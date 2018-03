Torben Reininghaus vor dem Gelände, das beim Nabu in Sebaldsbrück genossenschaftlich beackert werden soll. (PETRA STUBBE)

Was verbirgt sich hinter dem Projekt Genuss-Genossen?

Torben Reininghaus: Tatkräftige Gartenwillige bewirtschaften unter Anleitung von zwei Fachkräften, den Gärtnerinnen Rosa Schubert und Monica Zöpfgen, rund 3500 Quadratmeter Gartenland und fast noch mal so viel Fläche an Streuobstwiesen auf dem Gelände des Nabu in Sebaldsbrück.

Was müssen die Freiwilligen für ihre Arbeit mit einbringen?

Voraussetzung sind weder ein besonderes Know-how noch Gartengeräte oder ein Entgelt. Das Projekt basiert auf regelmäßiger Freiwilligkeit und Spaß an der Arbeit.

Wer finanziert den Spaß?

Das Bundesumweltministerium unterstützt unser Vorhaben. Insgesamt werden elf Projekte in ganz Bremen gefördert, die das Ziel CO2-Einsparungen haben. Im bundesweiten Ländervergleich sind das relativ viele. Das Programm „kurze Wege für den Klimaschutz“ läuft für zwei Jahre.

Wie lässt sich durch den Anbau von Obst und Gemüse Kohlendioxid einsparen?

Es geht darum, die Menschen wieder dafür zu sensibilisieren, sich saisonal und regional zu ernähren und die Produkte nachhaltig zu verarbeiten. Dadurch fallen lange Anfahrtswege und Lagerkosten weg. Nur ein Beispiel: Winter-Erdbeeren verursachen fast das zwölffache ihres Gewichts an Kohlendioxid und sind fast 40-mal klimaschädigender als Saisonerdbeeren.

Aber wenn die Erdbeeren im heimischen Garten geerntet werden, hat man nur etwa ein Vierteljahr etwas davon.

Abgesehen davon, dass der Geschmack bei frischer Ernte ein viel intensiverer ist, lässt sich der Genuss verlängern. Wie man die Erträge ohne stromfressende Gefriertruhen konserviert, vermitteln wir in unseren projektbegleitenden Seminaren.

Was genau ist der Inhalt dieser Kurse?

Externe Referenten lehren zum Beispiel vergessene Methoden wie die Haltbarkeit durch Dörren, Einwecken und Dünsten verlängert werden kann. Dafür suchen wir noch weitere Kooperationen mit Seniorenwohnheimen und Hauswirtschaftsverbänden, bei der ältere und praxiserprobte Menschen ihre Erfahrung weitergeben. Aber auch die Verwertung von Brennnesseln, Gänseblümchen und Girsch ist Thema eines Kurses. Um die Herstellung von Tees, Salben, Bienenwachs geht es bei einem anderen Seminar.

Kleine Gruppen wie die bereits bestehende Acker-AG haben sich den Genuss-Genossen angeschlossen. Bislang zählen sie etwa 40 Freiwillige, vom Student bis zum Rentner. Brauchen Sie noch Verstärkung?

Die Mitarbeit ist je nach Witterung und Wachstumsperiode erforderlich. Dabei wird es sehr arbeitsintensive Phasen geben, wie das Umtopfen im Frühjahr, und Zeiträume in der Urlaubszeit, in denen nicht immer alle mithelfen können. Wer noch mit einsteigen möchte und regelmäßig und zuverlässig Zeit hat, ist herzlich willkommen.

Erste Treffen der Genuss-Genossen haben bereits stattgefunden. Wie ist die Resonanz bisher?

Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Das gemeinsame Wurschteln in der Erde und der Austausch über die Gartenarbeit haben eine ganz andere Qualität, als das Arbeiten im heimischen Garten ohne Gemeinschaft. Und obwohl wir viele Teilnehmer sind, können wir sehr gut individuelle Wünsche erfüllen und Fragen beantworten. Etwa: Was muss ich tun, damit der Lauch nicht eingeht? Wie halte ich Schnecken vom Salat fern?

Wie sieht eine ökologisch vertretbare Schädlingsbekämpfung aus?

Als Umweltverband verzichten wir selbstverständlich auf die Chemiekeule. Schnecken zum Beispiel lassen sich auch durch den bitteren Geschmack von Rucola abhalten. So bleibt der Salat verschont. „Nachhelfen“ beim besseren Gedeihen lässt sich durch natürlichen Kompost statt künstlichem Dünger.

Wie werden die Erträge aufgeteilt?

„Wehe, Du klaust mir meine Möhre!“ Den Satz werden wir nicht hören. Alles wird geteilt, und am Ende wird noch einiges übrig sein. Wir schmeißen jedoch nichts weg. Es bleibt noch der Direktverkauf beim Nabu, und von den Resten profitieren unsere Vierbeiner, Esel und Schafe und unsere Hühner.

Das Gespräch führte Silja Weißer.