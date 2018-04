Arbergen. „Wir haben hier die ,Arberger und Mahndorfer Jungs‘, die kennt man unter ,Willy‘ und ,Hansi‘“, sagt Hans-Peter Hölscher, Vorsitzender der „Kommunalpolitischen Arbeitsgemeinschaft Arbergen“ (KAG). Und nachdem besagte „Jungs“ bereits 2015 dafür gesorgt haben, dass eine Sitzbank am Arberger Mühlenteich aufgestellt werden konnte, spendeten sie nun sechs Nistkästen, die rund um den Mühlenteich aufgehängt wurden.

Für „Willy“, der eigentlich Stefan Wilkens heißt und Bezirksschornsteinfeger ist, ist ­diese Spende eine Herzensangelegenheit: „Ich bin in Arbergen aufgewachsen und habe hier am Tümpel viel Freizeit verbracht“, erklärt er. Aus Verbundenheit zum Ortsteil habe er zusammen mit „Hansi“ oder auch Hans-Jörg Buben die Nistkästen gespendet. Dazu gehört nicht nur der Kauf der jeweils 15 Euro teuren Kästen, sondern auch das Anbringen und die Nachhaltigkeit, also das Säubern und eventuelle Reparaturen. „Wir sind beide sehr naturverbunden und machen das daher gerne. Auch, weil das hier für uns ein kleines Biotop ist“, sagt Stefan Wilkens. Und die Schirmherrschaft über das Projekt hat die KAG übernommen. Der Arbeitsgemeinschaft sei es übrigens zu ­verdanken, dass der Ort, an dem nun die Nistkästen aufgehängt werden, nicht in einen Parkplatz verwandelt worden ist, ­erzählt Hans-Peter Hölscher. Durch eine Spende von 10 000 Euro wurde aus dem ­ehemaligen „Tümpel“ der heutige Mühlenteich.

Derweil prüft Florian Scheiba vom Nabu mögliche Orte in Bäumen und Büschen, wo er die vier Meisenkästen und die zwei Kästen für Heckenbrüter unterbringen kann. Der Abstand zwischen zwei Kästen sollte dabei vier bis sieben Meter betragen, da Meisen ein Brutrevier haben, außerdem sollte solch ein Kasten so aufgehängt werden, dass die Diebstahlgefahr möglichst minimiert wird. „So häufig werden Nistkästen gar nicht gespendet“, berichtet er, „letztes Jahr passierte das ein einziges Mal und in diesem Jahr zum ersten Mal. Das könnte gerne häufiger so sein.“ Die Nistkästen entstehen in der Nistkasten-AG des Nabu.

Aber nicht nur Meisen und Heckenbrüter wie die Amsel oder der Grünfink benötigen solche Nistkästen, auch Eulen und Fledermäusen kann mit solch einer speziellen Behausung geholfen werden. Für Stefan Wilkens steht daher fest: „Solche Kästen kommen als Nächstes dran, dann in der Nähe der Arberger Mühle.“

Wer ebenfalls für Nistmöglichkeiten im öffentlichen Raum sorgen möchte, kann sich unter www.bremen.nabu.de informieren.