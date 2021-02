Reiner Berlips zeigt den beengten Umkleideraum. Wer sich hier umzieht, geht mit dem Nebenmann zwangsläufig auf Tuchfühlung. (PETRA STUBBE)

Es ist eng, sehr eng im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Osterholz. Ein Problem, das schon seit Jahren bekannt ist. Der zuständige Innenausschuss des Beirats Osterholz möchte nun mit einem Haushaltsantrag Bewegung in die Sache bringen.

Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter machte auf die Dringlichkeit aufmerksam. „Es kann sein, dass man nicht nur eine neue Fläche braucht, sondern auch einen neuen Bebauungsplan und das kann dauern.“ Dabei sind die geeigneten Flächen für einen Neubau eines Feuerwehrhauses in Osterholz ohnehin rar gesät, nicht zuletzt auch deshalb weil weitere Wohnquartiere entstehen und zur gleichen Zeit unter anderem nach einem Grundstück für einen Grundschulneubau gesucht wird.

Lauter Nachbar

Reiner Berlips von der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz machte deutlich, warum seiner Kameraden und er dringend einen Neubau brauchen. „Im Wesentlichen ist es so, dass unser bestehendes Gebäude viel zu klein und viel zu eng ist und mitten in einem Wohngebiet liegt, sodass wir völlig eingeschränkt sind.“ Tatsächlich liegt das Gerätehaus in zweiter Reihe im Osterholzer Möhlendamm – einer reinen Wohnstraße.

„Wenn wir um 18 oder 19 Uhr anfangen unsere Geräte anzuschmeißen, kann ich auch verstehen, dass die Nachbarn sagen, dass wir mal etwas leiser sein sollen“, so Berlips über die Schwierigkeiten mit der Nachbarschaft. „Wir fahren eigentlich jedes mal raus und müssen uns eine Fläche suchen, wo wir üben können, denn der Hof ist sofort voll.“

30 aktive Feuerlöscher und 18 Jugendliche in der Jugendwehr arbeiten nach Berlips Angaben derzeit ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz. Und die müssen ein gutes Auge haben. „Das Gerätehaus ist so eng, dass wir die Spiegel einklappen müssen, damit wir ins das Haus fahren können.“ Tatsächlich kämpfen die Freiwilligen auch mit ganz banalen Problemen, die aber bei Einsätzen, wo es unter Umständen auf jede Sekunde ankommt, zu echten werden können: „Unsere Leute finden zum Beispiel beim Einsatz keine Parkplätze und müssen dann schräg oder auf dem Möhlendamm parken.“

Gemeinsame Umkleide für Männer und Frauen

Der Mangel setze sich im Inneren fort. „Wir würden auch mehr Frauen einsetzen, aber derzeit müssen sich die Frauen im selben Raum umziehen wie die Männer.“ Inzwischen habe man mit einem Provisorium eine räumliche Trennung hinbekommen. Alleine sei Osterholz mit den in die Jahre gekommenen Zuständen bei den Freiwilligen Wehren nicht, so Berlips. „Bremenweit ist es auch an anderen Stellen knapp und eng und alles auf einmal geht auch nicht in einem Haushaltsnotlageland.“

Immerhin sei Osterholz inzwischen auf Platz drei des Strukturkonzepts für die Freiwilligen Feuerwehren in Bremen gerutscht. Für Berlips ist eine Sanierung beziehungsweise ein Neubau dringend notwendig für den wachsenden Stadtteil Osterholz. „Es nützt ja nichts, wenn immer mehr Menschen hier wohnen, aber die Infrastruktur zur Sicherheit nicht mitwächst.“

Birthe Heins, Fachaufsicht Feuerwehren im Innenressort, kennt die Situation in Osterholz. Schnelle Abhilfe konnte sie allerdings nicht versprechen. „Wir haben die Wehren in eine Prioritätenliste aufgenommen, die wir jetzt der Reihenfolge nach umsetzen.“ Vor einem Neubau in Osterholz steht zunächst noch eine Sanierung und ein Umbau im Blockland an. Noch ist allerdings kein Grundstück in Osterholz gefunden. „Der entscheidende Punkt ist, dass wir kein Grundstück reservieren können.“

Dafür bedürfe es einer Senatsentscheidung und eines Haushaltstitels. „Erst dann kann Immobilien Bremen tätig werden.“ Immobilien Bremen ist zuständig für alle öffentlichen Grundstücke und Gebäude in Bremen. Bisher sei die Wache Osterholz auch noch nicht in den begonnenen Haushaltsgesprächen 2022/23 enthalten, so Heins.

Grundstück in zentraler Lage

Ausschussmitglied Wolfgang Haase (SPD) wünscht sich mehr Informationen über mögliche Grundstücke. „Ich finde es wichtig, dass wir Kenntnis bekommen über die zur Verfügung stehenden Grundstücke und sollten mit dafür sorgen, dass das gewünschte Grundstück auch ausgewählt wird.“ Der Standort sollte zentral liegen. Tatsächlich wünscht sich die Freiwillige Feuerwehr einen Standort an der Osterholzer Heerstraße. Benötigt werde ein Grundstück von etwa 2000 bis 2500 Quadratmetern Fläche, ergänzte Reiner Berlips.

Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter wies einen Weg auf, mit dem die Planungen beschleunigt werden könnten. „Wir sind von der Senatskanzlei aufgefordert worden, Haushaltsvorschläge zu machen.“

Hintergrund: Für die Aufstellung des kommenden Haushaltes können die Beiräte Vorschläge für Haushaltstitel machen. So könnte über diesen Weg Geld zumindest für die Planung bereitgestellt werden. „Das wäre unser Brautgeschenk: damit schon mal etwas im Haushalt steht und Immobilien Bremen schon mal loslegen kann“, so Schlüter. In den kommenden Tagen sollen die genauen Modalitäten geklärt werden.

Zur Sache

Feuerwehrstrukturkonzept

2018 veröffentlichte das Innenressort von Senator Ulrich Mäurer (SPD) unter dem Titel „Neuen Struktur für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Bremen“ ein Konzept, das den Weg für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren weist. Künftig soll es in Bremen 17 Freiwillige Wehren geben, die sich in Schwerpunktwehren, Wehren mit erweiterter Grundausstattung und solchen mit Grundausstattung aufgliedern. Die Osterholzer Wehr gehört in dem Konzept mit sieben weiteren in die Kategorie „erweiterte Grundausstattung“. Das bedeutet, dass eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen an den Wachen stationiert werden sollen. Zum Konzept gehört auch eine Mindeststärke beim Personal und der Alarmierungsfähigkeit. Ferner soll die IT-Technik in den kommenden Jahren modernisiert werden. Teil des Konzepts ist auch eine Sanierung, Umbau und Neubau von in die Jahre gekommenen Feuerwehrgerätehäusern. Die Freiwillige Feuerwehr Farge war als erstes an der Reihe. Im vergangenen Jahr war die Grundsteinlegung für den 3,7 Millionen Euro teuren Neubau. Folgen sollen eine Gerätehalle für die Freiwillige Feuerwehr Blockland, ein neues Gerätehaus für eine neue Schwerpunktwehr im Bremer Westen und der Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Osterholz.