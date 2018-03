In der Berufsfachschule für Hauswirtschaft kocht schon lange keiner mehr Pudding. (Petra Stubbe)

Sebaldsbrück. Einigermaßen ratlos blickten die Beiratsmitglieder und Anwohner nach der Planungskonferenz Sebaldsbrück in der Oberschule Sebaldsbrück in die Runde. So mancher dürfte sich sicherlich mehr von der Sitzung versprochen haben, auf der über die weitere Entwicklung des Ortsteils diskutiert werden sollte.

Im Kern sähe der Beirat Hemelingen gerne ein Gesamtkonzept für das ganze Gebiet zwischen Sacksdamm, Sattelhof und der ehemaligen Berufsfachschule für Hauswirtschaft, besonders auch deswegen, weil mit dem Könecke-Coca-Cola-Gelände und der Rennbahn Großprojekte anstehen, die einen großen Bevölkerungszuwachs in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erwarten lassen.

Vielleicht bald eine Kita: Schule am Sattelhof. (Petra Stubbe)

Allerdings: Einen wirklich neuen Sachstand zur weitgehend ungenutzten Schule am Sattelhof, der auch „Puddingschule“ genannten Berufsschule und dem Sacksdamm konnten die Vertreter aus der Stadtplanung, die zumindest dem Namen nach für die Stadtplanung zuständig sind, den Anwesenden nicht präsentieren. Beide ehemaligen Schulen befinden sich nämlich in Besitz eines Sondervermögens der Stadt Bremen und werden von Immobilien Bremen (IB) verwaltet. Dieses wiederum habe noch keine Signale gesendet, wie die weiteren Pläne für die Zukunft aussähen, so Dennis Lakemann und Torsten Kaal von der Stadtplanung, und solange gebe es auch noch nichts zu beplanen und seien sie auch nicht die richtigen Ansprechpartner.

Für die Schulen am Sattelhof und der Berufsfachschule gibt es inzwischen aber zumindest eine Machbarkeitsstudie, die zu dem Ergebnis kommt, dass eine Teilnutzung des Gebäudes am Sattelhof für eine Kita möglich ist. Für die Schule an der Sebaldsbrücker Heerstraße gelte dies allerdings nicht, so Dennis Lakemann. Für den Bereich sei eine Wohnbebauung denkbar. „Aber da gibt es das Problem der Lärmimmissionen“, so der Stadtplaner.

Tristesse am Sacksdamm. (PETRA STUBBE)

Für eine Nachnutzung als Wohnungsbau müsste außerdem der Bebauungsplan geändert werden, denn dieser sieht bisher ausschließlich eine Schule vor. Ob der Lagerplatz des Umweltbetriebs Bremen (UBB) am nördlichen Ende des Sackdamms, wo die sogenannten Schlichtbauten voraussichtlich noch in diesem Jahr abgerissen werden, Teil des Neubauprojekts an selber Stelle wird, ist hingegen weiter unklar. „Wir haben bisher keine Reaktion von den Umweltbetrieben bekommen“, so Torsten Kaal. Im Zweifel werde seine Behörde zwei Bebauungspläne entwerfen: einen für das Gebiet am Sacksdamm, wo für 2019 mit einem rechtssicheren Bebauungsplan gerechnet wird, und einen für den Lagerplatz der Umweltbetriebe.

Wenn überhaupt, kann also nur von kleinen Fortschritten in Sebaldsbrück gesprochen werden. Schon im Oktober 2016 hatte der Beirat eine Vertreterin von Immobilien Bremen eingeladen und schon damals hatten Beirat und Anwohner den Stillstand bemängelt. Damals hieß es von Seiten Immobilien Bremen, dass der Ball beim Bildungsressort liege und dieses sagen müsse, wo es Bedarf für Kitas und Schule sehe.

Eines wird durch das Lavieren der Behörden deutlich: Damit es überhaupt zu einer Gesamtplanung für Sebaldsbrück kommen kann, müssen die verschiedenen zuständigen Stellen – Bau, Bildung, Soziales und Immobilien Bremen – überhaupt erst an einen Tisch gebracht werden. Das war dann auch eine häufig gehörte Forderung während der Planungskonferenz.

Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD) sprach sich für einen umfassenden Entwicklungsplan aus. „Wir wissen alle, dass höchstwahrscheinlich ein neuer Ortsteil auf der Galopprennbahn entsteht, und eigentlich brauchen wir keine partielle Planung, sondern einen verbindlichen Plan, wie es in fünf Jahren hier aussehen soll.“ Es sei zu merken, dass es Bremser gebe, die diese Verbindlichkeit nicht herstellen wollten.

Als Beispiel nannte er auch den Sitzungsort. Die Oberschule sollte vor einigen Jahren geschlossen werden und der Weiterbestand hing in der Schwebe. „Es war eine lange Zeit nicht möglich, dass jemand sagt, was mit der Schule passiert und auch die Sanierung der Schule dauert viel zu lange“, kritisiert Uwe Jahn. Er verband seine Kritik mit einer Forderung: „Wir müssen wissen, wo die Kinder, die zukünftig hier wohnen, in die Kita und in die Schule gehen sollen.“

Die Oberschule Sebaldsbrück hat jedenfalls nach dem Stillstand inzwischen eine gute Entwicklung genommen. Schulleiterin Claudia Bundesmann: „Die Anwahlzahlen für die Schule sind so hoch wie seit Jahren nicht.“ Inzwischen sei außerdem die Turnhalle saniert worden und weitere Sanierungsmaßnahmen an dem Schulgebäude stünden an.