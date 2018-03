Zwei Mädchen der German Church School in Addis Abeba in Äthiopien beim praktischen Lernen. (FR)

Sabine Gossens hatte schon während der Zeit in Äthiopien Bremer Paten für Schülerinnen und Schüler gesucht, die Schulbesuche finanziell ermöglichen. Als der Pate eines Schülers der German Church School erkrankte und seine Unterstützung einstellen musste, fand sie in Roberta Hoffmann eine neue Bremer Patin. Roberta Hoffmann nutzte die Gelegenheit, wollte über die Internetnachrichten zwischen Schüler und Patin hinaus ihren Schüler in der 5600 Kilometer entfernten German Church School kennenzulernen. Vierter der kleinen Reisegruppe war Frank Mohrmann, den Martin Gossens bei der Epiphanias-Weihnachtsfeier gefragt hatte und der spontan zusagte. Mohrmann, heute ein Mann nahe der Fünfzig, ist im Alter von zwölf Jahren durch eine Gehirnblutung erblindet.

Pastor Martin Gossens (von links), Frank Mohrmann und Roberta Hoffmann berichten von ihrer Reise nach Äthiopien. (PETRA STUBBE)

Chance auf gute Ausbildung

Die German Church School, 1966 gegründet, möchte Armen und Waisen Chancen bieten, gute Ausbildungen ermöglichen, Behinderte integrieren und auch gewährleisten, dass Blinde wie auch andere Behinderte inklusiv unterrichtet werden. Schulleiter Teklu Tafesse stellte die deutschen Besucher auf dem Schulhof den 300 Schülerinnen und Schülern vor – und sofort war das Eis gebrochen. Frank Mohrmann stand im Mittelpunkt vieler Fragen, zum Beispiel danach, wie man als Blinder einer anspruchsvollen Vollzeitarbeit nachgehen und zusätzlich aktiv in der Gemeinde wirken kann.

Roberta Hoffmann begegnet ihrem Patenschüler Abraham. (FR)

Frank Mohrmann geht in Bremen für einen Telefonanbieter Störungen nach und benutzt dafür am PC-Arbeitsplatz eine Sprachausgabe und eine spezielle Tastatur mit Zusatzfunktionen zur herkömmlichen Tastatur. Mohrmann wurde in Addis Abeba eingeladen zu einem privaten Besuch, abseits der Schule, und fand seinen persönlichen „Draht“ zur German Church School in Addis Abeba.

Roberta Hoffmann sagt über ihren Patenschüler heute: „Ich hätte mir keinen anderen Sohn gewünscht.“ Zwei Jahre hat sie den Schulbesuch finanziell unterstützt, nun konnte sie ihren Schüler in den Arm nehmen. Martin und Sabine Gossens konnten alte Freundschaften aufleben lassen, wie zu Schulleiter Teklu Tafesse. Tafesse hatte die Epiphaniasgemeinde 2017 besucht und war dabei zufällig Hennig Scherf begegnet und hatte ihn wiedererkannt. Scherf hatte vor Jahren mit Gerhard Schröder die German Church School in Äthiopien besucht.

Frank Mohrmann besuchte seinen Freund Geletaw. (FR)

Roberta Hoffmann, ehemalige Englischlehrerin, war überrascht über die große Bereitschaft der Mädchen und Jungen, Englisch zu sprechen. Die German Church School ist Modellschule und hat für die Schülerinnen und Schüler ein Studium als Ziel. Nur 40 Kinder lernen in einer Klasse, wo sonst 80 bis 100 üblich sind. Die Anzahl der Blinden pro Klasse ist auf zwei beschränkt. Blinde und Behinderte bekommen über den normalen Unterricht hinaus in Extra-Räumen ergänzenden Unterricht. Im Alter von vier Jahren beginnt für die Kinder an der Schule der evangelischen Gemeinde in Addis Abeba, unterstützt durch Partnerorganisationen, die Alphabetisierung in der Landesschrift Abugida und der in Europa üblichen lateinischen Schreibweise. In höheren Klassen gibt es Englischunterricht und ab der siebten Klasse auch englischsprachigen Unterricht. Deutsch wird ab der neunten Klasse als Fremdsprache angeboten, zum Teil im Sonnabendunterricht. Die German Church School ist eine von 600 Partnerschulen des Pasch (Schulen: Partner der Zukunft) des Goethe-Instituts, über dessen Initiative jährlich die zwei besten Schüler im Fach Deutsch in ein Sommercamp in Deutschland eingeladen werden.

Neben vielem, was Hoffmann, Mohrmann und Gossens kennenlernen oder auffrischen konnten, gab es auch Einschränkungen in der auf über 2300 Metern liegenden Großstadt. Der geplante Besuch eines orthodoxen Klosters außerhalb der Stadt war wegen Ausnahmezustand nicht möglich. Durch die Gefahr von Krawallen und Demonstrationen durch Rebellen waren alle Straßen außerhalb der Stadt und in die Stadt hinein gesperrt.

Epi Reise mit Blinden (PETRA STUBBE)

Neben der Freundschaft zur German Church School in Addis Abeba in Ägypten pflegt die Epiphaniasgemeinde Kooperationen mit Projekten in Indien und Uganda.