Von Montag, 26., bis Freitag, 30. März, 8 bis 16 Uhr, beschäftigen sich die Kinder gemeinsam mit der Bremer Künstlerin Anja Fußbach im Haus im Park oder im großen Park des Klinikums Bremen-Ost mit dem Thema „Selbstvertrauen“. Haus im Park und Park werden dabei zur Werkstatt, in der gesägt, gehämmert, gebastelt und geprobt wird. Die Ergebnisse präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienprojektes am letzten Projekttag, am Freitag, 30. März, um 14 Uhr der Öffentlichkeit. Der Eintritt ist frei.

Noch sind Plätze für das Kinderferienprojekt frei. Anmeldungen unter Telefon 408 17 57 oder per E-Mail an info@kulturambulanz.de. Betreut werden die Kinder täglich von 8 bis 16 Uhr. Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos, es entstehen nur Kosten in Höhe von 20,25 Euro für das tägliche gemeinsame Mittagessen.