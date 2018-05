Einrichtungsleiterin Anne-Kristin Beutel (l.) und Christine Helmken vom Träger DRK der neuen Wohngruppen in der Bevenser Straße freuen sich auf den baldigen Start. Der Kicker wird künftig sicherlich zu einem Treffpunkt für die Jugendlichen. (Stubbe)

Sie sollen soweit wie möglich die Atmosphäre eines Zuhause bieten: die geplanten Wohngruppen für Kinder und Jugendliche in der ehemaligen Berufsschule für Metalltechnik in der Bevenser Straße. Ein fester Termin für den Einzug der ersten Jugendlichen steht zwar noch nicht fest, aber die Vorbereitungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Träger der Einrichtung, laufen auf Hochtouren.

„Der Umbau hat viel länger gedauert, weil wir neue Pläne machen mussten“, sagt Christine Helmken, Verantwortliche für den Bereich Jugendhilfe beim DRK. Ursprünglich sah das Konzept für den zweiten Stock Wohngemeinschaften für minderjährige unbegleitete geflüchtete Jugendliche vor – im Erdgeschoss qualifiziert der Beschäftigungsträger Förderwerk junge Erwachsene, um sie für eine Ausbildung zum Lager und Lackierer und Garten- und Landschaftsbauer fit zu machen. Auf den knapp 550 Quadratmetern sind nun nicht Unterkünfte für junge Flüchtlinge, sondern Einzelzimmer für Kinder und Jugendliche eingerichtet worden, die über den Bereich Jugendhilfe der Sozialbehörde vermittelt werden. Noch fehlt allerdings die Betriebserlaubnis. Christine Helmken ist aber zuversichtlich, dass die zuständige Bau- und die Sozialbehörde diese schon in den kommenden Wochen erteilen werden.

Die Jugendlichen können sich die Einrichtungen und die Zimmer vorab ansehen – tatsächlich waren in den vergangenen Tagen schon die ersten Jugendlichen vor Ort – und dann entschieden, ob die Bevenser Straße für sie das Richtige ist. „Die Jugendlichen gucken sich das hier an, niemand wird gezwungen, ein Zimmer zu nehmen“, sagt Christine Helmken.

Die Zimmer sind hell und zweckmäßig und warten mit einer Besonderheit auf: „Jeder Wohnraum hat ein eigenes Badezimmer“, sagt Christine Helmken. „Das ist zum Beispiel für die Jugendlichen wichtig, die kein gemeinsamen Badezimmer nutzen.“ Als Beispiel nennt sie Mädchen mit Migrationshintergrund oder missbrauchte Jugendliche.

In der Bevenser Straße können maximal 15 Jugendliche aufgenommen werden, die sich auf zwei Gruppen aufteilen. Ein Bereich mit maximal acht jüngeren Jugendlichen wird dabei rund um die Uhr von Pädagogen betreut, die für den Nachtdienst ein eigenes Zimmer haben. Für die sogenannte Verselbstständigungsgruppe, ältere Jugendliche und junge Erwachsene, die auf den Sprung in ein eigenständiges Leben sind, gibt es in der Nacht eine Rufbereitschaft.

Zentrale Räume werden die Küchen und die Gemeinschaftsräume werden. „Wir haben eine Köchin eingestellt für die Jüngeren, so dass das Essen auf dem Tisch steht, wenn sie von der Schule kommen“, sagt Christine Helmken. Am Wochenende werde dann zusammen mit den Pädagogen gekocht. Ganz bewusst hat sich das DRK für eine normale Küche, wie sie auch in jeder Mietwohnung stehen könnte, entschieden. „Wir versuchen, das Leben hier so ähnlich wie in der Familie zu gestalten.“

Familiäre Beziehungen im Blick

Anne-Kristin Beutel leitet die Einrichtung. Sie erklärt das Konzept, das sie in den vergangenen Wochen mit ihrem Team entwickelt hat: „Wir wollen die Beziehungen zwischen den Kindern und ihren Familien stärken und begleiten.“ Langfristiges Ziel ist, die Kinder, wenn möglich, in die Familien zurückzuführen. „Wir wollen die Eltern nicht ersetzen“, betont Anne-Kristin Beutel. Die Gründe, warum ein Jugendlicher aus der Familie genommen wird, seien sehr vielseitig. „Das können sexuelle Übergriffe sein, Verwahrlosung, Streitereien mit den Eltern“, sagt Anne-Kristin Beutel.

Für die Jugendlichen ist der Umzug häufig ein starker Einschnitt in das Leben. „Es ist ein traumatisierendes Erlebnis, das Zuhause zu verlieren“, sagt Christine Helmken. Dieser Verlust soll durch die pädagogische Arbeit aufgefangen werden.

„Die Jugendlichen sollen die Wohngruppe als Zuhause verstehen, deswegen werden wir viele Gruppenangebote machen.“, sagt Anne-Kristin Beutel. Erlebnispädagogik gehöre zum Konzept dazu, genauso wie Partizipation. „Das heißt, dass die Jugendlichen im Alltag ganz viel mitentscheiden können.“

Am Ende soll der möglichst problemlose Auszug der Jugendlichen stehen, entweder zurück in die eigene Familie oder in ein eigenständiges Leben. „Wenn sie die Einrichtung verlassen, sollen sie aber nicht allein und verlassen sein, sonderm das geht im dialogischen Prozess“, sagt Christine Helmken. Das bedeutet, dass sich die bekannten Betreuer weiter um ihre Schützlinge kümmern. „Das ist so ähnlich, wie wenn ein Jugendlicher auszieht: Am Anfang brauchen sie noch häufiger Hilfe und Unterstützung, später dann immer weniger“, verdeutlicht Christine Helmken.