Das Inklusives Jugendtanztheater „Die Anderen“ probt für den Auftritt im Lilu-Bad. (Roland Scheitz)

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns mit Menschenrechten auseinandergesetzt“, erzählt der 17 Jahre alte Lovis. Er ist Mitglied beim inklusiven Jugendtanztheater „Die Anderen“, ein Tanzwerk-Bremen-Projekt, und möchte zusammen mit seinen 23 Mittänzerinnen und Mittänzern auf Menschenrechte, Würde und Freiheit aufmerksam machen.

„Wir wollen mit unseren vielfältigem Programm Freude an der gemeinsamen Bewegung vermitteln, Grenzen überwinden und auch Barrieren in den Köpfen abbauen“, sagt dazu Christina Holte aus dem Vorstand vom Tanzwerk. „,Die Anderen‘ ist eines unserer inklusiven Projekte. Neben unseren Kursen und Workshops haben wir unter anderem generationsübergreifende Formate oder Projekte mit Senioren mit und ohne Beeinträchtigung im Angebot.“

Das inklusive Jugendtanztheater selbst gibt es seit 2005. Ungefähr alle drei Jahre gibt es neue Projektthemen und das Ensemble setzt sich entsprechend immer wieder neu zusammen. „Manche sind schon länger dabei, es kommen aber auch immer wieder neue Kinder und Jugendliche dazu. So entstehen ganz unterschiedliche Performances oder Bühnenproduktionen.“ Mit einer Filmpremiere und einer Performance präsentieren die von Aktion Mensch und Team Neusta geförderten „Die Anderen“ am Sonntag, 30. August, ab 19.30 Uhr im Licht-Luft-Bad ihre ganz eigenen tänzerischen Gedanken.

Der Film selbst wurde im Garten der Menschenrechte im Rhododendronpark gedreht und es sei für die Tanzgruppe das erste Mal gewesen, so viel draußen zu machen, sagt der im Steintor lebende Lovis. „Eine völlig neue Erfahrung, ich habe mich ganz anders bewegt und getanzt“, erzählt er, wobei auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen habe, dass das Draußentanzen einen neuen Stellenwert erhielt – auch im Bürgerpark habe sich die Gruppe in den vergangenen Monaten getroffen und im Licht-Luft-Bad in der Neustadt. Und auch über die virtuelle Kommunikationsplattform Zoom gab es Treffen zu Tanztrainings. „Wir haben einen Zugangscode erhalten, uns alle über die Kameras gesehen und dann trainiert“, erzählt die 16 Jahre alte Amelie aus dem Viertel. Von Mitte März, also dem Beginn des Shutdowns, bis Mitte Juni sei das so gewesen, doch „Die Anderen“ gingen kreativ mit dieser ungewöhnlichen Situation um: „Wir sollten auch mal in der Dusche tanzen. Das war komisch, das habe ich noch nie gemacht.“ Außergewöhnliche Zeiten erfordern demnach außergewöhnliche Aktionen – jeder der „Anderen“ tanzend in der Dusche, auf dem Monitor 28 kleine Bildschirme.

„Wir haben uns aber auch Choreografien ausgedacht und die dann an alle verschickt, damit sie die Choreografien lernen konnten“, fügt Rosi, 15 Jahre alt und aus dem Steintor, hinzu – und das alles, meint Inga Becker aus der Projektleitung, „hat uns gerettet, weil wir ja wegen Corona nicht zusammen sein konnten. Wir haben gleich zu Beginn auf Zoom umgeschaltet.“

Auf Schildern haben Rosi und Amelie ihre Menschenrechte formuliert. (Roland Scheitz)

Und über diese Plattform sei dann auch viel über Freiheit geredet worden, sagt dazu Alexandra Benthin aus der Projektleitung. Eine Freiheit, die zumindest in Deutschland eher als selbstverständlich hingenommen wird und in Zeiten von Corona plötzlich auf dem Prüfstand stand und plötzlich Einschränkungen erleben musste. Auch Amelie hat das so empfunden: „Meine Hobbys zum Beispiel – zum Tanzen und zum Theater konnte ich nicht mehr hin.“ Und Till, 18 Jahre alt und aus Oberneuland, konnte nicht zum Fußballtraining. „Beim Sozialleben hat man die Einschränkungen am meisten bemerkt“, findet Lovis. Freunde treffen, ausgehen, vielleicht ins Kino – auch das ging nicht, sodass auch ursprünglich die für Mai geplante Premiere des Films „Wach auf“ im Cinema Ostertor ausfallen musste. Nun aber wird die Premiere im Rahmen des Bremer Kultursommers nachgeholt, zusammen mit einer Performance. „Mit eigens angefertigten Schildern, worauf jeder sein Menschenrecht formuliert hat“, sagt Alexandra Benthin.

„Kein Kind soll geschlagen werden“ etwa ist Amelies Botschaft – „für mich ist das wichtig, keine Gewalt gegen Kinder. Ich meine damit, dass Kinder auch Rechte haben. Jeder hat Rechte, die akzeptiert werden sollen, das möchte ich der Welt sagen.“ „Alle müssen lieben dürfen“ ist die Botschaft von Lovis: „In ganz vielen Ländern wird alles verfolgt, was nicht heterosexuell ist.“ Sexualität, Herkunft, Religion – das alles sollte keine Rolle spielen, sondern vielmehr, „dass alle lieben dürfen.“ „Kämpfe für das Gute und Schöne! Liebe!“, schreibt Till: „Das Schöne muss man betonen“, sagt er, „ich finde das gut, für das Schöne zu kämpfen.“ Rosi schreibt „Dear girls, be proud to be you“ und meint damit auch: „Mädchen in meinem Alter sollen an sich selbst glauben. Sie sollten machen, worauf sie Lust haben und selbst entscheiden, wie sie auszusehen und welche Figur sie haben.“

Es gehe also darum, die Menschenrechte zu kennen und eigene zu formulieren, fasst es Alexandra Benthin zusammen, und diese Formulierung äußert sich nicht nur in den Schildern, sondern auch im Tanz. Amelie zum Beispiel hat sich vorgestellt, „dass ich alleine bin und dass mir kalt ist. Ich habe das Kind auch gespielt, weil ich so empfunden habe. Ich habe Angst dargestellt und mich hingekauert.“ Rosi hingegen möchte zeigen, dass jeder Mensch unterschiedlich schön sein kann. „Ich würde das dann unterschiedlich weiblich tanzen. Dass es in Ordnung ist, wie man tanzt und es in Ordnung ist, seinen Körper zu zeigen oder auch nicht.“ Lovis tanzt seinen Part frei – „und riesig und winzig und auf dem Boden ...“. Und Till meint: „Ich werd erst kämpferisch tanzen und dann liebevoller.“

Weitere Informationen

Die Filmpremiere „Wach auf“ mit Live-Performance vom inklusiven Jugendtanztheater „Die Anderen“ kann am Sonntag, 30. August, ab 19.30 Uhr im Licht-Luft-Bad, Strandweg 105, erlebt werden. Karten sind über die Webseite des Bremer Kultursommers unter https://sommer-summarum.de erhältlich. Weitere Informationen sind unter www.tanzwerk-bremen.de abrufbar.