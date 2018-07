Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann in dem Gewächshaus, das zu einem Café umgebaut werden soll. (PETRA STUBBE)

Der Hochsommer treibt während der Mittagszeit die Schweißperlen auf die Stirn der Teilnehmer der Acker AG auf dem Gelände des Vereins Naturschutz, Artenschutz, Biotopschutz, Umweltschutz (Nabu) am Vahrer Feldweg. Doch das hält sie nicht davon ab, Unkraut zu zupfen, zu gießen und – natürlich – auch zu ernten. Künftig soll es auf den drei Hektar der ehemaligen Gärtnerei noch mehr Möglichkeiten zur Umweltbildung und zum Umweltschutz geben. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür sind in den vergangenen Wochen ein gutes Stück vorangekommen.

Aus Not erwächst Tugend

„Hier wäscht der Chef noch selbst ab“, sagt Sönke Hofmann zur Begrüßung in der Küche der Geschäftsstelle. Er reinigt gerade einen großen Plastikeimer, denn darin soll der Honig gesammelt werden, den die Bienen in ihren Stöcken zusammengetragen haben. Auch wenn diese Bemerkung scherzhaft gemeint war, liegt in ihr doch der Kern dessen, was die Arbeit der hauptamtlichen und der ehrenamtlichen Mitarbeiter ausmacht: improvisieren, anpacken, selber machen. Das Holz für den Eselstall, auf dem Solarzellen Strom produzieren und zumindest in sonnenreichen Monaten den Strombedarf decken können, ist selbst geschlagen und mit dem eigenen Trecker hertransportiert, die Bretter von einem mobilen Sägewerk gesägt worden. Aus alten Heizungsrohren wurden Kunstwerke und Fahrradständer geschweißt, zerschlagene Gehwegplatten zu bepflanzten Mauern aufgeschichtet. „Es ist unheimlich viel passiert in den letzten Jahren“, fasst der gelernte Förster Hofmann zusammen. 2015 hatte der Nabu seine Pläne für das Gelände vorgestellt, die schon bald danach wieder obsolet waren, denn im Winter 2016/17 änderten sich für bestimmte Altlasten im Boden die Grenzwerte. „Die Werte waren für den geplanten Ackerbau zu hoch.“ Auf dem belasteten Boden, der eng begrenzt ist, wurden dann Hochbeete angelegt. Ackerflächen und Eselweide mussten auf einen anderen Teil des Geländes verlegt werden. Ursache für die Belastung des Bodens ist die ehemalige Kranzbinderei, deren Öfen mit Kohle beheizt wurden. Die Asche wurde in unmittelbarer Nähe verstreut. Zwar nähmen die Pflanzen die Stoffe nicht auf, „aber so etwas ist natürlich auch eine emotionale Belastung, ein Tritt vor das Schienbein“, sagt Sönke Hofmann.

Erfreulich sei hingegen, dass der Bebauungsplan als Grundlage für die geplanten Baumaßnahmen inzwischen ausliege. „Das Gesamtverfahren läuft mittlerweile seit zwei Jahren.“ Es sollte eigentlich schneller gehen, meint Sönke Hofmann, betont aber, dass die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Behörden sehr gut sei. „Die haben sich richtig viel Zeit für uns genommen.“ Im Zentrum der Pläne steht ein Seminargebäude, das von Grund auf neu gebaut werden soll. „Damit wir auch wetterunabhängig Veranstaltungen und Kurse anbieten können, das ist einfach etwas, was uns fehlt.“ Auf knapp 750 000 Euro taxiert Hofmann die Kosten. Das Geld dafür steht allerdings noch nicht bereit. „Wir versuchen, von der Stadt einen einmaligen Zuschuss zu bekommen, damit wir hier richtig auf die Füße kommen, denn das Gelände ist ja auch eine Bereicherung für die Stadt.“ In der Tat bekommt der Naturliebhaber viel zu sehen: mehrere Streuobstwiesen mit alten Sorten, Kräutergärten, die Esel und blökende Schafe, Schmetterlinge, Vögel, Gemüsebeete, Ackerflächen und Pflanzen aus dem Bauerngarten.

Rückschläge schrecken nicht ab

Kürzlich mussten die Naturschützer allerdings einen Rückschlag hinnehmen: Ihr Antrag auf Förderung einer Heizungsanlage, die mit Holzhackschnitzeln befeuert wird, durch eine Stiftung wurde abgelehnt. Doch das hemmt den Tatendrang nicht: Schon im kommenden Jahr soll in einem der alten Gewächshäuser ein Café mit einer neuen Toilettenanlage entstehen. Auch dabei wird aus der Not eine Tugend gemacht, denn das Gelände ist nicht an das Kanalnetz angeschlossen, sondern besitzt nur Gruben, es darf also nur wenig Abwasser entstehen. „Dafür planen wir ein Grauwassersystem“, erklärt Sönke Hofmann. Für die Toilettenspülung wird gefiltertes Wasser aus Waschbecken und den Duschen genutzt.

Das Café und die Toilettenanlagen sollen zudem in Eigenregie entstehen, um die Kosten zu senken. Trotz fehlender Förderung soll außerdem noch in diesem Jahr mit dem Bau der neuen Heizungsanlage begonnen werden. Das alte Hausmeisterhaus im hinteren Teil des Geländes dagegen wird abgerissen, zu aufwendig wäre eine Sanierung. Stattdessen entsteht eine kleine Wohnung im Seminargebäude, die Pläne sehen außerdem Zimmer für Freiwilligendienstleistende in der Geschäftsstelle vor.

Die Umgestaltung des Geländes wird Sönke Hofmann noch erleben, bis die Früchte der neu gepflanzten Obstbäume zu ernten sind, wird aber noch viel Zeit vergehen. „Das ist die große Schwierigkeit: etwas zu machen, wovon man selbst nicht profitiert.“ Als Förster ziehe sich diese Erkenntnis aber durch die gesamte Ausbildung und Arbeit. „Ein gepflanzter Baum wird erst deinen Kindern und Enkeln zugutekommen." Mit Rückgriff auf ein Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird, sagt er: „Mich hält das aber nicht ab, den Apfelbaum zu pflanzen, wenn morgen die Erde untergeht.“ Und dann muss der „Chef“ wieder anpacken: Er muss den Honig schleudern.

Weitere Informationen

Das Gelände des Nabu befindet sich am Vahrer Feldweg 185 in Sebaldsbrück. Mehr Informationen unter www.nabu-bremen.de, Telefon 48 44 48 70.