Der Bultensee war lange ein sehr beliebter Naherholungsort. Anwohner berichten, dass er maßgeblich zur Lebensqualität beitrug. Die Initiatoren des Fests erhoffen sich ein Revival. (mau)

„Das war da früher Bauernland“, kann sich Erika Köhler erinnern, die seit 1967 in Osterholz-Tenever wohnt. Doch dann veränderte sich das Gebiet und im Zuge der Verbreiterung der Autobahn wurde Material benötigt – man baggerte, der Bultensee entstand. 50 Jahre ist das nun her und für den Beirat Osterholz, dem Ortsamt und dem Verein „Nachbarschaft Bultenweg“ ist das am Sonnabend, 24. August, ab 15 Uhr ein Grund zu feiern und zu erinnern.

Auf dem Treffen der Vereinsmitglieder in den Räumlichkeiten in der Lausanner Straße werden vorweg schon Erinnerungen ausgetauscht. Erika Köhler berichtet, dass der See eigentlich noch viel tiefer gegraben werden sollte: „Aber durch Moränen kamen sie nicht tiefer als sechs Meter.“ Das Gestein, das durch Gletscherbewegungen verschiedener Eiszeiten dorthin kam, verhinderte demnach tieferes Graben. Für die Anwohner kein Hindernis. „Früher bin ich jeden Morgen im Bultensee schwimmen gegangen, jeden Tag war ich da“, erinnert sich Irmtraut Witte, die seit 1966 im Quartier wohnt.

Erika Havekost wohnt im Ellener Hof und seit 1974 im Viertel und sagt: „Früher wurde der Bultensee genauso gut angenommen wie der Mahndorfer See.“ Dieser Rückblick auf vergangene Zeiten begegnet einem Blick auf die derzeitigen Verhältnisse: „Man hat den Bultensee ab Mitte der Neunzigerjahre vernachlässigt. Die Wohngebiete dort sind auch ein wenig veraltet.“ Ein Jammer sei das, was mit dem Bultensee passiert sei.

Stephan Hagemann, Vorsitzender des Nachbarschaftsvereins, erklärt: „Wir haben immer darauf hingewiesen, dass der Bultensee eine ,Stadtoase´ zur Naherholung ist. Doch dieser Status wurde von der Stadt vor neun Monaten aberkannt.“ Aufgrund des dort geplanten Windrades habe man dort „ziemlich rumgeholzt“. Noch stehe nicht endgültig fest, ob das Windrad dort nun wirklich gebaut werde. Auch habe im Zuge der Verkehrswegesicherung die Autobahnmeisterei 90 Prozent des alten Baumbestandes, darunter Pappeln und Eichen vernichtet: „Das hat den Bultensee extrem abgewertet.“

Auch die Bekanntheit des Gewässers sei ausbaufähig. „Wenn man in Tenever mit den Leuten redet, die neu zugezogen sind, dann kennen die den See gar nicht“, bedauert Hagemann. Damals, als Joachim Barloschky Quartiersmanager gewesen sei, habe er immer dafür gesorgt, dass am See Feste gefeiert wurden.

Es ist also nicht zuletzt auch eine Werbung für den See, das Fest „50 Jahre Bultensee“, damit mehr Menschen auf diesen nach Anwohnermeinung zwar etwas vernachlässigten, jedoch liebenswerten Ort aufmerksam werden. „Wir machen das primär für die Menschen vor Ort“, sagt Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter über die Fest-Vorbereitungen. „Dass die Leute die Grünanlagen, die sie vorfinden, auch nutzen. Und dafür eignet sich eine Jubiläumsfeier sehr gut.“ Die Gewoba habe sogar 2500 Euro für ein Feuerwerk gespendet – „wir lassen es in Tenever mal krachen“, sagt er. Es kracht also am See und auch sonst passiert dort demnächst etwas – es sollen dauerhaft Bänke und Müllbehälter installiert werden, um die Aufenthaltsqualiät zu erhöhen. Das Naherholungpotenzial wieder vor Augen zu führen sei zentral. „Gerade in Tenever, wo sich viele Menschen keinen Urlaub im Ausland leisten können“, sagt Schlüter. Dazu gehört auch das Sportangebot. „Wir wollen, dass sich die Menschen in der Natur bewegen.“ Dazu kann auch der Spielecontainer beitragen, den die St. Petri-Gemeinde dort aufgestellt hat. „Der wird aber zu wenig genutzt“, bedauert er. „Zu viele Kinder im Stadtteil haben Übergewicht: Sport, schwimmen, spielen, das ist ein großes Thema.“

In der Vorbereitung zum Fest waren neben Anwohnerinnen und Anwohnern auch Vereine und Institutionen involviert, darunter das Technische Hilfswerk, OT Bremen, DLRG oder die Freiwillige Feuerwehr. Und auch der Jugendbeirat hat dazu beigetragen, ebenso der Arbeiter-Samariter-Bund, der Verein „Treffpunkt Natur & Umwelt“ (TNU) organisiert eine Rallye, als Preis gibt es eine Medaille mit der Aufschrift „Bultenseerallye 2019“. Und das Mütterzentrum Tenever kocht. Ulrich Schlüter meint, man könne entweder Profis solch ein Fest organisieren lassen oder gemeinsam so ein Projekt erarbeiten. Das Fest wird nun gemeinsam organisiert. „Über solch eine Veranstaltung kann ein Stadtteil wachsen“, ist er überzeugt, „das ist schöner, als einen Profi machen zu lassen.“

Die Feier beginnt wird am Sonnabend, 24. August, um 15 Uhr.

