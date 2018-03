Die Ausleihfrist ist nach 20 Minuten abgelaufen. Doch in dieser Zeit besteht die Gelegenheit, ein „lebendes Buch“ zu befragen. In der Stadtteilbibliothek Vahr hatten Besucher die Auswahl zwischen Menschen mit unterschiedlichsten Schicksalen und Leidenschaften: Wie bewältigt ein Blinder den Alltag? Kann man nach zehn Jahren Knast wieder einen normalen Alltag haben oder als Soldat bei der Bundeswehr ein sinnvolles Leben führen und nicht nur stumpf Befehlen folgen?

Außer einem Sehbehinderten, einem ehemaligen Häftling und einem Soldaten ist ein weiteres der „lebenden Bücher“, die sich in der Stadtteilbibliothek präsentieren, Elombo Bolayela, der im Kongo geboren wurde und seit 1992 in Deutschland lebt. Heute gehört er der SPD-Bürgerschaftsfraktion an und ist deren Sprecher für Kultur. Der 51-Jährige ist verheiratet, Vater von fünf Kindern und teilte das Schicksal der meisten Asylsuchenden, mehrere Jahre in einem Heim untergebracht zu werden. Er machte eine Ausbildung als Tischler und arbeitete anschließend in einem Baumarkt als Fachverkäufer für Fliesen, Holz oder Tapeten. „Ich wollte wieder zurück in den Kongo“, sagt Elombo Bolayela, „doch als ich im Urlaub dort hinflog, fühlte ich mich als Fremder.“

Er entschied sich, in Deutschland zu leben und hier politisch zu arbeiten, wobei der soziale Zusammenhalt das Thema ist, für das er sich besonders stark macht. „Jeder sollte das Miteinander stärken, und die Starken sollten die Schwachen unterstützen“, lautet sein Credo, „etwa ein Drittel der Bevölkerung Bremens hat einen Migrationshintergrund wie ich. Und ich setze mich dafür ein, dass die Stadt weiterhin offen für Vielfalt bleibt“, sagt Bolayela.

Das Wort Demokratie habe er zum ersten Mal als Student im Fernsehen gehört, sagt Elombo Bolayela, denn der Kongo wurde bis heute von Diktatoren regiert, „und die jetzige Regierung ist noch schlimmer als die unter Joseph Mobutu von den 1960ern bis in die 1990er Jahre“, sagt er. In Deutschland habe er gelernt, welch ein Segen Demokratie ist, doch viele würden sie für selbstverständlich halten, „sie muss aber immer wieder neu gestärkt werden“, sagt Bolayela. In seiner politischen Arbeit setzt er sich vor allem für mehr staatliche Unterstützung von Künstlern ein, unter denen viele an der Armutsgrenze leben. „Kunst kann doch das menschliche Leben entscheidend bereichern.“

Während das „lebende Buch“ Elombo Bolayela politische Arbeit macht, liebt es Nina Koffens, sich in ihrer Freizeit zu verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen. Ihrem Beruf geht sie in einer Busbibliothek nach. Das Haar ist blaugrün gefärbt, sie trägt ein leuchtend blaues Kleid, und auf dem Kopf hat sie einen Messbecher befestigt, unter dem eine Lampe klebt. Nina Koffens spielt Cosplay, bei dem Figuren aus Mangas, den japanischen Comics, nachgespielt werden und das in den 1990er Jahren nach Europa kam. Cosplay setzt sich aus den Wörtern Costume und Play zusammen: Kostüme und Verhalten sollen zum Beispiel einen Superhelden oder Bösewicht aus einem Manga oder einer Anime-Serie möglichst echt darstellen.

Einer der „Leser“ dieses „lebenden Buchs“ während der Aktion in der Stadtteilbibliothek ist Fredrik Propst, 22 Jahre alt und Student in Bremen. Er möchte wissen, wie Nina sich beim Cosplay für die Kostüme entscheidet, ob sie die selber schneidert oder kauft? „Ich nähe nicht besonders gern, ich kaufe das meiste“, sagt sie. „Und was ich anziehe, hängt von meiner jeweiligen Stimmung ab.“

Auf dem Tisch hat sie Fotos weiterer Cosplay-Verkleidungen ausgebreitet, wie zum Beispiel „Undertaker“ oder „Madame Red“ aus „Black Butler“. „Das Tolle ist, dass man viele unterschiedliche Charaktere ausprobieren kann, wobei die männlichen in den Mangas meistens spannender sind.“ Sie schlüpfe nun mal gern in Männerrollen, sagt Nina Koffens, in den Comics seien die Frauen eher langweilig. „Und wie bist du darauf gekommen?“ fragt Fredrik Propst. „Ich bin praktisch damit aufgewachsen“, sagt Nina Koffens, „vor allem auf RTL 2 habe ich die Anime-Serien gesehen, später massenhaft Mangas aus der Bücherei ausgeliehen. Inzwischen habe ich etwa 1500 eigene Bände mit Mangas zuhause.“

Schnell entwickelt sich zwischen „Leser“ Fredrik Propst und „lebendem Buch“ Nina Koffens ein Dialog, bei dem Frage und Antwort oft in schnellem Wechsel aufeinanderfolgen. Die 20 Minuten vergehen im Nu. Fredrik Propst, der selber vor allem amerikanische Comics liest, hat sich, wie er sagt, im Laufe des Gesprächs den japanischen Ableger und seine Umsetzung im kostümierten Schauspiel erschlossen. „Ich steckte in dem Thema nicht drin und fand es spannend und interessant, mal einen Cosplayer kennenzulernen“, sagt Fredrik Propst.

Und wie erging es Nina Koffens, dem „lebenden Buch“? „Ich fand es toll, diese Aufklärungsarbeit leisten zu dürfen“, sagt sie. „Viele fragen mich, warum ich so komisch herumlaufe, manche Leute sehen mich in meinen Kostümierungen mit schiefen Blicken an oder machen sogar heimlich Handyfotos von mir.“ Fredrik Propst weiß von sich selber, dass man oft mit Vorurteilen durch die Welt läuft. Die Veranstaltung habe ihm den Menschen hinter der Kostümierung ein Stück näher gebracht. „Wenn Leute uns Cosplayer sehen, denken viele, wir würden aus dem Leben fliehen, indem wir in andere Rollen schlüpfen, oder sogar drogenabhängig sein“, sagt Nina Koffens. „Hier kann ich sie davon überzeugen, dass es nicht so ist.“

Der Abend mit den „lebenden Büchern“ war eine Bereicherung für die Leser wie auch für die jenigen, die sich befragen ließen. Der Ansatz, Menschen durch Fragen und Antworten in einen lebendigen Dialog zu bringen, wurde bereits erfolgreich auf der Breminale 2017 ausprobiert, und jüngst hat die Stadtteilbibliothek West „lebendige Bücher“ auch in Schulklassen gebracht.