Wer ist hier aufgeregt: Die Schafe werden vom Nabu-Gelände zu einer nahen Weidefläche getrieben – möglichst ohne Ausreißer. (fotos: Jörn Hildebrandt)

Für den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Bremen gibt es in den Sommerferien keine Pause, im Gegenteil: volles Programm. Über mehrere Wochen können Kinder auf dem großen Nabu-Gelände der ehemaligen Ziergärtnerei in Sebaldsbrück Tieren nahe sein, in der Natur spielen und toben und allerlei selber gestalten, sei es aus Holz oder Speckstein.

„Alle Ferienwochen sind fast komplett ausgebucht“, erklärt Annette Siegert vom Nabu, die mit zwei weiteren Helferinnen Woche für Woche eine Schar von 25 Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren betreut. „Und weil das Angebot den ganzen Tag über läuft, kochen wir auch unser Mittagessen selbst.“ Wie es sich für Naturkinder gehört, am offenen Feuer und nicht am Herd. An diesem Tag wird selbst angerührter Teig in kleine Pfannen gegossen und zu Pfannkuchen gebacken, an anderen Tagen gibt es Nudeln mit Tomatensoße, oder es wird gegrillt.

Das Nabu-Gelände ist „tierisch belebt“, dort tummeln sich Esel, Hühner, Gänse, Laufenten und Schafe, und deshalb nimmt die Versorgung der Tiere einen großen Teil des Vormittags ein. Die Schafe und die Esel werden jedoch von den Kindern auch auf Trab gehalten: Die Schafe finden frisches Futter auf einer nahegelegenen Weidefläche, zu der sie morgens von den Kleinen getrieben werden. Damit die blökende Herde dabei nicht auf Abwege gerät, stehen die Kinder Spalier – obwohl manches Schaf dennoch vom Weg abkommt und versehentlich vor dem Gatter mit den beiden Eseln landet. Auch die kommen zum Einsatz, werden allerdings nicht mehr geritten, sondern geführt. „Mit den Eseln einen Ausflug zur Eisdiele zu machen, war für mich bisher das schönste Erlebnis“, erzählt die neunjährige Merle. Sie war aber auch davon angetan, die Hühner füttern zu dürfen und zu sehen, wie die Küken aus den Eiern schlüpfen, denn der Nabu unterhält auf dem Gelände auch eine eigene Brutstation für das Geflügel.

Selbstbestimmung und Verantwortung

„Der Kontakt der Kinder zu den Tieren ist nicht nur just for fun“, sagt Annette Siegert, „die Kinder sollen auch Verantwortung übernehmen und ab und zu auch mal weniger angenehme Dinge machen, wie zum Beispiel den Hühnerstall reinigen.“ Bei den Nabu-Wochen ist für Abwechslung gesorgt, „denn die Kinder dürfen teils selbst bestimmen, was sie gern möchten“, betont die Nabu-Mitarbeiterin, „zum Beispiel lieber länger spielen oder Holz schnitzen.“ Es gibt aber auch Verbote und feste Regeln: Elektronische Geräte wie Handy, Radio oder MP3-Player sind tabu. Und jeweils einmal in der Ferienwoche sind bestimmte Kinder fürs Kochen und Abwaschen zuständig.

„Bei der Hitze war natürlich das Thema Wasser höchst aktuell“, erzählt Annette Siegert. „Nicht nur, dass man sich unterm Wasserstrahl abkühlen konnte, am Rande unseres Teiches konnten die Kinder auch ein kleines Schlammbad nehmen.“ Unter der Dürre hat derzeit der Teich auf dem Grundstück besonders zu leiden, sein Wasservolumen ist erheblich geschrumpft, doch mit dem Käscher können die Kids immer noch Wasserinsekten fangen, die dann unter der Becherlupe untersucht werden. „Wir wollen in den Ferienwochen auch das Forschen in der Natur fördern und machen kleine Experimente“, sagt Siegert, „zum Beispiel bauen wir uns mit Luftballon, Glas und Strohhalm ein eigenes Barometer und messen den Luftdruck, oder wir bündeln die Sonnenstrahlen unter einem Brennglas, um damit auf einem Holzbrett ein Bild zu brennen.“

„Für viele Kinder ist es besonders wichtig, dass sie auch neue Freunde finden und Bekanntschaften knüpfen“, sagt die Umweltpädagogin, „einige haben sich heute schon für den späten Nachmittag verabredet, um gemeinsam zu spielen.“ Die Kontakte untereinander werden durch Teamspiele bewusst gefördert, indem zum Beispiel ein Fantasie-Fluss gemeinsam überquert werden muss. „Die Kinder haben aber auch genügend Zeit zum freien Spiel“, sagt Siegert, und dazu bietet das drei Hektar große Gelände, auf dem der Nabu seit 2013 tätig ist, mehr als genug Gelegenheit: Denn rund 90 Prozent der Fläche sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen, wobei sich Wildnis mit abwechslungsreicher Kulturlandschaft mischt. „Die Thujas der alten Ziergärtnerei haben wir zum größten Teil entfernt und durch heimische Gehölze ersetzt.“ Dort entsteht ein artenreicher Wald: Eichen, Ahorn oder Hainbuchen sind von Gebüschmanteln aus Schlehen, Hasel oder Faulbaum umgeben. Der Insektenreichtum in einem solchen naturnahen Bestand ist größer, und damit steht auch mehr Futter für Vögel zur Verfügung. Seit der Umgestaltung der Gärtnerei ist die Vogelwelt deutlich artenreicher geworden, und es lohnt sich für die Kinder, in den Sommerferienwochen mit Ferngläsern durch die Büsche zu schleichen.

Die Bäume im neu angelegten Wald sind allerdings noch klein und empfindlich, weshalb diese Fläche derzeit zum Toben und Spielen noch tabu ist. Doch es ist genügend betretbarer Wald da: Leonardo, Alexander, Raphael und Bendix, im Alter zwischen acht und neun Jahren, haben sich aus Planen und Ästen ihre eigene Hütte gebaut und genießen es, im Wald ihren eigenen Unterschlupf zu haben.

Auf mehr als einem halben Hektar steht eine Streuobstwiese mit historischen und in Norddeutschland seltenen Obstsorten, wie dem „Bremer Doodapfel“, aber auch Birken, Kirschen und Pflaumen. Der Besucher staunt aber auch über die langen Reihen, in denen Salat, Mangold oder Zucchini wachsen. Denn in dem Projekt „Klimaschutz im Alltag“ soll, statt Erdbeeren oder Treibhaustomaten aus Spanien zu importieren, CO2 gespart werden: Indem Obst und Gemüse aus der Region kommen, werden die langen Transportwege vermieden. Unter Anleitung von zwei Gärtnerinnen können Bremer auf den Ackerflächen des Nabu-Geländes selbst zu Großstadtbauern werden und zahlreiche Kulturpflanzen nicht nur anbauen und ernten, sondern auch trocknen, einkochen, säuern oder räuchern – auf klimaschonende Art und Weise.