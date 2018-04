Hier ein Infotisch, da Musik, Gäste im Gespräch – im Bürgerzentrum Neue Vahr ist ganz schön was los. Dirk Stöver, Quartiersmanager in der Vahr, steht mittendrin, den Programmablauf in den Händen. Heute stellen sich Projekte, Institutionen, Träger und ehrenamtlich Aktive vor, die Fördergelder für ihr Engagement in der Vahr bekommen haben – trotz des vollen Saals sind es bei Weitem noch nicht alle.

Mit einem imposanten Trommelwirbel beginnt die Vorstellungsrunde. Eine zehnköpfige Gruppe, die älteste Teilnehmerin fast 97 Jahre, wechselt Rhythmen, Tempo und Intensität. Die Gruppe gehört zum Mobilen Fitnesspfad, der heute noch zwei Tanzvorführungen bieten möchte. Es sind noch Trommeln frei. Die Treffen sind montags um 15 Uhr im Quartiersbildungszentrum.

„Ankommen im Quartier“ steht über Informationsschriften und einem flimmernden Monitor. Ein Angebot ist der „Eltern-Führerschein“. Nuraiy Serin und Farina Kemp-Bedoui gehen ins Bürgerzentrum oder in andere Einrichtungen, um mit Müttern, Vätern oder Eltern, je nach Kursangebot, in fünf Modulen zu diskutieren und nützliche ortsnahe Informationen zu Gesundheit, Selbsterkenntnis, Kommunikation und Kind zu geben.

Fleißige Maulwürfe

Bereits über zwölf Jahre sind die Maulwürfe in der Vahr aktiv. Barbara Trampe arbeitet mit straffällig gewordenen Jugendlichen, die Grünflächen und Spielplätze nicht nur sauber halten, sondern auch Rückschnitt und Grünpflege leisten. Drei Jugendliche sind ständig in der Vahr unterwegs. In einer aufwendigeren Aktion haben Maulwürfe eine Fläche des Spielplatzes an der Wilhelm-Leuschner-Straße zur Verkehrsübungsfläche umgestaltet, die inzwischen von Schulen gebucht wird, und auf der mit Laufrädern, Rollern, Fahrrädern und Behindertenrädern richtiges Verhalten im Verkehr geübt werden kann. Durch eine besondere Aktion, erzählt Trampe, „ist die Vahr zu Bremens schönsten Schaltkästen gekommen“. Die schmutzig grauen Schaltkästen wurden kartografiert, gereinigt und mit Farbe verschönert und dekoriert, woran sich Schulklassen beteiligten.

Am Stand der Volkshochschule mit Werbung für Sprachkurse hat Millicent Bare aus Ghana mit ihren Kindern Platz gefunden und schaut auf das vielfältige Treiben ihrer neuen Heimat.

Von der Quartier gGmbH läuft ein Kurzfilm, den Monika B. Beyer mit Mädchen einer siebten Klasse gedreht hat. Witziges und Nachdenkliches aus dem Leben der Mädchen zeigt der Film, raffiniert in Szene gesetzt, ohne dass die Mädchen erkennbar wären, weil nur Mund und Kinn, auf den Kopf gestellt, zu sehen sind und auf dem Kinn stilisierte Augen kleben. So sprechen Figuren miteinander.

Auf Tischen liegt der "Kultur-Vahrplan 2018" aus, der auf 34 Seiten Informationen, Kulturtermine und Angebote, Kindertreffen, Spezialtreffen, Jugendtreffen und Familientreffen auflistet.

Dirk Stöver setzt sich mit lauter Stimme durch, weist darauf hin, dass nun Filmmaterial der Eheleute Diehl, eine Institution in der Vahr, anläuft. Im Beitrag „Wissen, was los ist“ sind Szenen aus dem Vahreport, Internet und Unveröffentlichtes der Stadtteilchronisten Diehl zusammengeschnitten.

Zu den geförderten Projekten gehört auch das Schlichten in Nachbarschaften, „Ein Leben mit Euch“ von der Schule Kurt-Schuhmacher-Allee, „Gut gemacht“ mit den Vahrer Löwen, die Stadtteil-App vom Ortsamt, Komm – Kommunikation und Orientierung für Menschen mit Migrationshintergrund, der Spieletreff der Schule Witzlebenstraße, der Elterntreff der evangelischen Kita, die Elterninitiative Philipp-Scheidemann-Straße, der Kinderzirkus Lahrivahri, Idal die Familienhilfe, die Sportakademie, das Projekt Gelbe Kirche mit aktivem Fundraising, das Förderwerk mit der Ansprache Zugezogener und dem Ziel arbeitsmarktlicher Integration, das Café Global und weitere.

Die Präsentation all dieser geförderten Projekte in der Vahr zeigte, welche Fülle an Angeboten es in der Vahr und für die Bürger gibt.

Mehr Informationen bei Dirk Stöver, Quartiersmanagement Neue Vahr, Wilhelm-Leuschner-Straße 27, Telefon 361-197 37 oder E-Mail an dirk.stoever@afsd.bremen.de.