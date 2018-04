Verantwortlich für das zukünftige Programm wird Jens Uwe Böttcher sein, obwohl der Jurist eigentlich schon in den Ruhestand eingetreten war. „Die haben mich aus den Ruhestand gefischt, um ein Kulturprogramm zu entwickeln“, sagte Jens Uwe Böttcher. Ein Verein, hinter dem die Bremer Heimstifter und weitere Kooperationspartner stehen, steht kurz vor der Gründung. Und dieser, so Jens Uwe Böttcher, solle „offen für alle“ sein. Der Verein könnte zudem ein Teil des Programms des Vereins Kulturtreff übernehmen, der im Juli über eine mögliche Auflösung entscheidet.

Der Kulturtreff hat bislang unter anderem einen Gesangs- und Tanzkurs und Gesprächskreise für Senioren und Jugendliche angeboten. „Wir haben uns mit dem zusammengesetzt und das Angebot gemacht, Akteure und Veranstaltungen in den neuen Verein zu übernehmen“, sagte Jens Uwe Böttcher. Sollte es im Juli einen Beschluss zur Auflösung geben, muss der Verein noch für ein Jahr lang weiter bestehen.

„Und er ist bis dahin voll handlungsfähig und sollte bis dahin weitermachen“, ergänzte Jens Uwe Böttcher. Viktoria Lachenmeier vom Kulturtreff: „Bis zum Ende des Jahres laufen unsere Projekte weiter. Noch existiert der Kulturtreff, wir sind noch nicht begraben.“ Dennoch: „Wir werden im Juli über die Auflösung entscheiden.“ Einige der Gründe sind offenbar fehlende Büroräume und Mittel für sozialpädagogische Kräfte. 2015 hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Finanzierung der Stelle von Viktoria Lachenmeier eingestellt. Seitdem arbeitet die Sozialpädagogin ehrenamtlich für den Verein.

Honorarkraft für Ferienkurse

Damit das Programm des Kulturtreffs bis Ende Dezember verlässlich stattfinden kann, hatte der Verein vier Anträge über knapp 2000 Euro an das Win-Forum gerichtet. Einstimmig stimmte das Forum für die Anträge. Damit kann das Angebot des Kulturtreffs zumindest bis Dezember weiter stattfinden. Darüber hinaus kann mit der Unterstützung aus dem sozialen Förderprogramm für benachteiligte Ortsteile auch ein Pilotprojekt der Volkshochschule und des Quartiersbildungszentrums in den Sommerferien stattfinden.

„Wir wollen einen Ferienkurs Deutsch für Eltern und Kinder machen“, erklärte Katrin Schoßmeier von der Volkshochschule. Viel zuvor Gelerntes werde in den sechs Wochen der Ferien vergessen. „Und wir wollen, dass Eltern und Kinder zusammen etwas machen, und so die Mütter an die Schulen heranführen, damit sie ihre Kinder beim Deutschlernen unterstützen können.“ Für Dorothea Ilsen, Schulleiterin an der Grundschule Düsseldorfer Straße, ein sinnvolles Projekt. „Die Vorklassen vor der Einschulung reichen nicht für einen guten Start in die Schule.“ 810 Euro für eine Honorarkraft bewilligte das Forum.

Veränderungen wird es am Trimm-Dich-Pfad entlang der Linie 1 ab Mülheimer Straße stadteinwärts geben. „Da gab es immer wieder Ärger, dass der Rasen nicht gemäht wurde und dass Schilder an den Geräten fehlen, wie diese benutzt werden sollen“, erklärte Quartiersmanager Stefan Kunold. Ingrid Osterhorn, Mitglied des Beirats Osterholz: „Sport und Gesundheit liegen mir am Herzen, dass dort das Gras wuchert und die Schilder fehlen – das geht nicht.“ Zusätzlich solle eine fehlende Reckstange samt Gerüst aufgestellt werden. Und das verlange einiges an Aufwand.

Der Tüv muss demnach das Gerüst samt Stange prüfen. Der Umweltbetrieb Bremen, der für die Pflege der Grünanlagen zuständig ist, muss einen Platz bestimmen, denn bei ihm liegt die Verkehrssicherheitspflicht. Das heißt, der Umweltbetrieb trägt letztlich die Verantwortung zur Abwehr von Gefahren. 500 Euro stellte das Forum dafür zur Verfügung.

Nicht alle Anträge bewilligt

Die Jugendlichen vom Jugendtreff Blockdiek können sich über eine Förderung in Höhe von knapp 800 Euro für Fahrten in den Heidepark Soltau und für einen Ausflug zu einer Wasserski-Anlage freuen. Insgesamt konnten aber nicht alle Projekte in vollem Umfang gefördert werden, einige mussten zurückgestellt werden. Stefan Kunold: „Eine Situation, die wir selten haben. Es gibt mehr Anträge, als wir Geld zur Verfügung haben.“ Dies zeige aber, dass viele Blockdieker und Vereine das Win-Programm aktiv nutzten und dieses auch notwendig sei.