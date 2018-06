Nicole Katzor und Jasmin nehmen Wäsche ab. (PETRA STUBBE)

Seit den Anfängen ihrer Bemühungen 2012 ist es der Tagesförderstätte des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) in Osterholz gelungen, für die Hälfte ihrer mehrfach schwerbehinderten Beschäftigten Arbeit in Osterholzer Unternehmen, Institutionen und auch Schulen zu organisieren. Jasmin und Harun, beide geistig beeinträchtigt und autistisch, gehen heute mit ihren Betreuerinnen vom ASB, Heilpädagogin Dörte Länger-Schwarz und Heilerziehungspflegerin Nicole Katzor, in die Gesamtschule Bremen-Ost (GSO), wo sie seit einem Jahr Beschäftigung haben. Neben dem Waschen und Sortieren des Theaterfundus helfen sie auch mal in der Mensa oder beim Waschen der 40 Kittel des Bereichs Naturwissenschaften.

„Nach ihrer Arbeit in der GSO sind Jasmin und Harun immer viel ruhiger und ausgeglichener, als wenn sie den ganzen Tag in der Förderstätte sind“, sagt Dörte Länger-Schwarz. Im Konzept des ASB zu „Bei der Arbeit!“ unterstreicht Jochen Schlüter die ökonomischen aber auch und gerade die sozialen, kommunikativen und sinnstiftenden Aspekte von Arbeit. Und der Tagesförderstätten-Leiter betont: „Die GSO könnte kaum jemanden einstellen, der die Kostüme im Theaterfundus reinigt und für Reparaturen vorsortiert.“

Auffrischung für Theaterfundus

Der Theaterfundus, das sind gut 40 Meter Kleiderstangen mit Blusen, Röcken, Anzügen, Hosen, und dazu noch Hüte, Krawatten, Gürtel, Tücher und weitere Requisiten. Eine ganze Boutique. Alles ist nach Art und Größen sortiert. 80 Prozent der großen Menge Wäsche haben die behinderten Beschäftigten des ASB in einem Jahr der Zusammenarbeit zwischen GSO und Tagesförderstätte bereits gewaschen und gereinigt. Bald wollen sie die Beschilderungen erneuern und laminieren.

Während die Waschmaschine, die Jasmin und Harun befüllt haben, läuft, gehen sie ihre Runde durch die GSO, bevor sie die Wäsche zum Trocknen aufhängen. In einem der Gänge kommt ihnen Kunstlehrer Wolfgang Rußek entgegen. „Schön, dass ihr da seid“, freut er sich. Im Theatersaal ist Unterricht, doch die Schülerinnen und Schüler blicken nur kurz auf, diskutieren weiter. Man kennt sich schon. Draußen werden gerade Fenstersimse gesäubert. Auch hier ein freundliches Hallo. Karun reagiert, indem er flott etwas vorauseilt, sich umdreht und wohlig zurück brummt.

„Wir haben uns einmal besonders gefreut, als die Mensa anrief und fragte, ob wir helfen können“, erzählt Nicole Katzor von einem Fußballevent an der GSO, bei dem hunderte Jugendliche die Mensa aufsuchten. Ab sechs Uhr abends, außerhalb der normalen Betreuungszeiten des ASB, rückte ein Team des ASB, immer in Eins-zu-eins-Betreuung, an und räumte Müll weg, wischte Tische sauber, verteilte Servietten für den nächsten Morgen und stellte alle Stühle für die Bodenpflege hoch.

In 14 Einrichtungen und Betrieben legen 30 behinderte Beschäftigte der Tagesförderstätte Hand an. Darunter sind die Gärtnerei Becker und die Blocklandgärtnerei, auch die Bremer Heimstiftung. Für die Melanchthon-Gemeinde tragen ASB-Beschäftigte die Kirchenpost aus, beim Nabu helfen sie bei Abrissarbeiten, für Zweirad Jakst zerlegen und stapeln sie die sperrigen Pappen der Fahrradverpackungen, sie helfen beim Arbeitslosenzentrum und in der Egestorff-Stiftung, bei den Quartiersmanagern von Blockdiek und Tenever. „Hier, beim Reinigen des Theaterfundus können wir keine Rollstuhlfahrer mitnehmen, weil wir durch die Treppenhäuser müssen, aber wenn wir in der Mensa helfen, Tische abwischen und Servietten verteilen, geht das auch mit Rollstuhl“, erklärt Nicole Katzor.

In die ASB-Tagesförderstätte kommen täglich etwa 60 mehrfach Schwerbehinderte jedes Alters. Sie werden durch Fahrdienste von Wohngruppen, Pflegeeinrichtungen oder durch Angehörige gebracht, um Tagesbeschäftigung zu finden, die herkömmlicherweise, ähnlich wie bei Werkstätten für Behinderte, innerhalb der eigenen vier Wände mit leichten Werkarbeiten angeboten wird. Routinen, die sich innerhalb der gleichen Wände und der gleichen Personenkreise wiederholen, trotz des Willens zur kreativen Abwechslung. Mit den Arbeiten außer Haus erleben nicht nur die behinderten Beschäftigten der ASB-Tagesförderstätte neue Arbeitsabläufe, andere Umgebungen und andere Menschen, auch die Schülerinnen und Schüler und Lehrer der GSO erleben schwer beeinträchtigte Menschen in ihrem Alltag als positive Unterstützung, und oft mit einem Lächeln.

„Im Moment haben wir genug Arbeit. Es ist mehr die Eins-zu-eins-Betreuung außer Haus, die uns Grenzen setzt. Wir betreuen ja auch die, die bei uns in der Tagesförderstätte arbeiten“, sagt Jochen Schlüter. „Ich gehe auch schon mal mit einer Auszubildenden als Begleitung, aber eine ausgebildete Fachkraft muss immer dabei sein, wenn wir mit zwei unserer Beschäftigten zur Arbeit gehen“, betont Nicole Katzor.

Weitere Informationen

„Bei der Arbeit!“ ist ein Projekt zur Teilhabe am Arbeitsleben der ASB Gesellschaft für soziale Hilfen, Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderungen, Elisabeth-Selbert-Straße 4, Telefon 41 00 416, Kontakt: Jochen.Schlueter@asb-bremen.de.