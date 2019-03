Eines von vielen weiteren Bauprojekten im Stadtteil: der Ellener Hof. (PETRA STUBBE)

Osterholz. Direkt nach seiner Konstituierung hatte sich der frisch gewählte Beirat Osterholz im Sommer 2015 gleich mit mehreren heftig umstrittenen Themen befassen müssen. Zum einen kamen die Ideen zu einer Bebauung der Osterholz Feldmark wieder aus der Schublade und zum anderen sorgte die Entscheidung des kommunalen Klinikverbundes Gesundheit-Nord (Geno), die Unfallchirurgie des Krankenhaus Bremen-Ost zeitweise an das Klinikum-Mitte zu verlagern für große Unruhe. Gleichzeitig war die Arbeit des Beirats Osterholz in den vergangenen Jahren davon geprägt, den Stadtteilumbau, der auch in den kommenden Jahren voran gehen wird, mitzugestalten.

Kaltstart für Beirat

Der Kaltstart des Beirats mündete schon im Juli, kurz nach dem sich der Beirat zum ersten Mal zusammengesetzt hatte, in einem spontanen Beschluss des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit. Die Ausschussmitglieder forderten darin ein Mitspracherecht zur Zukunft des Klinikum Bremen-Ost. Besonders die mangelhafte Kommunikation stieß den Beiratsmitgliedern damals sauer auf. „Wir haben eine Situation der Nicht-Kommunikation“, sagte damals der alte und neue und auch aktuelle Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD). Dieses Manko hat sich im Verlauf der vergangenen vier Jahre verbessert, während die Sorgen im Beirat um das Klinikum nicht unbedingt weniger geworden sind. Die finanzielle Schräglage des Gesamtkonzerns ist sogar eher noch größer geworden, aber der Standort in Osterholz scheint zumindest vorerst gesichert. Erst im Februar war die neue Geschäftsführerin in den Beirat gekommen, um über die Umbau- und Sanierungsarbeiten zu informieren. Nicht durchsetzen konnte der Beirat Osterholz seinen Wunsch nach einem echten Gesundheitszentrum für den Stadtteil am Klinikum. Stattdessen kommt ein „Zentrum light“, dessen Ausrichtung auf Wachkomapatienten sich eher nach den medizinischen und ökonomischen Nöten des Klinikverbundes ausrichtet.

Nöte ganz anderer Art sind mit der neuen Parkplatzordnung am Krankenhaus verbunden. Seitdem dort Parkgebühren erhoben werden, hat sich die Parkplatznot in den Nebenstraßen erhöht, während die Verkehrssicherheit abgenommen hat. Ein Problem, dessen sich der auch der neue Beirat annehmen wird müssen.

Die Themenkontinuität verlief analog zu einer Personalkontinuität im Beirat. Nur vier neue Gesichter zeigten sich im 2015 gewählten Beirat. Auf den insgesamt 18 Sitzen, der gewählte Vertreter der Bürger in Wut (BiW) nahm sein Mandat nicht an, gab es in den vergangenen vier Jahren nur eine Veränderung: ein Vertreter der SPD schied aus dem Beirat aus. Erschreckt zeigte sich damals die Beiräte im Bremer Südosten über die sehr geringe Wahlbeteiligung. Sie lag in Tenever gerade mal bei 31,8 Prozent – kein gutes Zeichen für eine Demokratie. Die Politikverdrossenheit zeigt sich aber auch jetzt bei den Parteien, die Schwierigkeiten haben junge Kandidaten aufzustellen. Wolfgang Haase (SPD) hatte 2015 in Aussicht gestellt, dass es sein letzten vier Jahre als Beiratssprecher werden könnten. Danach sollten Jüngere zum Zuge kommen. „Ich halte nichts von einer Republik für Senioren. Ein Jüngerer oder eine Jüngere würde dem Stadtteil sehr gut tun“, sagte er damals dem STADTTEIL-KURIER.

Quartiersmanager und Beirat versuchten dann auch in den vergangenen Jahren das Ruder herum zu reißen, Kurs auf eine neue Politikbegeisterung zu nehmen. Konzerte, Diskussionsveranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen – vieles wurde versucht. Ob sich das Engagement tatsächlich ausgezahlt hat, wird sich im Mai an der Wahlurne zeigen. Allerdings: Die Resonanz auf die Mühen waren eher durchwachsen.

Beirat drückte aufs Tempo

Ganz besonders eilig hatte es der Beirat in den vergangenen Jahren beim Bauprojekt der Bremer Heimstiftung auf dem Ellener Hof. Der Beirat hatte von Anfang an die Pläne zu dem sozial-ökologischen Modellquartier unterstützt und mit seiner frühzeitigen Zustimmung die Planungen, soweit es in seinen Möglichkeiten steht, beschleunigt. Tatsächlich wird schon gebaut, eher ungewöhnlich schnell für ein solch großes Projekt.

Überdies hat die Forderung und das Drängen nach einer zusätzlichen Grundschule südlich der Osterholzer Heerstraße am Ehlersdamm in der Behörde Widerhall gefunden: nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass dort tatsächlich in den kommenden Jahren eine Schule entstehen wird. Nicht weiter beschleunigen konnte der Beirat die Planungen zum Ausbau der Straßenbahnlinie 10 von Sebaldsbrück nach Osterholz. Gemeinsam mit Bürgerschaftsabgeordneten und dem Beirat Hemelingen sowie mit Unterstützung durch den verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber hatten die Lokalpolitiker im vergangenen Sommer einen erneuten Anlaufe genommen. Eine Aufgabe, der sich höchstwahrscheinlich auch der neue Beirat annehmen wird.

Mit dem geplanten Nordquartier an der Otto-Brenner-Allee, dem neuen Stadtteilzentrum Schweizer Foyer, dem notwendigen Ausbau der Kita- und Schulplätze, Osterholz ist einer der stärksten wachsenden Stadtteile, stehen dem neuen Beirat große Aufgaben zur Mitgestaltung bevor.