Allerdings ziehen nur das Archiv der Geschichtswerkstatt und das Lager der Nachtwanderer um in neue Räume in der St.-Gotthard-Straße 31. Alle Treffen der Geschichtswerkstatt und der Nachtwanderer werden weiterhin im Ortsamt an der Osterholzer Heerstraße 100 stattfinden. Sitzungen der Geschichtswerkstatt Osterholz finden alle zwei Monate statt in der Osterholzer Heerstraße 100. Zu erfragen bei Fred Schweinoch, Telefon: 47 11 60. Nachtwanderer Kontakt Ingrid Osterhorn, E-Mail: mail@nachtwanderer-osterholz.de.