Kai-Uwe Kaub hat die Akteure in Osterholz, vornehmlich aus dem Schweizer Viertel, fotografiert. Zu sehen in der Sparkassenfiliale St.-Gotthard-Straße 1. (PETRA STUBBE)

Feuerwehrleute stehen geschlossen in zwei Reihen vor ihren Einsatzfahrzeugen, Jugendliche finden sich in einem Café zum gemeinsamen Musizieren zusammen, ein Kontaktpolizist in Uniform hebt warnend den Zeigefinger – zahlreiche großformatige Fotografien zeigen Menschen aus dem Quartier Schweizer Viertel und aus Osterholz. Zu sehen sind sie im Foyer der Sparkassenfiliale in der Sankt Gotthard-Straße, aber auch auf mehreren großen Bannern an Fassaden.

Identifikation schaffen

„Wir wollen mit der Ausstellung mehr Identifikation mit dem Stadtteil schaffen“, sagt Aykut Tasan vom Quartiersmanagement Schweizer Viertel, „und dazu porträtieren wir Menschen, die im Quartier und in Osterholz nicht nur leben und arbeiten, sondern sich hier auch besonders engagieren.“ Von der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz über einen Polizeibeamten, einer Erzieherin, einem Arzt oder Apotheker bis hin zum Schornsteinfeger zeigen die großformatigen Fotos Menschen in ihrem Tun, sei es im Beruf, bei ihrem ehrenamtlichen Engagement oder in der Freizeit. „Einige wollten allerdings nicht aufs Bild“, sagt Aykut Tasan, „dennoch lag uns am Ende eine große Auswahl von etwa 50 Fotos vor, aus der wir die besten und passendsten ausgewählt haben.“ Zeitgleich sind sechs Banner, sechs mal drei Meter groß, mit Akteuren im Stadtteilzentrum an den Fassaden der Wohnungsbaugesellschaften Gewoba, Vonovia und Vesta Gesellschaft angebracht. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit dem Fotografen Kai-Uwe Kaup, dem Träger für Migranten und Interkulturelle Studien, dem Quartiersmanagement Schweizer Viertel und der Sparkasse Bremen entwickelt. Zu den Fotos gibt es kleine Erläuterungstexte, die zum Beispiel etwas über die dargestellten Personen und ihre Tätigkeiten zum Ausdruck bringen.

Der Wiedererkennungs-Effekt der Bilder stiftet Verbundenheit im Stadtteil, und genau das ist das Ziel der Ausstellung. „Einige Besucher, die die Bilder gesehen haben, erkannten die dargestellten Leute und sagten, dass sie mit ihnen schon zu tun gehabt hätten. Daraus haben sich dann kleinere Diskussionen und Gespräche entwickelt“, sagt Aykut Tasan, „und das ist das, was wir erreichen wollen: Die Identifikation mit dem Stadtteil stärken.“

Doch die Ausstellung ist nur der erste Baustein einer ganzen Reihe, die zur Profil-Entwicklung im Schweizer Viertel beitragen soll. „Geplant ist unter anderem noch, Bildschirme in der Öffentlichkeit anzubringen, auf denen Events angekündigt werden, oder leicht verständliche große Karten sollen das Quartier Schweizer Viertel zeigen“, sagt Tasan, „allerdings müssen wir die Gelder für diese kleinen Projekte erst noch beantragen."

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Leben im Quartier Schweizer Viertel“ und die Fassadenbilder sind noch bis Anfang August im Foyer der Sparkassenfiliale, Sankt Gotthard-Straße 1, zu sehen.