Aris (von links), Khaled und Gudi vor der farbenfrohen Wand auf dem Spielplatz Luganer Straße, an der sie mitgewirkt haben. (PETRA STUBBE)

"Das Graffito ist eine Bereicherung für die Kinder und für das Schweizer Viertel, ist bunt und lebendig und gut gelungen." Das sagt Aykut Tasan, der Quartiersmanager des Schweizer Viertels, in dem der Spielplatz Luganer Straße liegt. Die Wand ist etliche Meter lang und einige Meter hoch, so dass eine imposante Landschaft auf ihr entstehen konnte. Rechts haben Kinder in einem Workshop eine eigene Mauer ins Bild gestellt und gestaltet. Viele Meter lang hat Jesse Himme, professioneller Graffiti-Künstler aus Bremen, eine Landschaft mit schneebedeckten Bergkuppen und freundlichem Himmelblau geschaffen, vor der Kinder spielen und Hund und Katze posieren.

Mahnung an Hundehalter

Der Hund sitzt unter einem Schild, das „Hundehaufen verboten“ zeigt. Bleibt zu hoffen, dass Hundehalter den Wink per Graffiti verstehen, denn Himme musste selbst an der Wand erst einmal diverse Hundekothaufen entfernen, bevor er mit seiner Arbeit beginnen konnte. Die Katze schaut noch in den leeren Himmel, soll aber zum Abschluss einen Vogel oder Schmetterling in den Blick nehmen. Himmes Künstlerlogo „SICK“ im Graffiti ist groß, die Buchstaben sind nur schwer zu enträtseln, wirken aber spannend, weil er erstmals Kugeln in das Wiedererkennungszeichen integriert hat, in denen sich Schriftzeichen in Teilen widerspiegeln.

Angesichts dieser gelungenen Spielplatzgestaltung – vorher dominierte dort eine dreckige fensterlose Wand zum Spielplatz – freut sich der Quartiersmanager auf das nächste Graffiti-Projekt im Quartier Schweizer Viertel beim Jugendhaus am Ute-Meyer-Weg. „Insgesamt sind 25 000 Euro aus Win-Mitteln (Wohnen in Nachbarschaft) und Soziale-Stadt-Mittel des Schweizer Viertels und 25 000 Euro durch OJA in den Spielplatzumbau geflossen“, erklärt Aykut Tasan. OJA ist das Rahmenkonzept für offene Jugendarbeit Bremens. Der Spielplatz Luganer Straße ist insgesamt umgebaut worden, Spielgeräte wurden erneuert und das Graffito als Verschönerungsmaßnahme in Auftrag gegeben.

„Ein Entwurf des Graffiti ist nach Vorgaben wie Erstellungszeit, Kosten, Workshop-Beteiligung durch Kinder, in Absprache mit dem Amt entstanden“, erklärt Jesse Himme. Er hat bisher zehn Tage daran gearbeitet und zeitweise Unterstützung von zwei Kollegen gehabt.

Den dreitägigen Workshop mit den Kindern hat auch Rayan el Chehab begleitet, die nach einem Studium des Sozialen im Anerkennungsjahr beim Amt für Soziale Dienste, Fachdienst Spielraumförderung, ist und wesentlichen Anteil an der Neugestaltung des Spielplatzes Hexenstieg in Mahndorf hat, auf dem zuletzt nur noch eine Schaukel stand. Alle anderen Geräte waren aus Verkehrssicherungsgründen bereits abgebaut.

200 Sprühdosen Farbe

Fast 200 Sprühdosen Farbe hat Jesse Himme für das gesamte Graffiti verwendet, sagt aber: „Früher waren Spraydosen ein großes Umweltproblem, aber heute sind die Profi-Graffitifarben viel umweltfreundlicher als zum Beispiel Autolackspray oder Farbspray aus dem Baumarkt. Wenn ich das mit dem Pinsel malen sollte, wäre es viel teurer, weil es länger dauert. Das würde keiner bezahlen wollen.“

Einige vorgezeichnete Konturen warten noch darauf, mit Farbe ausgefüllt zu werden und auf die Fertigstellung durch Profi-Sprayer Jesse Himme, dann ist die Umgestaltung des Spielplatzes an der Luganer Straße abgeschlossen.