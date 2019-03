„Galizien“ ist der Titel dieses Bildes von Christian Gau, das in der am Sonntag eröffneten Ausstellung zu sehen ist. (Foto: PETRA STUBBE)

Weiße Wolkengebirge, die an einem strahlend blauen Himmel vorüberziehen – dazu erklingt geradezu hymnische Musik aus der Leonoren Ouvertüre Nr. 3, die Ludwig van Beethoven für seine einzige Oper „Fidelio“ komponierte. Unwillkürlich mag sich so manch ein Opernfan beim Betrachten eines der 13 Kurzfilme, die auf drei Monitoren in der Ausstellung „Grenzen gezogen und überschritten“ zu sehen sind, an die fantastischen Bilderwelten des talentierten Nachwuchs-Regisseurs Paul Georg Dittrich erinnert fühlen.

Rund 30 Künstlerinnen und Künstler des Blaumeier-Ateliers haben die Filme gestaltet. Aber auch Gemälde, Filme sowie Skulpturen und Texte, die in der Blaumeier-Schreibwerk­statt zum Thema Grenzen entstanden sind, werden bis zum 16. Juni in der Galerie im Park am Klinikum Bremen-Ost, Züricher Straße 40, gezeigt. Am Sonntag ist die Ausstellung in Anwesenheit von Bürgermeister und Kultursenator Carsten Sieling eröffnet worden.

Doch noch einmal zurück zu Paul Georg Dittrich: Der Opernregisseur schuf einen blauen Himmel mit weißen Wolken für seine Inszenierung von Hector Berlioz‘ „Fausts Verdammnis“, und die Visualisierung der Leonoren-Ouvertüre spielte in seiner „Fidelio“-Inszenierung im Theater am Goetheplatz eine besondere Rolle. Womit wir wieder beim Thema wären: Als „Fidelio“ verkleidet befreit Leonore ihren Mann Florestan, der als politischer Häftling zum Tode verurteilt ist, aus dem Kerker. Zwei Liebenden gelingt es, alle Grenzen zu sprengen. So hat denn Jonas Luksch auch seinen wunderbaren Kurzfilm mit dem hoffnungsfrohen Titel versehen: „Licht an! für die Welt“. Eine der Botschaften, die in weißer Schrift über den Himmel laufen: „Dich klein zu machen, dient nicht der Welt“! Das klingt wie ein Silberstreif am Horizont, in einer desillusionierenden Zeit, in der sich viele Gesellschaften selbst einzumauern scheinen.

Was das heißt, zeigen etwa die beeindruckenden Werke von Brigitte Eickmeier, die an der von US-Präsident Donald Trump gebauten Grenzabsperrung zu Mexiko ein Paar gemalt hat, das nicht zueinander kommen kann und das wirkt, als wären Beethovens Leonore und Florestan in die Jetztzeit versetzt worden. In der Mitte des Triptychons zeigt die Künstlerin unter dramatischem Himmel eine nicht weniger dramatische Nachtflucht von Menschen durch den Kosovo. Und ganz links außen versucht auf einem anderen Bild ein kleines Mädchen sich durch die Poller der Grenzabsperrung hindurchzuschlängeln: „Getting through“.

Rund zweieinhalb Jahre haben die 30 Künstlerinnen und Künstler sich an dem Thema Grenzen abgearbeitet. Auch die Flüchtlingstragödie spielt eine prominente Rolle in der Schau. Uwe Kreutzkamp hat unter dem Titel „Gerettet“ eine Flut von orangefarbenen Rettungswesten gemalt. Ähnlich eindringlich sind Beate Wörners Bilder von ertrinkenden Geflüchteten im Mittelmeer, wie die Flüchtlings-Pietà, eine Mutter, die ihr totes Kind in den Armen hält. Und noch einmal Jonas Luksch, der in seinen Gemälden von völlig erschöpften Geflüchteten seine hoffnungsfrohe filmische Botschaft „Licht an! Für die Welt“ konterkariert.

Grenzen werden aber oft auch in Beziehungen gezogen, so wie in Berlioz‘ Oper „Fausts Verdammnis“, in der Doktor Faust die von ihm schwangere Margarethe verlässt. So hat Colette Bobarz beispielsweise einen innigen Abschiedskuss in gewohnt poppiger Manier mit Wachskreide gemalt. Liebesabschiede wurden oft genug auch an der innerdeutschen Grenze erzwungen. Heike Paprotta ist zum Beispiel in Berlin groß geworden, dementsprechend präsent ist in ihren Schwarz-weiß-Bildern mit einem leichten Graustrich auch die Berliner Mauer samt Wachtürmen und spanischen Reitern.

Die bedrückende Thematik des „Antifaschistischen Schutzwalls“ spielt auch in den Werken von Oliver Flügge und Malu Thören eine Rolle. Verletzungen scheint Ralf Harders in seinen Werken zu visualisieren, da wirkt die Haut der Erde wie aufgerissen oder ein imaginärer Fluss zieht sich wie eine Ader durch ein abstraktes Stadtmodell. Faszinierend sind aber auch die Werke von Christian Plep. So hat er eine Collage aus Stoff-Fetzen in unterschiedlichen Terrakotta-Tönen geschaffen. Ganz zart und filigran sind die weißen Papierreihen, die er akribisch übereinander gelegt hat. Titel des Werkes: „Enklave“.



Die Ausstellung“ ist bis zum 16. Juni in der Galerie im Park am Klinikum Bremen-Ost, Züricher Straße 40, zu sehen. Öffungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt zwei Euro. Dazu wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten.