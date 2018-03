April werden Bremen-Süd und -West folgen und auch noch Bremerhaven. Die Grünen haben diese Zukunftskonferenzen initiiert, um die Meinungen und Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürgern zu hören. Aber auch Quartiersmanager, Ortsamtsmitarbeiter, Jugendarbeiter oder Seniorenbetreuer und Bürger waren teilweise persönlich, teilweise durch die offenen Veranstaltungen zur Teilnahme eingeladen.

Der Berliner Schauspieler und Coach Daniel Unsöld und Henning Bleyl von der Heinrich-Böll-Stiftung moderierten die Zukunftskonferenz, bei der in Hemelingen Barbara Venhaus-Schreiber, Geschäftsführerin der Bremer Krankenpflegeschule der frei gemeinnützigen Krankenhäuser, Annette Rüggeberg, Botschafterin des Zukunftslabors der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, Iris Klauck, Projektleiterin Energiepolitik bei SWB, und Joachim Lohse, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, in verschiedene Themen einführten. In vier Gruppen wurde dann über ein gerechtes, kluges, grünes und junges Bremen diskutiert.

Nach den Anregungen vom Podium hatten kleinere Gruppen aus den über 40 Gästen Gelegenheit, sich über Positionen auszutauschen wie: Sollten Kitas und Schulen in Bremer benachteiligten Quartieren stärker gefördert werden als andere? An den Tischen und damit in den Gruppen diskutierte Ortsamtsleiter Jörn Hermening mit Nachbarn, aber auch mit der Bremer Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonther, mit Finanzsenatorin Karoline Linnert, mit Streetworkern und Kirchenvertretern, die so alle in einen direkten Austausch und zu einer Ideenbörse kamen.

Kinderarmut in Bremen, kulturelle Teilhabe, Visionen von Schule als kulturelles Zentrum im Stadtteil waren einige Themen innerhalb einer breiten Palette. Schule könnte sich öffnen, könnte von Jung und Alt genutzt werden, für Kulturveranstaltungen und für Angebote sozialer Einrichtungen, für Beratungen zum Beispiel zu Miet- oder Verbraucherfragen. Die Nähe von Deutscher Kammerphilharmonie Bremen und Gesamtschule Ost wird mehrfach als befruchtend und bildend herangeführt, sie ist durch Kontinuität gewachsen. Geht so etwas in Hemelingen auch? Soziale Durchmischung wird als gut bewertet, aber fühlt sich die sechsköpfige Familie mit eingeschränkten Deutschkenntnissen in Schwachhausen wohl – oder integriert sie sich in einem der Quartiere besser?

„Man merkt hier deutlich die Profis“

Die Themen und die Tische mit ihren Zusammensetzungen der Teilnehmer waren zeitlich begrenzt, pro Tisch eine Stunde, und Moderator Unsöld lobte die Disziplin: „Man merkt hier deutlich die Profis, sonst gibt es oft ein Gegeneinander von Positionen, was Zeit kostet, hier lassen sie ihre Vorschläge stehen und hören sich die der anderen an.“ Bei der Gruppe auf der Bühne geht es gerade um Mobilität und kurze Wege. Das könnte ein Gegensatz sein. Durch viele Ideen wird es zu zwei Seiten derselben Medaille. Flipcharts füllen sich. Ideen, Themen, es wird gesammelt, sortiert wird später. Die Köpfe füllen sich mit Argumenten Für und Wider, mit Informationen über Sachverhalte, vielleicht auch über Zwänge wie Parkplätze, die vorgehalten werden müssen bei Um- oder Neubau.

Hanna Volkers hat auf ihr Namenschild und für die Konferenz im Bürgerhaus Hemelingen den Zusatz „Frau für alle Fälle“ vermerkt und wird für den grünen Landesverband an den Auswertungen der Zukunftskonferenzen mitarbeiten. Zugänglich werden die Auswertungen auch für Teilnehmer wie den Ortsamtsleiter Hermening, der daraus Wünsche für die Zukunft und Inspirationen für Hemelingen ziehen kann, wie auch für Teilnehmer anderer Institutionen.