Zwischen der Weser und dem Hastedter Osterdeich ist ein großer Spielplatz angelegt. Rechts beeindruckt eine kanadische Schwarzpappel die Spaziergänger. (PETRA STUBBE)

Wer durch den Hasteder Park spaziert, bleibt immer nah an der Weser. Man braucht nur kurz mal aufzublicken, schon hat man den Fluss vor Augen, der hier den breiten Riegel des Weserwehrs quert.

Der Hastedter Park wurde nach Planungen des Umweltbetriebs Bremen (UBB) im Jahre 2013 fertiggestellt und ist fünf Hektar groß. Die Betreiber des Weserkraftwerks Bremen stellten einen Teil ihres Betriebsgeländes für den Park zur Verfügung. Der Park bildet eine große Fläche Grün, auf dem einige Baumarten der Flussauen zu sehen sind, und er verbindet die Straße Hastedter Osterdeich mit der Weser, die westlich des Wehrs nicht mehr Mittel-, sondern Unterweser heißt. Das Weserwehr reguliert nicht nur den Wasserstand der Mittelweser, an ihm liegt auch das Weserkraftwerk, das Strom für 15 000 Bremer Haushalte produziert. Wo das Wasser aus den Stauklappen austritt, strömt und schäumt es und lockt zahlreiche Möwen und Kormorane an.

Dieses kleine Vogelspektakel kann der Naturfreund direkt am Weserwehr erleben, wo auch eine Fischtreppe liegt. Sie soll es wandernden Arten ermöglichen, die Barriere des Wehrs zu passieren.

Auf dem Parkspaziergang von rund 30 Minuten Dauer duftet es nach Flieder und Holunder, spenden hohe Bäume lange Bahnen von Schatten, und zwischen ihnen breiten sich Rasenflächen aus, die von welligen Hügeln durchsetzt sind – Anklänge an das Wasser, das immer in der Nähe bleibt. Wer nach Vögeln Ausschau hält, sieht vor allem zahlreiche Saatkrähen und Dohlen, die Futter suchend auf dem Rasen im Boden stochern.

Gleich zu Beginn der Wanderung zeigen Rosskastanien (1), wie prachtvoll nicht nur tropische, sondern auch heimische Bäume blühen können: Ihre weißen Blütenkerzen stehen dicht an dicht über die gesamten Kastanien verteilt. Blicken wir auf den Rasen, so zeigt der winzige Gewöhnliche Reiherschnabel (2) trockenen und sandigen Boden an. In Gesellschaft der weiß-gelben Gänseblümchen schaffen seine feinen Blütenteppiche reizende Farbkontraste aus Rosaviolett. Am Anfang des Weges haben sich an Dönissens Gelber Knorpelkirsche (3) schon die ersten Kirschen entwickelt, die allerdings noch grün und ungenießbar sind. Der noch junge Baum wurde vom ehemaligen Umweltsenator Joachim Lohse zum 100-jährigen Bestehen des BUND gespendet.

Auch der Holunder (4) blüht bereits – Sträucher, deren schirmförmige weißgelben Blüten frischen, fruchtigen Duft verströmen. Wer hier auf den Boden guckt, sieht das strahlende Gelb des Ackersenfs (5), der mit Beginn des Ackerbaus aus der Mittelmeerregion in Mitteleuropa eingeschleppt wurde.

Im weiteren Verlauf des Weges kommen wir nah am Weserufer an mehreren Linden (6) vorbei, die ebenso eindrucksvoll in die Höhe ragen wie die Zitterpappel (7) dahinter. Ihre Blätter sitzen an langen Stielen, die beim leisesten Windhauch zu flattern beginnen. Dieses Exemplar teilt sich schon knapp über dem Boden in zwei gleich starke Stämme.

Bevor der Park vor dem Kleingartengebiet endet, wird mit einer Granitplatte des Bademeisters Johann Eberlein (8) gedacht, der in den 1920-er Jahren die Flussbadeanstalt leitete. Denn damals bestand das Weserufer bei Hastedt noch größtenteils aus Sandstrand, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit Trümmerschutt überdeckt wurde.

Der Gedenkstein steht auf einer leichten Anhöhe, dem Jacobsberg, und wird umgeben von einem undurchdringlichen Dickicht aus Zwergmispeln.

Farben und Gerüche erleben

Auf dem Rückweg, der oberhalb des Hinweges verläuft, steht uns ein kleines Erlebnis aus Farben und Gerüchen bevor: Wir passieren die violetten Blüten von Flieder (9), der hier so üppig wächst, dass sein bezaubernder Duft bis zum Weg reicht. In den Hasteder Park eingelagert ist auch ein großer Spielplatz, der an dem Weg entlang führt und an dessen rechtem Ende man kurz stehen bleiben sollte. Ein eindrucksvoller Baum ragt auf: eine Kanadische Schwarzpappel (10) mit dreieckigen Blättern – sie ist ein typischer Baum der Auen- und Uferregionen, eingebürgert aus Amerika. Ihre weit ausladenden Äste und ihre tief längs gefurchte Borke erinnern an unsere heimischen Eichen. Ganz anders die glatte Rinde der Silberpappel (11), die gleich dahinter steht, mit buchtig-gelappten Blättern, die auf der Unterseite flaumig behaart sind – was den Blättern den silbrigen Schimmer des gesamten Baumes verleiht.

Gehen wir weiter auf dem Weg, stoßen wir unter den Gebüschen in Mengen auf das gelb blühende, giftige Schöllkraut (12). Beim Verletzen eines Stängels tritt sofort der gelbe Milchsaft aus. Mit unscheinbaren Blüten steht in den Schöllkrautbeständen das Hirtentäschelkraut: Erkennen Sie die an langen Stielen sitzenden dreieckigen Schötchen? Sie erinnern an die Taschen, die früher bei Hirten in Gebrauch waren.

Wir erreichen auf dem Weg den Hastedter Osterdeich, der von großen Platanen gesäumt wird, leicht zu erkennen an ihrer fleckigen Rinde. Der Blick Richtung Weser geht abschließend über die großen Rasenflächen mit den gewellten Hügelchen, an denen Gleditschien gepflanzt sind, und fällt noch einmal auf die Weser, die hinter dem Weserwehr strömt und schäumt. Von hier oben können wir abschließend noch einmal das ganze Panorama eines Parks am Fluss in uns aufnehmen.