Susanne Kayser, Pastorin der Auferstehungsgemeinde, und Kai Kaufmann von den Grünen beim Neujahrsempfang. (PETRA STUBBE)

„Wir sind eine bunte Gruppe, und das nicht nur in den Parteifarben“, sagt Kai Kaufmann von den Grünen zur Begrüßung der Gäste des Neujahrsempfangs der Initiative „Begegnung der Kulturen“ in den Räumlichkeiten der Künstlerin Dagmar Calais und des Kunsthistorikers Chris Steinbrecher im Ogohaus.

Die bunte Gruppe biete dabei nicht nur Vertreter nahezu aller Beiratsparteien auf, sondern auch Nachbarn und Personen aus den Bereichen Handel, Kunst und Kultur. Und auch die Einrichtungen wie der Mädchentreff, das Haus der Freundschaft, Schulen, der Jugendbeirat, das Stadtteilmarketing oder das Ortsamt seien dabei: „Es gibt ganz viele Institutionen im Stadtteil, die uns unterstützen.“

In dem kreativen Umfeld des Ogohauses „entwickeln wir Ideen, die dazu beitragen sollen, dass sich Menschen unterschiedlicher Kulturen in Hastedt begegnen können und Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit überwunden werden“, so beschreibt sich die Initiative auf ihrer Website. Spätestens seit dem Fest auf dem Schosterboorn von 2019 hat die Initiative auch das Thema „Vereinsamung“ als Aufgabe identifiziert, und Susanne Kayser, Pastorin der Auferstehungsgemeinde, benennt dann auch ein gemeinsames Ziel: „Alte und neue Hastedter ins Gespräch z u bringen.“

Schon damals hat die Initiative die Einsamkeit im Stadtteil gesehen – bei älteren Menschen, bei Flüchtlingen, die neu sind im Ortsteil oder bei physisch oder psychisch Kranken. Dementsprechend breit ist der Vorbereitungskreis für das Sommerfest im vergangenen Jahr aufgestellt gewesen: Der Arbeiter-Samariter-Bund und das Technische Hilfswerk waren dabei, die „Aufsuchende Älterenarbeit Hemelingen“, das Übergangswohnheim der Awo oder der Verein „Ein Haus für unsere Freundschaft“. Und auch die „Plaudertaschen“, eine Selbsthilfegruppe mit den Schwerpunkten Depressionen und Angststörungen, waren beteiligt.

Inklusiver Charakter

„Das Fest hat einen inklusiven Charakter – alles ist umsonst, damit alle Menschen mitmachen können“, erzählt Susanne Kayser. Die Hastedter Geschichte spiele auf dem Fest immer eine Rolle, genauso wie Fluchtgeschichten. „Wofür wir uns einsetzen, gewinnt immer wieder an Aktualität“, sagt sie und Kai Kaufmann verweist auf die alten Probleme im neuen Jahr: Populismus, Brexit, eine drohende Wirtschaftskrise, die Anschläge auf Regionalpolitiker, Angriffe auf Juden und Menschen mit Migrationshintergrund, der Klimawandel und Menschen, die auf der Flucht sind. „Da sehen wir beim Jahresstart, wie wichtig ,Begegnung der Kulturen‘ ist. Der Grund der Gruppe ist aktueller denn je.“ Sich dem Erstarken der Rechten entgegenstellen, dazu gehöre, dass sich Fremde willkommen fühlen. „Und wir wollen dem Ruf nach dem starken Staat eine starke Gesellschaft entgegensetzen.“

Beiratsmitglied Uwe Janko von der FDP ist ebenfalls beim Empfang zugegen: „Ich bin grundsätzlich sozial eingestellt und bin für Gerechtigkeit“, sagt er und denkt da vor allem an die materielle Ungerechtigkeit und die Spaltung zwischen Arm und Reich. „Ich arbeite seit drei Jahren bei der Bremer Tafel, seitdem hat sich die Zahl fast verdoppelt“, berichtet er.

Andrea Lange ist neu im „Begegnung der Kulturen“-Team: „Ich finde es schön, wenn etwas in der Nachbarschaft getan wird und dass mit einem Stadtteilfest Nachbarn zusammenkommen“, erklärt sie ihre Bereitschaft zur Mitarbeit . In ihrer Straße habe sie eine zunehmende Vereinzelung der Leute festgestellt, „und da finde ich es gut, zu helfen, eine Nachbarschaft aufzubauen.“ Das jeder Mensch sein eigenes Ding mache, finde sie schade, und solch ein Stadtteilfest sei eine Möglichkeit, die Vereinzelung aufzubrechen. „Etwas Niedrigschwelliges, wo jeder vorbeischauen kann, ohne Eintrittskarte, das finde ich gut.“

Ortsamtsleiter Jörn Hermening findet das lang anhaltende Bürgerengagement der Initiative gut: „Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung.“ Und Beiratsmitglied Hannelore Sengstake von der CDU meint, die Gruppe habe sich kulturell bunt aufgestellt. Das sei wichtig, sagt sie, vor allem für Hastedt, „weil der Hastedter oft nicht so recht weiß, wo er hingehört. Doch wir sind alle Hemelinger!“ Mit Veranstaltungen wie dem Sommerfest bringe man die Menschen zusammen.

Auch Renate Mogk-Mielke von der Hastedter SPD ist von der Arbeit der Begegnung der Kulturen-Initiative angetan. Sie arbeitet aktiv mit und habe 2015 große Angst gehabt, dass Hastedter Bürger die Flüchtlinge ablehnen würden . „Ich dachte, dass wir etwas im Stadtteil tun sollten, um diesen Menschen näherzukommen.“ Sie hat im vergangenen Jahr mit jungen Geflüchteten zusammengearbeitet, die in berührenden Worten auf der Bühne auf dem Schosterboorn von ihrer Flucht berichtet haben. „Ich habe diese Menschen als so strebsam kennengelernt. Sie haben den Willen, weiterzukommen.“



Das nächste Sommerfest veranstaltet die Hastedter Initiative „Begegnung der Kulturen“ am Sonnabend, 29. August, von 14 bis 18 Uhr auf dem Schosterboorn.