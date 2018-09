Treffen zum Vereinsjubiläum: Schirmherrin Caroline Linnert (von links) und der Vorstand mit Manfred Kohlmann, Andrea Bolewski, Michael Bielefeld und Harald Deneken. (Gesundheit Nord)

Der Leistungsdruck steigt, oft fehlt der familiäre Rückhalt, immer ausgiebiger werden digitale Medien konsumiert, über die Mobbing-Attacken ablaufen – all das löst enormen psychischen Druck bei Kindern und Jugendlichen aus. Nicht ohne Folgen: Angstzustände, Depressionen oder Suchterkrankungen und die Kombination von Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität sind verbreitete Phänomene geworden.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein rasanter Anstieg seelischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen vollzogen: Nach Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin zeigen heute 20 Prozent der Kinder in Deutschland psychische Auffälligkeiten.

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychatrie am Klinikum Bremen-Ost, die auch eine Dependance in Bremen-Nord hat, nimmt sich solcher Fälle an. 50 stationäre Betten und eine Tagesklinik stehen psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Die Klinik wird in ihrer Arbeit vom Förderverein „Komma klar“ unterstützt.

„Wir wollen die Bedingungen der erkrankten Kinder und Jugendlichen in der Klinik verbessern“, sagt Andrea Bolewski, Vorsitzende des Fördervereins. „Außerdem helfen wir, Projekte zu realisieren, für die im normalen Krankenhausalltag sonst nur wenig Kapazitäten vorhanden wären.“

Mehrere 100 000 Euro Spendengeld eingeworben

Der Förderverein „Komma klar „feierte kürzlich sein zehnjähriges Bestehen, das auch von Finanzsenatorin Karoline Linnert gewürdigt wurde. „Die Arbeit hat sich gelohnt“, sagt Andrea Bolewski, „wir haben in den zehn Jahren mehrere Hunderttausend Euro an Spendengeldern eingeworben und konnten den Alltag der Kinder und Jugendlichen in unserer Klinik angenehmer und erfolgreicher ­gestalten.

Über Spendengelder finanziert der Verein Therapien, für die eigens Fachleute engagiert werden, Materialien oder Spielgeräte – Leistungen, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Dazu zählen in den Räumen und auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost zum Beispiel ein Baumhaus, ein grün gestrichenes Werderzimmer oder auch Sportgeräte. Der Förderverein übernimmt zum Beispiel auch die Kosten für einen Schwimmbadbesuch oder hat Fahrräder angeschafft, um gemeinsame Ausflüge zu machen.

Zu den zahlreichen Therapieformen wie Bewegungs- und Musiktherapie gehört auch die psychotherapeutische Behandlung, „aber nur wenige Kinder und Jugendliche bekommen Medikamente“, sagt Andrea Bolewski. Da die Patienten häufig über mehrere Wochen nicht die Schule besuchen können, gibt es am Klinikum Bremen-Ost eine eigene Krankenhausschule. „Und darüber hinaus finden alle vier bis sechs Wochen Fallbesprechungen mit den Eltern und den Erkrankten statt“, sagt Andrea Bolewski.

Unter den psychisch Erkrankten finden sich auch zahlreiche Schulschwänzer, für die im Klinikum ein eigener Schwerpunkt besteht. „Besonders die Zahl der Computersüchtigen haben in den letzten Jahren zugenommen“, sagt Andrea Bolewski, „die häufig den ganzen Tag im Dunkeln sitzen. Viele spielen die ganze Nacht durch, um dann am nächsten Morgen nicht aus dem Bett zu finden.“ So gehen das Schuleschwänzen und Computersucht häufig eine unheilvolle Synthese ein.

Ausflüge und tiergestützte Therapien

Die ausufernde Verwendung von Smartphones ist nach Ansicht von Andrea Bo­lewski ein immer größer werdendes Problem. „Es gibt immer mehr Jugendliche, die sich nicht mehr real verabreden, sondern ihre sozialen Kontakte nur noch online erleben.“ Kommen sie in das Klinikum, müssen sie ihr Handy abgeben, „viele empfinden das zunächst als einen schmerzlichen Verlust, da sie glauben, ohne ihr Handy nicht klarzukommen“. Doch dank der Alternativangebote, die der Förderverein „Komma klar“ ihnen ermöglicht, lernen viele die Qualität realer Sozialkontakte erst richtig schätzen. Und sie verkraften den Handy-Entzug ganz gut: „Sie fangen an, sich mit anderen auszutauschen, und wir bieten ihnen Ausflüge an, bei denen sie Spannendes erleben“, sagt Andrea Bolewski.

Eine wirksame Form der Behandlung ist die tiergestützte Therapie. Dazu kam bis vor Kurzem eine Biologin aus Worpswede in die Klinik Bremen-Ost und brachte ihre Hühner, Meerschweinchen und auch ihre Stabheuschrecke mit. „Für die Kinder war es eine besondere Herausforderung, sich die Heuschrecke auf die Schulter zu setzen“, sagt Andrea Bolewski, „insgesamt haben die Kinder von den Tierkontakten sehr profitiert.“

Inzwischen wird die tiergestützte Therapie nur noch in der Dependance in Bremen-Nord angeboten, die Kinder und Jugendlichen aus dem Klinikum Bremen-Ost fahren jedoch in den Ferien regelmäßig in den Serengeti Park in Hodenhagen. Dort gibt es für sie eine Extrafütterung mit Kattas, den aus Madagaskar stammenden Halbaffen.

Da sich an den finanziellen Engpässen an den Kliniken in absehbarer Zeit wohl nichts ändern wird, hält Andrea Bolewski die Arbeit von „Komma klar“ weiterhin für unbedingt notwendig. „Wir werden neue Fahrräder anschaffen, neue Spielgeräte, im Außenbereich eine Sandkiste bauen lassen, und auch das Theaterprojekt kann weiter laufen. Unser Verein kann Lücken stopfen. Ohne uns wäre es trist und traurig in der Psychiatrie.“