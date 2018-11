„Bei der Gestaltung nehmen die beteiligten Kooperationspartner neue Wege“, erklärt Claudia Dappen, Stadtplanerin beim Planungsbüro Baumgart und Partner, das das Projekt begleitet. „Das Neue ist, dass es ein gemeinsames Projekt der Wohnungsbaugesellschaften und der Stadt ist.“ Die großen Wohnungsbaugesellschaften im Schweizer Viertel sind die Gewoba und die Vonovia. Beteiligt ist außerdem das Landschaftsarchitektenbüro Gasse Schumacher Schramm, das die Pläne entwickeln wird. „Es geht um die Schnittstellen von öffentlichen und privaten Flächen“, sagt Claudia Dappen. „Und wir haben entdeckt, dass viele Freiflächen Pflege- und Gestaltungsmängel aufweisen.“ Insbesondere die Grünanlagen am Sielgraben, am Karl-Heinz-Janßen-Weg und am Ute-Meyer-Weg stehen im Fokus der Planungen. „Dort gibt es wenige Sitzmöglichkeiten oder es ist zu dunkel.“ Gerade die ersten beiden seien aber auch wichtige Wegeverbindungen im Quartier. Ermöglicht wird die Umgestaltung durch Mittel, die aus dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt in das Quartier Schweizer Viertel fließen.

Etwa 30 Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Quartier hatten sich bei der Planungswerkstatt beteiligt, sagt Claudia Dappen. „Wir sind zufrieden mit der Resonanz, das Büro GSS wird jetzt die Entwürfe konkretisieren.“ Der Entwurf werde dabei abgestimmt mit dem Amt für Straßen und Verkehr, der Polizei und der Lenkungsgruppe und wird dann der Öffentlichkeit im Beirat und im Quartiersforum vorgestellt. Ein Termin dafür steht aber noch nicht fest.