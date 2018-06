Auf großes Interesse traf die Bürgerversammlung des Ortsvereins Arbergen-Mahndorf der SPD im Bürgerhaus Mahndorf zur Entwicklung des Gewerbegebiets Hansalinie südlich der Autobahn A1. Eingeladen hatte der Ortsverein Wirtschaftssenator Martin Günthner(SPD).

Dieser betonte vor dem Publikum die besondere Bedeutung des Gerwerbegebiets für ganz Bremen, wo bei einer kompletten Erschließung bis zu 3600 Arbeitsplätze in mehr als 80 Betrieben entstehen sollen. Die technischen Details überließ der Senator dann aber dem Abteilungsleiter Dirk Kühling.

Gewaltige Dimension

Die Dimensionen des Gewerbegebiets Hansalinie sind gewaltig. Insgesamt geht es um fast 280 Hektar Boden, auf dem Unternehmen aus der Logistik, der Automobilbranche sowie produzierendes und verarbeitendes Gewerbe ihre Fabriken und Hallen bauen können. Knapp die Hälfte der Fläche ist bereits erschlossen, für die dritte Baustufe sollen noch in diesem Jahr die Planungen beginnen. Der Bedarf ist offensichtlich vorhanden: Die zweite Baustufe, die zwar erschlossen, aber noch nicht bebaut ist, ist fast vollständig vermarktet.

Viele Fragen aus dem Publikum griffen die Verkehrsproblematik auf. Der Dauerstau auf der A1, der schlechte Zustand der Heerstraße von Hemelingen nach Mahndorf und der tägliche Stau in Mahndorf rund um das Bremer Kreuz und dem Weserpark ist vielen Menschen vor Ort schon jetzt ein Dorn im Auge. Viele befürchten durch die Ansiedlung von noch mehr Unternehmen – auch in Hinblick auf die Ansiedlung des Versandriesens Amazon in Achim – eine sich weiter verschärfende Verkehrssituation.

Entlastung für Mahndorf könnte in dieser Hinsicht die Autobahnabfahrt Achim-West bringen, aber auch eine weitere Autobahnauffahrt zur A1 im Gewerbegebiet Hansalinie. Besonders die geplante Verlängerung der Theodor-Barth-Straße südlich über die A1 und mit Anschluss an den Knotenpunkt Achim-West könnte für Mahndorf eine große Erleichterung bringen. Für eine zweite Auffahrt zur Hansalinie, die die Hemelinger Auffahrt entlasten würde, entstehen derzeit Machbarkeitsstudien. Hans-Peter Hölscher mahnt: "Wir wollen aber natürlich nicht, dass dann der Verkehr nach Arbergen hoch rollt."

Ausgleichsmaßnahmen erwünscht

Für den Stadtteil bedeutet der Erfolg des Gewerbegebiets einen Verlust an Flächen. Dafür soll es Ausgleichs- und Begleitmaßnahmen im Stadtteil geben. Dirk Kühling bat den Beirat, Vorschläge zu machen. "Das wollen wir mitnehmen und unsere Ideen einbringen und uns nachhaken, dass diese dann auch umgesetzt werden", sagt Hans-Peter Hölscher. Eine erste Idee: "Uns schwebt zum Beispiel ein Mehrgenerationenplatz hinter dem AWO-Gelände in Arbergen vor", sagt Hans-Peter Hölscher. Ein anderer Vorschlag kam seitens Ortsamtsleiter Jörn Hermening, nämlich eine Sanierung der Heerstraße. Derzeit in der Umsetzung ist eine Maßnahme am Hemelinger See. Für knapp 100 000 Euro werden dort die Wege aufgewertet und die Grünflächen am See neugestaltet.