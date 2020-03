Hastedt. Die Fischtreppe am Hastedter Weserwehr ist schon lange ein Dorn im Auge von Angel- und Umweltverbänden. Bereits kurz nach der Fertigstellung kamen Beschwerden auf, dass die Treppe, die den Fischen den Weg in den Oberlauf der Weser ermöglichen soll, eine Fehlkonstruktion sei. Nun hat sich erneut die Bremer Bürgerschaft mit dem Thema befasst und auch die Swb, die das Wehr betreibt, will in diesem Jahr nochmals in Sachen sicherer Laichweg für Fischschulen tätig werden.

Die neueste Anfrage ist dabei nur die Fortsetzung aus dem Dezember vergangenen Jahres. Damals hatte die FDP Fragen zum Treibgut am Weserwehr gestellt. „Wir haben daraufhin von Fischereiverbänden die Information bekommen, dass in der Turbine viele Fische getötet werden“, sagt Hauke Hilz, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion. Anlass genug, das Thema in die Fragestunde der Bürgerschaft zu heben und zu fragen, wie viele Fische verletzt oder getötet werden.

Schwieriger Aufstieg

Für die Fische sind Auf- und Abstiegshilfen, sogenannte Fischtreppen, angelegt. Eine ältere liegt zwischen der Schleuse und dem Wehr. „Die an der Schleuse funktioniert, allerdings in einem überschaubaren Rahmen“, schätzt Martin Rode vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (Bund) die Situation ein. „In der Diskussion der vergangenen Jahre ging es hauptsächlich um die Fischtreppe auf der Kraftwerkseite und da wissen wir, dass viel zu wenig Fische durchkommen.“ Der Kraftwerksbetreiber habe sich aber bemüht und nachgebessert. Diese Fischtreppe wurde im Zuge Bauarbeiten zum neuen Wasserkraftwerk auf der rechten Uferseite, also zum Osterdeich hin, angelegt.

Grundsätzlich ist ein Wehr ein Hindernis für alle Fische, nicht nur für die bekannten Wanderfische Aal, Lachs und Meerforelle. Wie viele Fische tatsächlich die Barriere überwinden oder eben auch nicht überwinden, lässt sich allerdings gar nicht so einfach ermitteln. Die Bestände werden an den Aufstiegshilfen gezählt und die Zahlen dann hochgerechnet. „Daher wissen wir, dass Neunaugen in erheblicher Zeit durchwandern“, sagt Rode. Andere Fische dagegen kämen nur in geringerer Zahl, als sie eigentlich müssten, über das Wehr. „Der Haken ist allerdings, dass es keine fundierten Zahlen zu den Fischbeständen gibt“, sagt Rode. Es gibt also eine gewisse statistische Unsicherheit. Nur von einigen Arten in der Weser gebe es valide Zahlen, zum Beispiel von der Finte und vom Stint.

Von März bis Juni wandern die Tiere zu ihren Laichplätzen

Insgesamt 27 Arten durchschwimmen den Fischwanderweg und gehören damit in Unter- und Mittelweser zur „Ichthyofauna“, wie die Zusammensetzung der Fischarten in einer Region heißt. Von März bis Juni wandern die Tiere zu ihren Laichplätzen. Darunter: Bachforellen, Barben, Barsche, Döbel, Güster, Lachse, Rapfen, Karpfen, Welse und Zander.

Kraftwerksbetreiber Swb war in den vergangenen Jahren nicht untätig. Zehn Prozent der gesamten Bausumme sind nach Angaben des Unternehmens in den Fischschutz geflossen, knapp fünf Millionen Euro. 2014 sind sogenannte Störsteine in die Treppe gestellt worden, Ruhezonen beim Aufstieg, in denen die Fließgeschwindigkeit reduziert ist. Eine Maßnahme, die besonders Neunaugen, die streng genommen gar keine Fische sind, den Aufstieg erleichtern sollte. Seit ein paar Jahren gibt es außerdem ein Fisch-Monitoring, das das Unternehmen jährlich erheben lässt.

Dabei werden Fische mit einer Reuse gefangen, gezählt und bestimmt. Am aktuellsten Bericht wird derzeit noch gearbeitet und soll nach Angaben der Swb im März erscheinen. 2017 durchwanderten demnach 45 000 Flussneunaugen den Fischpass. Insgesamt wurden im Jahr 2017 2799 weitere Fische verteilt auf 20 heimische Arten sowie fünf Fremdfischarten, darunter eine Regenbogenforelle, auf der Fischtreppe nachgewiesen. Die vier häufigsten Arten waren Aland (719), Rotauge (709), Güster (380) sowie Meerforelle (355), die zusammen einen Großteil des Gesamtfanges ausmachten.

2017 wollte es die Swb noch genauer wissen und rückte den Fischen mit Sonartechnik auf die Schuppen. „Die umfangreichen Sonaruntersuchungen eines Spezialunternehmens führten zu dem Schluss, dass die Lockströmung am Austritt des Fischpasses verbessert und somit eine verbesserte Auffindbarkeit des Einstiegs geschaffen werden muss“, sagt Christoph Brinkmann, Pressesprecher der Swb. Fische orientieren sich bei ihrer Wanderung an der Fließgeschwindigkeit. Die stärkste Strömung weist in der Natur auf den Aufstieg hin. Am Weserwehr ist die Strömung des Kraftwerksabflusses offenbar größer als die Strömung der Fischtreppe. Die Folge: Die Fische sammeln sich am Turbinenkanal und kommen dort nicht weiter.

Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen

Das soll sich voraussichtlich noch in diesem Jahr ändern. „Im Sommer dieses Jahres beginnen nun die baulichen Maßnahmen im Auslaufbereich des Kraftwerks und werden sich bis zum Herbst 2020 hinziehen“, kündigt Christoph Brinkmann an. Die Bauarbeiten hätten sich Aufgrund von Reparaturen am Kraftwerk im vergangenen Jahr verzögert. Die Zählung im kommenden Jahr werde dann Aufschluss über die Wirksamkeit der Maßnahme geben.

Ein ganz anderes Problem stellt der Abstieg dar, auf den sich die Anfrage der FDP bezieht. Anders als beim Aufstieg orientieren sich die meisten Fische beim Abstieg nicht an der Strömung, sondern lassen sich oft treiben und können so in die Turbine geraten. Sogenannte Feinrechen mit einer Öffnungsweite von 25 Millimetern und Leitsysteme sollen das verhindern und sie zu einem Bypass-Kanal führen. Kleinere Fische, die durch den Rechen passen, sollen durch speziell konstruierte Rohrturbinen vor Verletzungen geschützt werden. 2017 wurden laut Monitoring nur sehr wenige verletzte Fische im Turbinenkanal gefunden. Eine Antwort, die auch Maike Schaefer (Grüne) in der Bürgerschaft gab. „Es gibt keinen Bedarf an baulichen Veränderungen“, so die Bau- und Umweltsenatorin. Weitere Verbesserungen seien nur mit „Riesenumbauarbeiten“ möglich.

Rolf Libertin vom Fischereiverband Bremen möchte sich erst die aktuellsten Zahlen von der Swb präsentieren lassen, bevor er eine neue Einschätzung abgibt. Aber auch er sieht in dem Sperrwerk ein Hindernis für eine artenreiche Weser. Eine sehr große Gefahr sieht der Experte allerdings in einer weiteren Weservertiefung. „Das wäre katastrophal für das Artenreichtum in der Weser“, sagt er. Durch die sich verändernde Strömung und den noch größeren Tidenhub würden viele Lebensräume zerstört. Mit eine Weservertiefung könnten also die Bemühungen am Weserwehr konterkariert werden.