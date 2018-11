Während in der Schule in der Brinkmannstraße schon zum Schuljahr 2018/ 2019 das Ganztagsangebot starten wird, stehen hinter dem Beginn in der Glockenstraße und im Alten Postweg noch große Fragezeichen. Eigentlich sollten Eltern ab dem Schuljahr 2020 auch an diesen Schulen die Möglichkeit haben, auf ein Ganztagsangebot zurückzugreifen. Doch gerade in der Schule am Alten Postweg sorgt sich Schulleiter Sebastian Gerber um die Bausubstanz seiner Schule. Auf Nachfrage des Ausschusses, ob auf die Ankündigung, das Ganztagsangebots auszuweiten, inzwischen etwas gefolgt sei, antwortete dieser: „Nein, es gibt bisher noch nichts. Es hat diverse Begehungen gegeben und wir hatten relativ viel Besuch aus der Politik.“ Gefolgt sei darauf aber noch nichts.

Seit ungefähr 15 Jahre stehe die Schule auf der Liste für den Ganztagsausbau. Er stellte klar: „Wir haben im Kollegium aber gesagt, dass wir erst einsteigen wollen, wenn es eine vernünftige Lösung für das Essen für unsere Schüler gibt.“ Seine Schule wolle erst dann ein Ganztagsangebot anbieten, wenn es auch eine Mensa gebe. „Ein Suppentopf im Klassenzimmer – das wollen wir nicht.“ Bisher gebe es für eine Mensa aber keine Räume. „Es gab die Diskussion, ob über der Turnhalle, wo jetzt das Archiv der schulgeschichtlichen Sammlung ist, etwas mensamäßiges eingerichtet werden kann.“

Vor einem Jahr habe es eine Begehung gegeben. „Seitdem gibt es wohl die Suche nach einer Ausweichmöglichkeit für die Sammlung.“ Insgesamt sei aber der bauliche Zustand im Alten Postweg noch nicht zufriedenstellend, sodass zunächst daran etwas geändert werden müsse. Christa Komar (Grüne) erinnerte sich, dass bereits vor drei Jahren über Reparaturen gesprochen wurde. „Ja, es kommt immer mal wieder jemand“, so die Antwort des Schulleiters. Mal sei der Brandschutz, mal der Fußboden erneuert worden. „Auch die Toiletten im Keller sind eine Nnever-Ending-Story.“ Priorität habe aber der Musikraum, der nur noch für kurze Zeit als Ersatzaula genutzt werden könne. Im Keller hätten aufgrund der Statik außerdem neue Stützen eingezogen werden müssen. Auch Sylvia Rugen, Schulleiterin der Schule an der Glockenstraße, spricht von schwierigen räumlichen Voraussetzungen. „Wir haben keinen Keller, keinen Dachboden. Und wir halten die Unruhe durch mögliche provisorische Lösungen bei unserer Klientel nicht für tragbar.“ Ohnehin laufe ihre Schule schon jetzt über Frequenz. Das bedeutet, dass mehr Kinder in einer Klasse sind als eigentlich vorgesehen.

In der Brinkmannstraße dagegen kann das offene Ganztagsangebot mit einem ersten Jahrgang 2018 starten. Schon nach den Sommerferien wird die Schule mit einer Vorläuferklasse beginnen. Dafür wird eine Hortgruppe im Ortwisch zur Schule verlagert. Für die Zukunft starte jetzt der Planungsprozess, so Schulleiter Axel Clausen. „Wir brauchen mehr pädagogische Flächen, Flächen für Essen.“ Für die ersten Jahre stehe ein Raumkonzept. „Danach könnte es knapp werden, je nachdem, wie die Anmeldezahlen sind.“ Stimmen die Bevölkerungsprognosen, dann wird der Bedarf an Schulplätzen – zuletzt war auch der Bedarf an Kita-Plätzen stark gestiegen – größer werden. „Wir planen für die nächsten Jahre mit einer durchgehenden Zweizügigkeit – mehr geht nicht und die Klassen werden voll sein“, prognostizierte Axel Clausen. Er gehe außerdem nicht davon aus, dass die nötigen baulichen Veränderungen rechtzeitig fertig werden. „Uns wurde gesagt, dass der Umbau nicht fertig sein wird, wenn wir ganz umgewandelt sind.“ Vom Bildungsressort waren noch keine konkreten Pläne zu Umbaumaßnahmen zu erfahren. Dort hieß es auf Anfrage, dass derzeit „Vorarbeiten“ stattfänden. Darunter seien Gespräche, Kostenkalkulationen und unter Umständen Machbarkeitsstudien zu verstehen. Die künftige Nutzung von Schulräumen stehe ebenfalls noch nicht fest.