Das Klinikum Bremen-Ost erweitert sein Platzangebot in der Neurologischen Frührehabilitation

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Für die ersten Schritte zurück ins Leben

Christian Hasemann

Herr Kastrup, Sie sind Chefarzt der Neurologischen Frührehabilitation am Klinikum Bremen-Ost. Die Station wurde von 24 auf 36 Plätze ausgebaut, warum?Andreas Kastrup: Wir sind die einzige neurologische Frühreha für Phase zwei, also der Phase direkt nach der Akutbehandlung, und es gibt einen großen Bedarf in Bremen. Es gab also die Notwendigkeit zu erweitern.