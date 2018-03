Osterholz. Letzte Woche noch in Borgfeld, heute in Osterholz, morgen in anderem Ortsteil: Uwe Papencord zieht seit Jahresbeginn durch die Beiräte Bremens und erklärt, wofür der neue Ordnungsdienst zuständig und eben auch nicht zuständig sein wird. Der Leiter der Abteilung „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ ist auch der Verantwortliche für den neuen Ordnungsdienst.

Uwe Papencord hat ab Sommer 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon drei – inklusive ihm selbst – im Innendienst tätig sein werden, und die restlichen 22 im Außendienst. Über 70 haben sich beworben, um „in Bremen gegen Unordnungserscheinungen“ vorzugehen. Zurzeit laufen die Bewerbungsgespräche, die bis Anfang kommender Woche abgeschlossen sein sollen. „Wir freuen uns auf ein großes Spektrum an neuen Kolleginnen und Kollegen“, sagt Papencord. Dabei ist das Profil der neuen Hüter der Ordnung breit: Ausbildung in Verwaltung oder Wirtschaft, gerne mit rechtlichen Schwerpunkten. Aber auch ausgebildete Sicherheitskräfte waren eingeladen, sich zu bewerben. Während der Auswahl gebe es auch ein Rollenspiel, das „sehr realitätsnah“ sei, wie Papencord erklärt. Hohe kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick, interkulturelle Kompetenzen und das Talent zum Deeskalieren stehen ganz oben auf der Liste der gewünschten Befähigungen.

Die Grenze zu den Zuständigkeiten der Polizei soll klar sein. Der Ordnungsdienst ahnde keine Straftaten, nur Ordnungswidrigkeiten. Auch Falschparken bleibe Sache der Politessen. Vorstellbare Fälle sind das Ahnden von Mülldelikten oder die Einhaltung der Jugend- und Nichtraucher-Schutzgesetze. Jan Restat von den Linken fragt dabei gezielt nach den Rechten der Ordnungshüter. Ihr Instrument sei die Verwarnung oder die Verhängung von Geldstrafen. Aber im Gegensatz zu privaten Sicherheitsdiensten dürfen sie Personalien feststellen. Ausgerüstet werden sie mit Uniform, Pfefferspray, Handschellen und Schlagstock. Auf ihre Aufgabe werden sie in einer 13-wöchigen Ausbildung vorbereitet. Zudem sollen sie bei der Verkehrsüberwachung mitlaufen, um Ortskenntnisse zu erlangen und Erfahrung im Austausch mit der Polizei zu sammeln.

Die Einsatzzeiten werden Montag bis Sonnabend abdecken. Allerdings nicht immer von 8 bis 16 Uhr, sondern auch zu verschobenen Zeiten und Veranstaltungsgebunden. „Manche Probleme löst man nicht morgens um acht“, sagt Papencord. Zwei Schichten seien aber nicht möglich. Das gesamte Modell müsse auch erst mal wachsen.

„Wir verstehen uns als Ergänzung nicht als Ersatz für die Polizei“, sagt Papencord. „Wir möchten das subjektive Sicherheitsgefühl im Stadtteil wieder stärken“. „Wir streben an, Hand in Hand zu arbeiten“, ergänzt der Polizei-Revierleiter von Osterholz. Seine Idealvorstellung sei es, dass die Ordnungshüter morgens ihren Dienst auf der Polizeiwache beginnen, damit man „Auge in Auge“ den Tag planen könne.

Zurzeit entwickle sich wöchentlich Neues, beschreibt es Uwe Papencord. Gerade jetzt hätten sie ihre Dienstwagen bestellt. ­Überlegt wird derzeit aber auch, ob die ­Angestellten auch kostenlos in Uniform in Straßenbahnen mitfahren können. Dies wolle man mit der BSAG besprechen. „In Bremen lässt sich zum Glück vieles recht schnell erreichen“. Erreichbar soll der Dienst dann bald über E-Mail und Telefon sein.