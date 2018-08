Familie Grimm bei einer der zahlreichen Mitmachaktionen der Gartenparty des Vereins Treffpunkt Natur und Umwelt. (Christian Hasemann)

Der frühere Zeitpunkt hat sich bezahlt gemacht: Statt eines Miteinanders im Regen wurden die Besucher auf dem Gartenfest des Querbeets an der Neuwieder Straße diesmal von der Sonne verwöhnt. Und es gab noch zusätzlich etwas zu feiern. Denn das Gartenprojekt zum Mitmachen des Vereins Treffpunkt Natur und Umwelt (TNU) ist als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet worden.

Gewonnen hat das Querbeet die Auszeichnung in der Sonderkategorie „Soziale Natur – Natur für alle“. Ausgezeichnet werden mit diesem Preis Initiativen, die mit ihren Aktivitäten auf die Chancen aufmerksam machen, die die Natur und die biologische Vielfalt für den sozialen Zusammenhalt bieten. Übergeben wurde die Auszeichnung von Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter, der als Sohne eines Landwirtes dem Landbau durchaus nahe ist, und dem Bürgerschaftsabgeordneten Jan Saffe (Grüne). „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagte Roland Wozniewski. „Die Auszeichnung passt vom Sinn und Zweck zu unserem Vorhaben, nämlich die Natur zu fördern und dabei die Menschen einzubeziehen.“

Bewohner gärtnern

Seit knapp vier Jahren bietet das Querbeet Anwohnern, Kitas und Schulen die Möglichkeit, auf der Brachfläche an der Neuwieder Straße, wo einst Wohnblöcke standen, in Gemeinschaftsgärten Pflanzen vom Samen bis zur Frucht aufzuziehen. Schwerpunkt der Umweltpädagogen um Projektleiter Roland Wozniewski ist dabei, sozialen Austausch mit dem ökologischem Gartenbau zu verbinden. Auf den 8500 Quadratmetern sind dabei nach und nach verschiedene Anbauflächen entstanden. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Kitas und Schulen des Stadtteils, die einzelne Flächen und Hochbeete bewirtschaften. Knapp 100 umweltpädagogische Veranstaltungen bietet der Verein nach eigenen Angaben pro Jahr für Kinder und Jugendliche an. Das Projekt hat allerdings auch immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen: Im Frühjahr brannte ein Bauholzvorrat nieder und Scheiben wurden eingeschlagen.

Auf der Gartenparty konnten sich Anwohner ein Bild von der Arbeit des Vereins machen. Gegen eine kleine Spende konnte beispielsweise Gemüse gekauft werden. Die jüngeren Kinder konnten mit Wasserpistolen Küchenpapier nass schießen bis die daran befestigten kleinen Süßigkeitentütchen runterfielen, am Stand des Mütterzentrums Tenever gab es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Familie Grimm aus Osterholz nutzte eine der vielen Mitmachaktionen, um zusammen zu malen und zu basteln. Die Familie kennt das Gelände gut, denn der jüngste Sohn geht regelmäßig mit seiner Kindergartengruppe in den Stadtgarten in der Neuwieder Straße.

Pizza aus dem Lehmofen

Im Zentrum stand aber der in diesem Jahr erbaute Lehmofen, der zwar nicht zum ersten Mal, aber dafür zum ersten Mal für Essen angefeuert wurde. „Wir haben locker 200 Arbeitsstunden in den Ofen gesteckt“, sagte Roland Wozniewski. Aber es hat sich gelohnt: Die Pizzen aus dem selbst gebauten Ofen begeisterten die Besucher, die bis in die Abendstunden zu den Klängen des DJ-Duos Hotel California einen warmen Spätsommerabend genießen konnten. Der Verein Treffpunkt Natur und Umwelt geht auf einen Arbeitskreis zur Renaturierung von Fließgewässern zurück. Seit fast 15 Jahren setzen sich die Aktivisten für den Naturschutz und Umweltpädagogik am Embser Mühlengraben und dem Bultensee in Tenever ein. Der Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur für alle“ der UN-Dekade Biologische Vielfalt wird im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Bundesamtes für Naturschutz von der Geschäftsstelle UN-Dekade Biologische Vielfalt mit Sitz in Hürth ausgerichtet. Im Vordergrund stehen dabei Projekte aus den Themengebieten „Grüne Orte“, „Naturerlebnisse und Aktionen“ sowie „Kontaktpunkte mit der Natur“.