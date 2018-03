30 Uhr mit einem Sektempfang im Foyer im ersten Stock des OTe-Zentrums, Otto-Brenner-Allee 44/46. Mehr als 20 Frauen um Ludmilla Schulz haben nicht nur mit viel Liebe zum Detail, sondern auch mit einer Schmuckauswahl, Schuhen sowie dem Nähen und der Stoffauswahl für Kleidung und Trachten ihrer Herkunftsländer und einem modernen Look eine internationale Modenschau kreiert – so umfangreich, wie es sie noch nicht in Tenever gegeben hat. Über 40 komplette Garnituren von Rock bis Bluse, von Hose bis Mütze, von Schürze bis Ziertuch werden auf die Bühne kommen. Zudem erfrischt die Mode mit verblüffenden Details, wie moderne Schnitte, die mit traditionellen Stoffen Ghanas kombiniert werden.

Daneben informiert eine Ausstellung mit Fotos und Texten über die Entstehung, den Werdegang und jede einzelne Frau der Rainbow-Fashion-Ladies. Ausrichter der Veranstaltung ist das Mütterzentrum Osterholz-Tenever. Allerdings bleibt die Veranstaltung eine eigenständige Leistung der Rainbow-Fashion-Ladies von Entwürfen bis zum Rock, von Modenschau bis zur Moderation durch Ewa Hanna, die selbst als Fashion-Lady gewirkt hat, aufgeregt ist, sich aber nun an neue Aufgaben traut.

Der Abend beginnt um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang im Foyer im 1. Stock des OTe-Zentrums, um 19 Uhr wird die Fotodokumentation über das Projekt eröffnet, dazu gibt es Musik mit dem Jens-Schöwing-Jazz-Trio feat. Claudia Delarosa (Gesang). Danach folgt die künstlerische Präsentation der Rainbow- Fashion-Ladies. Ende ist gegen 22.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Unterstützung für die Ladies ist über eine Spendensammlung möglich.