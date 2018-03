Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter, der gemeinsam mit dem Imam in der Atib-Gemeinde den Friedensgang eröffnete, freute sich über die große Resonanz . Mehr als 60 Interessierte hatten teilgenommen, darunter auch Bewohner, die nicht Mitglieder der Gemeinden sind.

Zum Thema „Frieden“ hatten die evangelische Melanchthon-Gemeinde, Pastorin Inge Kuschnerus, die katholische St.-Raphael-Gemeinde mit Elisabeth Hunold-Lagies und Jörg-Stefan Tiessen von der evangelischen Trinitatis-Gemeinde gemeinsam mit der Atib-Moschee eingeladen. Der Friedensgang begann in der Moschee, wo sich alle Teilnehmer vorstellten und einzelne sakrale Gegenstände in der Moschee erklärt wurden. Frauen der Atib-Gemeinde hatten Friedensgang-Schals hergestellt, die sie an die Teilnehmer verteilten – ein verbindendes Zeichen für alle, die mitmachten.

Im Gemeindezentrum der Trinitatis-Gemeinde in Tenever warteten Orgelspiel und Willkommensgruß auf die Gäste. Kinder aus der Moschee sangen Lieder, und eine Rezitation aus dem Koran auf Arabisch bildeten das Rahmenprogramm. Auch die katholische St.-Raphael-Gemeinde hatte einen Gesang einstudiert, ein Posaunenchor spielte ein Stück aus Trinitatis, und Pastorin Inge Kuschnerus trug Gedichte von Erich Kästner vor. Das gemeinsame Lied „Geh ein in Deinen Frieden“ bildete den Schluss des musikalisch-poetischen Teils. Für das gemeinsame Abendessen hatte die Atib-Gemeinde eine Bohnensuppe gekocht.