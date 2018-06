Beiratsmitglied Vincent Barth (CDU) hat sich für eine Aufwertung des Bultensees stark gemacht. (PETRA STUBBE)

Das Wetter lockt schon seit Wochen Menschen an Meer, Flüsse und Seen. An Bremens kleinstem Badesee, dem Bultensee in Tenever, konnte das Ressort von Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) pünktlich zur anstehenden Feriensaison Sanierungsarbeiten beenden.

Die Arbeiten rund um den Bultensee sollen den Freizeitwert und die Sicherheit von Schwimmern wie Nichtschwimmern erhöhen. Insgesamt hat das Sportressort 85 000 Euro am Bultensee investiert. Am deutlichsten ist zu sehen, wohin das Geld geflossen ist, wenn die Badegäste den Weg von der Liegewiese in das kühlende Nass suchen: Statt Kraut und Gras schmeichelt nun wieder heller Sand die Fußsohlen auf dem Weg ins Wasser.

Fast karibisches Flair herrscht am Beachvolleyballfeld, denn dieses ist mit hellem Spezialsand aufgefüllt worden. Aber die wichtigeren Neuerungen fallen nicht ins Auge, denn diese liegen im Untergrund der Anlage. Dieser muss so aufgebaut sein, dass sich keine Staunässe bildet, das Feld nicht verdichtet und den Athleten trotzdem genug Halt für Sprünge bleibt. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass rund geschliffene und keine kantigen Sandkörner in einer bestimmten Größe verwendet werden.

Im Zuge der Arbeiten wurde auch der Weg vom Strand zur Station der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) so umgebaut, dass er auch bei höheren Wasserständen begehbar ist. „Das kommt den Rettungsschwimmern sehr entgegen“, so Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne), die den Ehrenamtlichen Helfern der DLRG für ihr Engagement dankte. Im Wasser schließlich haben Bauarbeiter die Nichtschwimmergitter erneuert. Die alten Gitter entsprachen nicht mehr der aktuellsten Sicherheitsnorm. So waren unter anderem die Abstände zwischen den senkrechten Gitterstäben zu breit, sodass Kinder ihren Kopf hätten hindurchstecken können. „Das ist ein vermeidbares Risiko, das wir jetzt abgestellt haben“, sagt Anja Stahmann. Die Arbeiten am Gitter waren der eigentliche Anlasse für die Sanierung am Bultensee, aber als einmal die Baustelle eingerichtet war, entschied das zuständige Ressort, die Anregungen aus dem Stadtteil aufzugreifen und umzusetzen.

Die Anregungen gehen auf eine Initiative von Beiratsmitglied Vincent Barth (CDU) zurück, der sich im vergangenen Herbst für eine Aufwertung des Bultensees stark gemacht hatte. „Es ist der einzige Badesee in Osterholz, und er hat bisher nicht so eingeladen wie zum Beispiel der Mahndorfer See, der stark aufgewertet wurde.“ Der Bultensee sei hingegen von der Bevölkerung nicht wirklich angenommen worden. „Ich fand es daher wichtig, dass das mal angepackt wird und die Bevölkerung wahrnimmt, dass es noch einen schönen Badesee in direkter Umgebung gibt“, sagt Vincent Barth. Insgesamt seien es Kleinigkeiten, wie Sitzgelegenheiten, Mülleimer und beseitigtes Unkraut, die in der öffentlichen Wahrnehmung aber den Unterschied zwischen attraktiv oder verwahrlost ausmachten. Dass es jetzt so schnell und unbürokratisch klappte, freut Vincent Barth, der ankündigt, sich nach seiner Examensprüfung am Wochenende selbst ein genaues Bild am Bultensee zu machen. Mögliche Ergänzungen könnten für das junge Beiratsmitglied weitere Sitzbänke rund um den See sein, um den See auch abseits des Badestrands attraktiv für Erholungssuchende zu machen.

Ein wenig den Badegenuss trüben könnte allerdings in Zukunft das geplante Windkraftrad, das am Bultensee gebaut werden soll. Strandbesucher müssen dann im Schatten der einschließlich der Rotorblätter über 150 Meter hohen Anlage ins Wasser.

Für spontane Freiluftpartys hält Vincent Barth den See aufgrund seiner eher knapp bemessenen Infrastruktur zur Zeit nicht geeignet. Der Beirat Osterholz hatte den Bultensee als Feierfläche für spontane, nicht-kommerzielle Partys ausgeschlossen.