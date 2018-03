Mehr Bewegungsmöglichkeiten für den Ortsteil schaffen – das ist das Ziel des Runden Tisches Blockdiek. Quartiersmanager Stefan Kunold stellte in der Sitzung des Ausschuss Inneres und Sport die Schwerpunkte des Rundens Tisches vor. Weiteres Thema: die Entwicklung des Ote-Bads in Osterholz-Tenever.

„Der Runde Tisch ist entstanden als erste Reaktion auf den Wegfall des Bewegungsraums auf dem Ellener Hof.“ Man habe sich zusammengesetzt und festgestellt, wo der Bedarf ist, wo die Problemlagen seien. „Es gibt viele Sportplätze in Blockdiek, die im Sommer genutzt werden können, aber in der Übergangszeit und im Winter liegt Blockdiek für Kitas und Schulen brach“, bringt Stefan Kunold die Situation auf den Punkt. Um auf die Missstände aufmerksam zu machen, veranstalte der Runde Tisch seit mehreren Jahren den Tag der Bewegung in Blockdiek und setze sich mit dem Beirat zusammen.

Der Zustand der Turnhallen in Blockdiek ist eher angespannt. Die Heinz-Thiele-Halle beispielsweise gilt seit Jahren als sanierungsbedürftig – geschehen ist allerdings bisher wenig. Eine Sanierung scheiterte zunächst an einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, das Immobilien Bremen als Verwalter des städtischen Gebäudes an einen Betreiber vermietet hat.

Auf Nachfrage von Brigitte Sauer äußerte sich Andreas Eberlein vom Verein SC Vahr-Blockdiek zur Hallensituation. „Es hat sich nichts geändert, wir waren alle drin, es ist eigentlich so, dass die Halle hätte geschlossen werden müssen.“ Dennoch werde die Halle weiter intensiv genutzt. „Die ist gerammelt voll.“ Aber auch bei den zur Zeit eisigen Temperaturen müsse nach draußen ausgewichen werden. „Wir brauchen einfach mehr Platz.“ Er glaube nicht, dass sich an der Halle kurzfristig etwas ändere. „Deswegen müssen wir nach draußen gehen und draußen Möglichkeiten haben, Sport zu machen.“

Einen anderen Aspekt hat Stefan Kunold ebenfalls im Blick: „Die Kitas im Stadtteil haben mehr Kinder aufgenommen als in den Vorjahren.“ Einige Kitas haben keine Bewegungsräume mehr, weil diese zu Gruppenräumen umfunktioniert werden mussten. „Teils wurden auch die Außengelände verkleinert, weil Container raufgestellt werden mussten.“ All dies schränke die Bewegungsmöglichkeiten der Kinder ein. „Es fehlt einfach an Räumlichkeiten“, betont Stefan Kunold. In der Schule Düsseldorfer Straße müssten Sport und Bewegungsangebote teilweise in der Aula stattfinden.

Die Situation im Ote-Bad dagegen sei gut, so Badleiter Uwe Käsebier. Er stellte klar, dass der Frauenbadetag mit Kindern – anders als berichtet – weiterhin stattfinde. Der Frauenschwimmtag ohne Kinder hingegen werde tatsächlich eingestellt. „Der Frauenbadetag bleibt erhalten, da haben wir eine durchschnittliche Besucherzahl von 200 bis 300 Besuchern“, so Käsebier. Neben Frauen sind auch Kinder an diesem Tag dabei. „Die Frauen kommen teils mit sehr, sehr, sehr vielen Kindern“, sagt der Badleiter. Trotz des erhöhten Aufwands beließen es die Bremer Bäder aber bei dem sonst üblichen Eintrittspreis.

„Irgendwann hatten wir die zusammen mit dem Frauengesundheitstreff die Idee zu einem Frauenschwimmtag ohne Kinder.“ Allerdings: „Da bewegten wir uns in einem wirtschaftlichen Randbereich. Das waren maximal 30 Besucherinnen, und es war schwer, wirtschaftlich zu betreiben.“ Die Entscheidung, diesen Schwimmtag aufzugeben, sei den Bremer Bädern dann vom Frauengesundheitstreff im Januar mitgeteilt worden.

Jutta Flerlage vom Frauengesundheitstreff spricht dagegen auf Nachfrage von einer gemeinsamen Entscheidung. Sie sieht weiter den Bedarf für einen reinen Frauenschwimmtag. Wie dieser in der Zukunft gestaltet werden kann, so dass er attraktiver für die Bewohnerinnen Tenevers ist, ist allerdings noch offen. Als Grund für die geringe Resonanz habe sich in Befragungen der Eintrittspreis herausgestellt, sagt Jutta Flerlage.

Für die Zukunft möchte Uwe Käsebier die Kooperation mit dem Frauengesundheitstreff, den Schulen und den Kitas ausbauen.

Der Frauenbadetag mit Kindern im OTe-Bad findet wie gewohnt an jedem letzten Sonnabend im Monat von 14.30 Uhr bis 18 Uhr statt.