DJ Toddy (Mitte) und Ingrid Kirschenlohr (rechts) mit den motivierten Titelverteidigern im Pümpelwerfen von der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf, die dieses Mal Dritte wurden. (fotos: PETRA STUBBE)

Der Gewerbeschau Osterholz, kurz GO, wird eine große Bedeutung beigemessen, was sich nicht zuletzt daran zeigte, dass zur Eröffnung durch den Vizepräsidenten der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff, viel Prominenz aus Politik und Verwaltung anwesend war. Unter dem Motto „Marktplatz der Ideen“ sind die die Stände der Aussteller locker in den Hallen des Weserparks verteilt. Wer also nach einem passenden Handwerker suchte oder sich über verschiedene Gesundheitsdienstleistungen informieren oder sich von ortsansässigen Betrieben beraten lassen wollte, war auf der Gewerbeschau gut aufgehoben.

Ausrichter der Schau ist der Verein „Aktiv für Bremen-Osterholz“, der sich mit viel ehrenamtlichem Engagement für den Stadtteil und seine Bewohner einsetzt und zeigen will, wie attraktiv der Stadtteil für Handel, Gewerbetreibende, Handwerker und Bewohner ist. Das Wetter war sensationell gut, im Außenbereich vor Möbel Schulenburg hatten sich viele Besucher eingefunden.

"Eine tolle Show abgeliefert"

Ingrid Kirschenlohr, die 1. Vorsitzende des Vereins, hatte ausgesprochen gute Laune: „Die Resonanz ist heute bombig. Die Leute sind alle supergut gelaunt, das ist sehr schön.“ Man biete viele neue Aktivitäten, auch mit dem musikalischen Talentwettbewerb am Sonnabend. „Wir haben vier sehr gute Finalisten. Die haben hier eine ganz tolle Show abgeliefert. Gewonnen hat die 13-jährige Maxima Victoria Clavey aus Braunschweig, die bereits bei „The Voice Kids“ Bühnenerfahrung gesammelt hatte.

„Und wir freuen uns, dieses Jahr das 15-jährige Bestehen von ‚Aktiv für Osterholz‘ feiern zu können.“ Ein Termin stehe noch nicht fest – aber der Bürgerschaftspräsident Christian Weber, der jedes Jahr zu Eröffnung komme, habe den Verein eingeladen, in der Bürgerschaft zu feiern.

Im Außenbereich am Weserpark war eine Bühne aufgebaut, davor gut besuchte Biertischgarnituren. Neben Würstchen- und Bierbuden hatten sich dort 13 Aussteller angesiedelt. Und natürlich wurde dort wieder der Pümpel-Wettbewerb ausgetragen, der schon Tradition hat bei der GO hat. Gewonnen hat das Team „Kirschenlohr“, auf Platz zwei landete das Team „OT-Bremen Jedermann Allstars“ gefolgt vom Vorjahressieger, den „Feuer-Pümpler“ von der Jugendfeuerwehr Mahndorf.

Im Innenbereich stellten sich 34 weitere Organisationen vor. Darunter war auch das Ortsamt Osterholz. Ulrich Schlüter, der Ortsamtsleiter, war am Stand anwesend und freute sich über die große Resonanz: „Ich nutze die GO jedes Jahr sehr gerne, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Gerade eben war eine junge Jesidin aus dem Irak da. Sie ist seit drei Jahren in Osterholz und hat drei Kinder, die in die Kita und zur Schule gehen. Es hat mich sehr gefreut, wie gut sie schon Deutsch spricht.“ Diese Kontakte gebe es bei der Gewerbeschau eben auch. Und das empfinde er als sehr schön, neben der eigentlichen Arbeit als Ortsamtsleiter auch solche Gespräche führen zu können.

Schlüter wies auch auf die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bürger-Online-Redaktion hin, deren Website nach einigen Anlaufschwierigkeiten heute auf 1000 Klicks pro Tag komme. Eine weitere am Stand präsente Gruppe waren die Nachtwanderer. Engagierte Einwohner, die abends unterwegs sind und gucken, dass Jugendliche auch gut nach Hause kommen. Und damit helfen sie auch, Probleme in den Nachbarschaften zu vermeiden.

Ein paar Stände weiter informierte das Klinikum Bremen-Ost über Fragen der Geriatrie (Altersmedizin). Die Beschäftigten zeigten einen Altersanzug, der jüngeren Leuten demonstrieren konnte, wie man sich als alter Mensch fühlt. Er besteht aus einer Gewichtsweste und Gewichtsmanschetten für die Beine. Außerdem gibt es Manschetten, die die Gelenke versteifen. Die Mitarbeiterinnen erzählten, nur wenige Besucher seien bereit gewesen, sich den Altersanzug anzuziehen. Als Ausrede hätten sie in der Regel das warme Wetter angeführt. Dennoch habe allein das Angebot des Altersanzugs zu interessanten Gesprächen geführt.

Ein paar Stände weiter präsentierte sich ein Unternehmen, das Elektrofahrstühle, Badewannenlifte und dergleichen anbietet. Auch dort war die Stimmung gut. Die Bremer Heimstiftung machte ähnliche Erfahrungen. Der verkaufsoffene Sonntag hat viele Einkäufer in den Weserpark gelockt, die durchaus Zeit für ein Gespräch hatten. Im Außenbereich stand zudem ein Löschfahrzeug der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf. „Uns geht es nicht um Nachwuchswerbung. Wir stellen hier nur aus. Wir können zwar immer Nachwuchs gebrauchen, aber hier führen wir nur eine Spritzwand vor, wir erklären das Auto und machen Fotos von den Kindern, die sich das Auto genau ansehen“, betonte Feuerwehrmann Jens Hühnfort. Es seien schon mal mehr Gäste gewesen, sagte Hühnfort auf die Frage nach der Resonanz bei der Gewerbeschau, erklärte dies aber mit dem tollen Wetter am ersten Mai-Wochenende.