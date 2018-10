Sorgen für spektakulären Funkenflug: die drei Akteure von Spice beim Hemelinger Lichterfest. (PETRA STUBBE)

Es ist nicht das erste und nicht das zweite, es ist bereits das sechste Hemelinger Lichterfest gewesen, das das Bürgerhaus seit 2013 organisiert hat. Trotz Regen und niedriger Temperaturen hat das Lichterfest viele Besucher angelockt, hat mit seinen Höhepunkten auf der Bühne und durch die akrobatische Feuershow nicht nur Hemelinger begeistert.

Immo Wischhusen, Rapper, Alleinunterhalter, Bühnenbauer oder doch Performer stellte zu Elektrobeat die Akteure des Abends und den Programmablauf vor. Edna Heller vom Bürgerhaus, ehemals Lüttmann, begrüßte die Gäste unter ihren Schirmen und in ihren Regenjacken. Die sieben Musiker von Dictionary of Funk übernahmen die Bühne und stecken mit ihrem Soul Jung und Alt an. Sex Bomb, einst Hit von Tom Jones, und Superstition vom unvergessenen Stevie Wonder rissen die Gäste mit, ließen sie wippen, zucken, singen, juchzen. Den abklingenden Regen ignorierten die Hemelinger Wasserratten längst, als sich Spice mit ersten Flammen ankündigten.

Manche wollten die rot-weißen Flatterbänder ignorieren, doch die drei Akteure von Spice, zwei Frauen und ein Mann, zogen ihre lodernden Kreise bis kurz vors Publikum über den Rasen. Es war schon dunkel, als die drei Spice-Akteure ihre Feuerkörbe kreisen ließen, lodernde Keulen schwangen, die beiden Frauen mit Ringen von Flammen Hula Hoop spielten. Die kreisenden Flammen ließen sie aus den Kniekehlen bis über die Steckfrisuren wandern. Spektakulär das dreifache gleißend flammende Finale.

Über glühende Feuerschalen

Vorher schon konnten kleine mutige Gäste ein Angebot des Bürgerhauses wahrnehmen. Die Kleinen durften über glühende Feuerschalen mit einem Trinkhalm Brennbares und Flammendes pusten. Stichflammen von beachtlicher Höhe waren das Ergebnis und die neidischen Blicke derer, die weniger Mut hatten. Nicht weit ab stand der Schminktisch, wo diesmal fluoreszierende Farben aufgetragen wurden. Basteln ging auch. Stelzenläufer, die wie Sterne aussahen, zogen die Blicke auf sich und wechselten die Farben Weiß, Grün und Rosa in ihrem Leuchten.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Das galt nicht zuletzt für Alkoholisches. Am Bürgerhaus-Ausschank gestand Waltraut Otten augenzwinkernd: „Hier gibt’s Kakao mit was drin.“ Wer noch mal anstand, bekam auch Wurst, Pommes oder Bremer Flaschenbier.

Im Bürgerhaus lud das kleine Café zum Aufwärmen ein, bevor Spice ihre Luftshow am stabil verankerten Gestell zeigten. Dictionary of Funk hatten sich zu diesem Zeitpunkt voll eingespielt. Die Musiker um Anthony Carneys markante Stimme sind Preisträger der Kategorie Funk und Soul und in mehr als 200 Konzerten seit 2001 bekannt für ihre groovigen Arrangements. Ihre Alben gibt’s bei Spotify.

Neu beim Bürgerhaus Hemelingen sind im Oktober der Hublift zur Terrasse, wodurch das Erdgeschoss des Bürgerhauses für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer besser erreichbar ist, und das Lastenfahrrad Fietje, eine Initiative des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Gefördert wird die Hemelinger Lastenradinitiative vom Stadteilmarketing. Das Lastenrad ist von jedermann beim Bürgerhaus ausleihbar.

Übrigens, wer nach dem Lichterfest beim Bürgerhaus nicht allein nach Hause gehen wollte, konnte die Hemelinger Nachtwanderer vor Ort um Begleitung bitten.

Weitere Informationen

Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, Telefon: 45 61 98, E-Mail: info@buergerhaus-hemelingen.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 22 Uhr. Tipp: Am 28. Oktober, 4. und 25. November, 9. Dezember jeweils 15 bis 17.30 Uhr ist Winter-Spielplatz im Bürgerhaus.