Junge Erwachsene und Jugendliche von Plan-Ago räumten an der Gesamtschule Ost in Tenever auf. (FR)

Tenever. Im Kleinen etwas bewegen, aber das große Ganze im Auge behalten – so lässt sich die Arbeitsweise von Plan-Ago beschreiben. Hinter dem Namen stehen junge Erwachsene und Jugendliche, die politisch interessiert sind, aber in ihren Aktionen überparteilich handeln und ihre Mitmenschen zum Mitmachen motivieren wollen.

Die Gruppe ist bremenweit aktiv, aber eine ihrer ersten Aktionen führte sie nach Tenever. Aktive räumten dort den vermüllten Basketballplatz an der Gesamtschule Ost auf. In drei Stunden füllte die Gruppe, viele Aktive davon mit sogenanntem Migrationshintergrund, zwölf große Müllsäcke.

Tenever Plan Ago (PETRA STUBBE)

In solchen Aktionen sehen Leo Miguez (22 Jahre) und Marie Schöf (21) niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten für Interessierte. „Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, finden so etwas greifbarer und handfester, weil wir Projekte haben, die im Kleinen etwas verändern“, sagt die Studentin aus Horn-Lehe. Es sei eben nicht nur „Gelaber“, sondern konkrete Taten, wie die beiden sagen. Leo Miguez, der in der Neustadt lebt, schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Die Leute sind interessiert, weil es ganz anders ist, weil wir aktiv sind.“ Der Psychologie-Student, der Tenever aus seiner Tätigkeit als Sozialarbeiter gut kennt, ist einer Initiatoren des gesamten Projekts Plan-Ago, dessen Name sich vom Esperanto-Wort „ago“ – Aktion – ableitet.

Die Aktivisten organisieren sich in Arbeitsgruppen und -kreisen – jede und jeder nach dem persönlichen Interesse. Für Leo Miguez gab es mehrere Gründe, die Graswurzelbewegung ins Leben zu rufen. „Die Welt steht Kopf, es gibt ein großes Unbehagen bei den Menschen.“ Aber auch aus dem Rechtsruck und in dem Erstarken der Alternative für Deutschland (AfD) zieht er seine Motivation für sein politisches Engagement. Er und seine Mitstreiter glauben daran, dass die Welt verändert werden kann. Aber: „Viele sagen, man kann nichts bewegen. Aber wenn man etwas bewegen will, dann muss bei sich selbst anfangen.“

Marie Schöf und Leo Miguez von Plan-Ago in Tenever. (PETRA STUBBE)

Erfahrung haben Marie Schöf und Leo Miguez auch in Parteien und politischen Gruppen gesammelt. „Ich empfand das als sehr hochschwellig“, sagt Leo Miguez. Parteien neigten dazu, den Menschen die Welt zu erklären. „Aber die Menschen wissen das schon“, meint der Psychologiestudent. Viele Menschen könnten sich durch die hohen Hürden fehl am Platze fühlen, ergänzt Maria Schöf. „Wir wollen in die Lücke reinstoßen, wo Leute, die etwas machen wollen, auch etwas machen können“, sagt Leo Miguez.

Neben Aktionen wie der an der Gesamtschule Ost organisieren die jungen Aktiven politische Diskussionsabende, so zum Beispiel in der Kneipe Gastfeld in der Neustadt. Eingeladen waren Philipp van Gels, Bremer Landesvorsitzender der Jungen Union, und Sebastian Schmugler von den Jusos, die mit dem Publikum über die Perspektiven der nächsten Großen Koalition diskutierten. Ein Format, das wiederholt werden soll. Eingeladen für eine kommende Veranstaltung ist der türkei-kritische kurdische Blogger Kerem Schamberger. Kooperationen gibt es unter anderem mit der Universität der Straße und dem Jugendforum Walle. Weitere sollen folgen.

Aber reicht denn die Aktion auf niedrigschwelliger Ebene, die Welt zu wandeln? „Natürlich muss sich auf der großen Ebene etwas verändern“, sagt Marie Schöf. „Wir wollen auf die große Verantwortung der Politik hinweisen, aber man kann eben auch als ‚kleiner Bürger‘ etwas tun, denn als Teil der Gesellschaft hat man Verantwortung den anderen gegenüber“, sagt sie. Am Beispiel der Aufräumaktion verdeutlicht Leo Miguez wie sie vorgehen: „Die Jugendlichen erkennen, dass man etwas verändern kann, man sieht das Ergebnis und hinterher kann man darüber diskutieren, warum die Stadt nicht aufräumt, die ja eigentlich verantwortlich ist.“ So soll die Aktion mit Forderungen an die Politik verknüpft werden.