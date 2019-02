Abends bleiben etliche Fenster im "Grünen Dorf" dunkel, denn es stehen Räume in den Mobilbauten leer. (Petra Stubbe)

Die befristeten Genehmigungen für das Übergangswohnheim an der Arberger Heerstraße, genannt „Grünes Dorf“, laufen in diesem Jahr aus und könnten um drei Jahre bis 2022 verlängert werden. Der Beirat Hemelingen ist um eine Stellungnahme gebeten worden. Ortsamtsleiter Jörn Hermening wollte dazu die Meinung der Bürger einholen und berief eine Einwohnerversammlung ein, um Stimmen und Stimmungen einzufangen. Der Beirat Hemelingen berät in öffentlicher Sitzung am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Kubiko, Godehardstraße 19, über die Verlängerung.

Rund 40 Interessierte, davon viele Anwohner, kamen zu der Versammlung ins Jugendhaus Hemelingen, das gleich neben dem Übergangswohnheim liegt. Jörn Hermening erklärte, dass die in zwei Bauabschnitten 2014 und 2016 errichtete zweiteilige Anlage mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren nun als Gesamtkomplex bis 2022 verlängert werden könnte. Kai Bogner, der Leiter des von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betreuten Übergangswohnheims, berichtete, dass der erste Bauabschnitt von 2014 eine Kapazität von 120 Plätzen habe und zeitweise deutlich überbelegt gewesen sei. Mit dem zweiten Bauabschnitt zusammen gebe es aktuell 220 Plätze.

Die „Apartments“ in den Mobilbauten seien für jeweils zwei oder vier Bewohner vorgesehen, wobei eine Belegung mit zusätzlich zwei Kleinkindern gestattet sei und dann bis zu sechs Personen in einer Einheit leben. Die durchschnittliche Belegung lag laut Bogner 2018 bei 181 Menschen. Insgesamt hätten 2018 knapp 300 Menschen das Übergangswohnheim zeitweise genutzt, nachdem es 2016 noch 400 und 2017 dann 338 waren. „Es kommen tendenziell weniger Menschen, aber es wird auch zunehmend schwieriger, Wohnungen zu finden“, sagte Kai Bogner.

Unterkunft soll möglichst erhalten bleiben

„Wir haben den Eindruck, es wird immer weniger. Auch die beleuchteten Fenster werden immer weniger“, sagte ein Anwohner. Auf Frage, ob überhaupt noch Bedarf für das „Grüne Dorf“ bestehe, antwortete Jörn ­Hermening: „In Bremen sind bereits einige ähnliche Unterkünfte geschlossen worden, daher soll diese Unterkunft möglichst erhalten bleiben.“

Eine weitere Frage bei der Versammlung lautete: Was wird aus dem Grundstück, wenn die Flüchtlingsunterkunft abgebaut wird? Der Ortsamtsleiter stellte klar, dass das „Grüne Dorf“ mit einer befristeten Sondergenehmigung auf einer Fläche steht, die für Sportnutzungen reserviert ist. Langfristig solle diese Fläche weiterhin für Sportzwecke zur Verfügung stehen. Silvia Suchopar, die als Flüchtlingskoordinatorin arbeitet, berichtete, dass in Tenever Mobilbauten nun anders genutzt würden und den Winter über für Wohnungslose zur Verfügung stünden. Die Nachfrage sei allerdings überschaubar. „Von 120 Plätzen in Tenever sind 35 besetzt.“

Eine andere Idee von Versammlungsteilnehmern war, das „Grüne Dorf“ nach und nach aufzulösen. Heike Schilling als Quartiersmanagerin erklärte, dass das kaum möglich sei. Denn das Leitungssystem für Wasser, Heizung und Elektrik gehe durch alle Container. Ein Rückbau Stück für Stück wäre äußerst aufwendig. Ein Teilnehmer fragte: „Wie sind eigentlich die generellen Erfahrungen mit dieser Unterkunft? Ich höre manchmal heraus, dass viele eine Benachteiligung des Stadtteils befürchten.“ Ein anderer Anwohner sagte: „Ich war anfangs ein starker Kritiker dieses Wohnheims, aber es gibt viel weniger Probleme damit, als wir erwartet hatten.“ Er plädierte für die weitere Nutzung der Container als Flüchtlingsunterkunft.

Anwohnerin klagt über Vermüllung

Eine Anwohnerin erkennt zwar an, dass es mit dem Wohnheim insgesamt gut laufe, sie beschwerte sich aber über Vermüllung. Es gebe eine „Dreckspur vom Discounter zum ‚Grünen Dorf’“. Andere Teilnehmer entgegneten, dies habe mit den Flüchtlingen nichts zu tun, sondern sei eher der von Schülern auf dem Weg zur Wilhelm-Olbers-Schule achtlos weggeworfene Abfall.

Faro Tuncel vom Jugendhaus Hemelingen wies darauf hin, dass viele der Menschen aus dem „Grünen Dorf“ inzwischen in umliegenden Wohnungen wohnen und im Stadtteil aktiv seien, in Vereinen, bei Sport und Musik. Das Fazit einer Anwohnerin lautete: „Drei weitere Jahre sind okay, dann sollte aber Schluss sein.“ Sie wünsche sich einen Mehrgenerationenplatz auf der Fläche.