglichst bald wieder aufnehmen. Vielleicht in kleinen Gruppen im Außenbereich, schlägt er vor. (PETRA STUBBE)

Hemelingen. Mit dem Coronavirus kam auch das vorläufige Aus für die Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen. Neben der Schule haben die Kinder damit einen weiteren wichtigen Bezugspunkt verloren. Jugendhilfeträger wie St. Petri arbeiten derzeit an Konzepten, wie sie ein reduziertes Angebot anbieten können.

Für den Leiter des Jugendhauses Hemelingen an der Hemelinger Heerstraße, Faro Tuncel, gab es in der vergangenen Woche einen ersten Schritt zurück in eine gewisse Normalität. „Ich war zum ersten Mal wieder in der Einrichtung für eine Besprechung.“ Mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die es derzeit bedürfe. Eben eine andere Art von Normalität.

Bis es aber für die Kinder und Jugendlichen soweit ist, wird es noch dauern. Die Jugendarbeit ruht deswegen aber nicht – zumindest nicht vollständig. „Wir sind sehr kreativ, wir machen Online-Angebote, treffen die Jugendlichen auf der Straße oder machen Online-Challenges oder Spiele“, sagt Tuncel. Daneben gebe es feste Zeiten, zu denen die Jugendlichen die Mitarbeiter erreichen könnten. Darüber hinaus seien Einzeltermine für Kinder mit Beratungs- oder Gesprächsbedarf in Vorbereitung. „Die Kinder haben ganz viel Unterstützungsbedarf, gerade auch in dieser Pandemie-Zeit“, sagt Tuncel. Aber all die Alternativen, die die Träger entwickelten, ersetzten nicht die persönliche Beziehungsarbeit in den Einrichtungen.

Tuncel ist über das Diakonische Werk auch Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Wohlfahrtspflege (LAG). „Über den Verband arbeiten wir an allen möglichen Formen von Öffnungskonzepten zusammen mit dem Sozialressort.“ Er könne sich Konzepte, wie die an Schulen vorstellen. „Vielleicht in kleinen Gruppen im Außenbereich und mit einem Rotationsprinzip. Warum sollte das nicht möglich sein?“, fragt er. Bei St. Petri werde an solchen Konzepten gearbeitet. „Wir erstellen zum Beispiel gerade einen Hygieneplan.“ Er hoffe, dass Ende Mai die ersten Schritte gegangen werden könnten. „Aber das ist dann nicht in dem Sinne eine offene Jugendarbeit.“

Die Jugendlichen nehme er zur Zeit als verständig wahr. „Irgendwann ist aber die Geduld nicht mehr da und das wird auch bei uns langsam deutlich“, hat Tuncel beobachtet. Gerade wenn Menschen unter beengten Verhältnissen lebten und das gesellschaftliche Leben stillstehe, sei dies eine Situation, die zu Konflikten führen könne. „In allen Familien, großen wie auch kleinen“, betont Tuncel. Für alle Kinder und Jugendlichen bedeute der derzeitige Ausnahmezustand eine enorme psychische und emotionale Belastung. Er glaube außerdem, dass sich einige Familien allein gelassen fühlen. „Den Familien wird derzeit sehr viel abverlangt und sie leisten dabei sehr viel.“

Christa Komar (Grüne), Sprecherin des Fachausschusses Bildung, Soziales, Integration und Kultur des Beirats Hemelingen, würde einen raschen, reduzierten Neubeginn der Jugendarbeit im Stadtteil begrüßen. „Den Kindern und Jugendlichen muss etwas angeboten werden“, sagt sie. „Besonders, wenn man sich überlegt, dass Hemelingen ein benachteiligtes Gebiet ist.“ Grundvoraussetzung seien Hygiene- und Abstandsregeln. „Dann könnte ich mir es vorstellen, dass man in kleinen Räumen etwas machen kann.“ Angebote im Freien seien ohnehin vermutlich problemloser umzusetzen – mit Ausnahmen. „Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Fußball gespielt wird.“

Bei allen Ideen und Konzepten sieht Komar allerdings einen Haken: „Ich sehe eher das Problem, genügend Personal zu finden.“ Das Jugendhaus hat zweieinhalb Personalstellen und organisiert einen Großteil des Programms über Honorarkräfte. Dennoch müssten Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden. „Gerade für die Kinder und Jugendlichen, die es nötig haben.“ Deswegen wäre es schön, wenn das Jugendhaus ein Angebot machen könnte. Das Sozialressort bestätigte auf Nachfrage lediglich, dass es erste Überlegungen über mögliche Öffnungskonzepte gebe. Aussagen über Zeitpläne konnte Sprecher Bernd Schneider nicht machen.

Christa Komar befürchtet, dass die Chancenungleichheit in ihrem Stadtteil mit den Corona-Beschränkungen zugenommen hat. „Viele Kinder haben viel aufzuarbeiten und die ganzen Projekte zur Förderung, die wir im Stadtteil haben, finden nicht statt.“ Sie glaube auch nicht, dass ein reduzierter Schulbesuch mit zwei Unterrichtstagen, wie derzeit im Gespräch, viel nütze. Komar bezweifelt außerdem, dass das von der Bundesregierung aufgelegte Sofortprogramm für die digitale Ausstattung für den Online-Unterricht ausreiche, um eine noch stärkere Unwucht in der Bildungsgerechtigkeit auszugleichen. „150 Euro für einen Laptop wird in vielen Familien, die von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen sind, nicht reichen.“ Und: „Viele Eltern können ihren Kindern nicht helfen, weil ihnen der Kontext zum Unterricht fehlt.“ Deswegen fordert sie: „Der normale Schulbetrieb muss sehr schnell für alle Kinder mit besonderen Bedarf beginnen.“ Auch mit einem Unterricht nur in den Hauptfächern sei es nämlich nicht getan. „Gerade die Nebenfächer wie Kunst und Musik, wo die Kinder Muße haben und auch Lust an der Schule kriegen, fehlen ihnen“, meint sie.

Ein Aspekt auf den auch Faro Tuncel hinweist. „Bei einigen fehlen die technischen Möglichkeiten oder die Unterstützung, um jetzt für die Schule zu arbeiten und gerade dafür gibt es ja die Jugendeinrichtungen, um das aufzufangen.“ Dieses Konzept, das für mehr Chancengleichheit sorge, sei derzeit nahezu komplett lahmgelegt. „Deswegen wollen wir öffnen; nicht weil wir das auf Biegen und Brechen wollen, sondern weil der Bedarf da ist. Wir können die Jugendarbeit nicht einfach aussetzen.“