Osterholz. In der Ausschusssitzung für Quartiersentwicklung im Ortsamt Osterholz stellte Kai Hausen, der neue Geschäftsführer des Förderwerks Bras, ambitionierte Pläne für Menschen mit sogenannten Vermittlungshemmnissen in Osterholz vor.

Für das Bruderhaus auf dem Ellener Hof finden derzeit Gespräche zwischen Bremer Heimstiftung und der Bras statt. Das Ziel ist, einen Fahrradstützpunkt zu schaffen, den Kai Hausen so beschreibt: „Es soll Lastenfahrräder geben, mit denen unsere Mitarbeiter Paketsendungen ausfahren können. Das würde dem Ellener Hof einiges an täglichem Autoverkehr von Paketzustellern ersparen. Die können alles für die 1000 Bewohner am Bruderhaus nahe der Einfahrt abgeben“. Der Fahrradstützpunkt soll auch einen Fahrradverleih und eine -werkstatt beherbergen. Zudem gibt es Gespräche darüber, geflüchtete Jugendliche in der Gartenpflege auszubilden, um für die Bremer Heimstiftung die gesamte Grünpflege des Ellener Hofes zu übernehmen und durch Menschen mit Vermittlungshemmnissen – beispielsweise lange Arbeitslosigkeit oder Erkrankungen – in Anleitung von Fachkräften dauerhaft ausführen zu lassen. Gespräche über Details der Vorhaben soll es im April geben. Kai Hausen blieb vage, geht aber davon aus, für 40 Menschen sinnvolle Beschäftigungen auf dem Ellener Hof schaffen zu können.

Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter stellte Susanne Sternberg vom Verein „DEVA – Interkulturelle Kompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe“, vor. Der ehemalige Kulturtreff Blockdiek wurde von dem Verein übernommen. Susanne Sternberg beschrieb die Arbeitsweise des Vereins als bremenweit, für Menschen mit Migrationshintergrund, ambulant und muttersprachlich, denn der Verein beschäftige pädagogische und psychologische Mitarbeiter unterschiedlicher Herkunft. Der Kulturtreff Blockdiek soll neu belebt werden. Dafür habe ein Mitarbeiter mit musik- und theaterpädagogischer Ausbildung schon Jugendliche für Treffen und zur Projektentwicklung angesprochen. Susanne Sternberg möchte zudem eine „Volksküche“ einrichten, in der gemeinsam gekocht und gegessen werden kann.

Tanja Piening, Referatsleitung Planung und Bau beim Umweltbetrieb Bremen, konnte über den neuesten Stand des geplanten Mehrgenerationenplatzes im Schweizer Viertel und am Klinikum Ost berichten. Sie zeigte einen überarbeiteten Plan des Gebietes, in dem eine Wegquerung als Abgrenzung zum Gelände der geplanten Ambulanzklinik gezeichnet ist.

Viele Details sind in dem Plan schon angedeutet, wie beispielsweise ein Sand- und Wasserbereich, ein Ballspielplatz und Gerätestandpunkte. „Bis Ende Mai läuft die Feinplanung, und ab Mitte August kann mit dem Landschaftsbau begonnen werden“, sagte Tanja Piening. Dem Publikumswunsch nach einer Schaukel, die Oma und Enkel bequem trage, entgegnete Piening, dass eine Auswahl für Geräte feststehe und nur Geräte aufgestellt werden sollen, die sicherheitsgeprüft, pflegeleicht und langlebig seien, was die Auswahl einschränke. Aykut Tasan, zuständiger Quartiersmanager, sprach von einer Kostenkalkulation von 525 000 Euro.

Vincent Barth, Beiratsmitglied der CDU, stellte die Zustände am Bultensee vor, der im kommenden Jahr 50 Jahre alt wird und als Badesee an Attraktivität eingebüßt habe. In einem weiteren Treffen soll ausgelotet werden, welcher „Renovierungsbedarf“ besteht, wie groß das Bürgerinteresse daran ist und woher Gelder kommen könnten. Einigkeit bestand darin, den 50. Geburtstag des Sees zu feiern.