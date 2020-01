Sitzend, mit verschränkten Armen und dunklem Hut, Gartenbaudirektor Paul Freye. Links daneben Architekt Frank Seeck vor dem Haupteingang der Kapelle, 1916. Das Foto stammt aus dem Buch: „Osterholz 1860–1945. Ein photographischer Streifzug“, von Gerda Engelbracht in der Edition Temmen. (FR/Temmen)

Der Osterholzer Friedhof ist der größte Friedhof Bremens. Zu seinem 100-jährigen Geburtstag, der in diesem Jahr ansteht, gibt die Geschichtswerkstatt Osterholz ein Buch heraus. Für die Veröffentlichung werden noch Fotos, Dokumente und Erinnerungen gesucht. Insbesondere suchen die Stadtteil-Historiker nach Informationen zu einem bisher nicht bekannten Nebengleis, das direkt auf den Friedhof geführt haben soll und auf dem mutmaßlich Kriegstote auf das Gelände transportiert wurden.

Eine bessere Aussicht können sich die zwölf Frauen und Männer der Geschichtswerkstatt kaum wünschen: Im obersten Stockwerk eines Hochhauses an der St. Gotthard-Straße haben sie ihr Büro und können den Blick über ganz Osterholz, ja über ganz Bremen, schweifen lassen. Derzeit richtet sich ihr Blick allerdings vor allem auf den Osterholzer Friedhof, der mit seinem alten Baumbestand, knapp 2000 Meter in westlicher Richtung, an diesem Morgen trotz der etwas diesigen Sicht gut zur erkennen ist.

Obwohl der Osterholzer Friedhof eines der größten Gartendenkmäler Norddeutschlands ist, wurde die Geschichte des Gottesackers noch nicht systematisch beschrieben. In diese Lücke möchte die Geschichtswerkstatt nun stoßen. „Es gibt noch viele interessante Details, die aufzuarbeiten sind“, sagt Horst Massmann. Eine diese Lücken betrifft die Straßenbahn, die damals eingleisig von Sebaldsbrück bis zur Osterholzer Landstraße geführt haben soll. Im Zweiten Weltkrieg sollen Gleise für die Kriegsproduktion eingeschmolzen und andere Gleise bis auf den Friedhof gelegt worden sein, haben Massmann und seine Mitstreiter bei Recherchen mit Zeitzeugen herausgefunden. Allerdings: Schriftliche oder fotografische Belege dafür konnten sie dafür bisher nicht finden. „Die Kriegstoten wurden so mehr oder weniger heimlich auf den Friedhof gebracht“, sagt Massmann. An einer Friedhofsmauer sei noch ein ehemaliger Durchbruch zu erkennen.

Die Hoffnung Massmanns ist, dass sich noch Quellen finden. „Vielleicht gibt es noch Zeitzeugen oder alte Fotos und Fotoalben, die in Privatbesitz sind.“ Überhaupt setzt Massmann darauf, dass alteingesessene Osterholzer Familien noch etwas zur Geschichte beitragen können. „Auch von uns sind nur zwei in Osterholz geboren“, erklärt er. „Die anderen sind zugewandert, wie ein großer Teil der Bewohner von Osterholz.“ Deswegen wüssten die allerwenigsten Bewohner des Stadtteils nicht, wie es dort mal ausgesehen habe. Die Geschichtswerkstatt erhofft sich insbesondere auch Bilder vom Geschehen auf dem Friedhof: Trauergesellschaften, Bauarbeiten, Veranstaltungen.

Aber die weitläufigen Gräberfelder sind auch selbst Quellen der Geschichtsforschung und der Erinnerungskultur. „Die vielen Kriegsgräber sind fast ein Alleinstellungsmerkmal des Osterholzer Friedhofs“, betont Massmann. Auf dem Friedhof mahnen Gemeinschaftsgräber von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und Bombentoten vor den Grauen von Krieg und Unmenschlichkeit. In einem großen Massengrab sind die Toten des Bombenangriffs vom August 1944 auf den Bremer Westen bestattet. „Aberhunderte Tote, die nicht identifiziert werden konnten“, so Massmann. Unter den Toten waren auch der Vater und der Großvater von Beiratsmitglied Ingrid Osterhorn. Eine persönliche Geschichte, die Eingang in das Buch finden wird.

In anderen Massengräbern liegen osteuropäische Zwangsarbeiter, die bei Focke-Wulf und Borgward arbeiten mussten und KZ-Häftlinge, die beim Bau des Bunkers Valentin zu Tode gequält wurden. „Für diese Gräber gilt ein ewiges Ruherecht“, sagt Horst Massmann. „Deswegen wird das immer ein wichtiges Kapitel bleiben.“

Die Geschichtswerkstatt möchte den Blick aber nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart richten. „Der Osterholzer Friedhof ist auch eine Erholungsstätte und Parklandschaft für die Menschen“, sagt Reinald Last. „Das Buch soll auch den Jetzt-Zustand festhalten.“ Ein Thema sei zum Beispiel, wie sich die Beerdigungskultur verändert habe. „Erdbestattungen werden immer seltener und Urnenbestattungen in Gemeinschaftsgräbern immer häufiger“, sagt Massmann. „Selbst das Verstreuen der Asche ist inzwischen in Bremen möglich.“

Im März soll das fertige Buch erscheinen, das über Sponsoren finanziert wird. „Hätten wir auf die Behörde gewartet, hätte es nicht pünktlich geklappt“, sagt Horst Massmann. Weitere Beiträge in dem Buch kommen unter anderem vom Umweltbetrieb Bremen, der derzeit die Bäume auf dem Friedhof kartiert, und von der Denkmalpflege Bremen.

Zur Sache

Größter Friedhof Bremens

Der Osterholzer Friedhof ist Ruhestätte für mehr als 100 000 Tote und mit knapp 80 Hektar der größte Friedhof Bremens. Anfang des 19. Jahrhunderts beschloss der Senat einen zentralen Großfriedhof anzulegen und kaufte dem Bauern Kämena einen knapp 70 Hektar großen Gutshof mit Baumbestand ab. Ende 1909 schrieb der Senat einen Architektenwettbewerb aus, den die Architekten Grage und Winkelhusen gewannen. Zum Zuge kamen allerdings die Zweitplatzierten Paul Freye und Franz Seeck aus Berlin. 1920 waren die Friedhofsanlagen angelegt. Bedeutendstes Bauwerk auf dem Friedhof ist die denkmalgeschützte Hauptkapelle mit aufstuckierten vergoldeten Sternen im Kuppelinneren.

Weitere Informationen

Wer noch Informationen, Erinnerungen und Fotos zur Geschichte des Osterholzer Friedhofs beitragen möchte, kann sich direkt an Horst Massmann, Telefon 0157/ 75 16 66 97, oder an Reinald Last, Telefon 0176/50 52 80 36, wenden.