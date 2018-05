Thien-Phung (vorn von links), Wiktoria, Areeba und Anastasia lassen sich von Künstler Patrick Przewloka beraten. (fotos: PETRA STUBBE)

Vögel, Pilze, eine Schnecke, ein Zeppelin und das Zeichen „KSARTS“ prangen farbenfroh an der Wand des weißen Hauses der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee und erfreuen Spaziergänger und Gassi-Geher, die den kleinen Fußweg zwischen Heinrich-Imbusch-Weg und Mittelkampsfleet durchs Vahrer Grün schlendern. Sie können kaum ahnen, welcher Aufwand hinter dem Graffiti steht, das wie ein großflächiges Kunstwerk die Blicke anzieht.

„KSARTS“, erklärt Nadine Semrau, eine der vier Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiter der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee, „bedeutet KSA für Schule Kurt-Schumacher-Allee und ARTs wie Künste“. Nadine Semrau leitet die Schulverschönerungs-AG, eine der Initiativen, die dadurch entstanden sind, das die Schule teilweise für die fünften, sechsten und siebten Klassen der vierzügigen Schule bis 16 Uhr als verlässliche Schule gilt, aber bis 16 Uhr auch immer unterrichtsfreie Zeiten anfallen. Für unterrichtsfreie Zeiten werden den Schülerinnen und Schülern Angebote gemacht, wie die Schulverschönerungs-AG, die auch genau dem Auftrag des sozialen Lernens entspricht, den die Sozialpädagogen haben.

Wettbewerb für Motive

„Bilder werden oft kaputt gemacht, Wände mit Edding verschmiert“, stellt Semrau aus 18 Jahren Erfahrung an der KSA fest, in denen sie immer die 6. Jahrgänge in die Schulverschönerungs-AG aufnimmt. Diese Erfahrungen brachten die Pädagogin auf ein Graffiti-Projekt. „Ich hänge immer ein Plakat in der Schule aus und werbe damit für ein neues Projekt“, erklärt Semrau, denn die Teilnahme ist freiwillig. „Innenwände, das gibt leicht Schwierigkeiten mit den Behörden“, befürchtete die Sozialpädagogin und kam auf die Turnhallenwand als gut geeignete große Fläche für die Schulverschönerungs-AG und das Graffiti-Projekt. Figuren wie sie Keith Haring vom Stil her prägte, aber in sportlicher Bewegung, sollten an die Sporthallenwand, waren sich 36 Schülerinnen und Schüler und die Pädagogen schnell und begeistert einig.

Immobilien Bremen, für die Turnhalle zuständig, verweigerte die Genehmigung für das beliebte Projekt sozialen Lernens. Die Enttäuschung war groß, die Mädchen und Jungen wie die Pädagogen waren schon sehr fixiert auf ihr Ziel, die Turnhallenwand bunt zu gestalten. Natalia Karich, ebenfalls in der sozialen Arbeit an der KSA und auch im Stadtteil aktiv, dachte über eine Alternative nach. Wenn das Graffiti dem Stadtteil nützt, könnte das förderlich sein. Den Gedanken verfolgend gelang es, das Graffitiprojekt auf die Rückwand des weißen Hauses zu platzieren, finanzielle Unterstützung durch Win-Mittel des Quartiers für Farben und professionelle Unterstützung durch Adem Sahantürk zu erhalten, der unter anderem an dem riesigen Chamäleon mitgearbeitet hat, das im Viertel über eine Giebelseite schleicht, und statt sportlicher Keith-Haring-Figuren die Schüler für heimische Natur und Objekte zu begeistern.

Ein Schülerwettbewerb für Motive, die Auswahl durch eine Jury des Stadtteils, das Freilegen der Wände, das Grundieren, Vorzeichnen der Konturen, Farbauswahl für die figürlichen Darstellungen, das Arbeiten an den Motiven und schließlich der Feinschliff durch Künstler Adem Sahantürk folgten, immer abhängig von Wetter und unterrichtsfreier Zeit. Nun ist das Kunststück fast vollendet und die Feier zur Fertigstellung soll demnächst erfolgen.

Schwalben flattern am Sternenhimmel über Hochbeeten, ein Kolibri trinkt Nektar aus einer prächtigen Blüte, über einem gekrönten Pilz gleitet ein Zeppelin am Himmel, eine Schnecke winkt einem fantastischen Flugobjekt, eine Ananas zeigt goldgelbes Fruchtfleisch, ein weit ausschwingender Vogel gepaart mit einem Notenschlüssel – die Fantasie der Schülerinnen und Schüler zeichnet lebensfrohe Szenen auf die ehemals triste Fassade. Und beim genauen Hinschauen sind noch viel mehr fröhliche Details zu entdecken.

Oberschule Kurt-Schumacher-Allee, Kurt-Schumacher-Allee 65, Telefon 361 56 50.