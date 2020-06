Martinsclub-Vorstand Thomas Bretschneider (l.) und Alexander Künzel, Seniorvorstand der Bremer Heimstiftung, mauern die Zeitkapsel in eine Außenwand ein. (PETRA STUBBE)

Auf dem Ellener Feld entsteht eine der ersten Wohneinrichtungen für Menschen mit dem Fetalem Alkoholsyndrom (FAS) deutschlandweit. Bei der feierlichen Grundsteinlegung haben die Kooperationspartner die Bedeutung des Vorhabens betont. „Das Quartierswohnen ist die Weiterentwicklung von Wohnheimen“, sagte Thomas Bretschneider, Vorstand vom Martinsclub Bremen bei der Grundsteinlegung inmitten der ersten in die Höhe wachsenden Außenmauern und im Schatten einer erhaltenen Giebelseite eines alten Bauernhauses, an dessen Stelle der Neubau des Martinsclub treten wird.

Mit Quartierswohnen ist die Abkehr von großen Wohnheimen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die sie aufgrund von Krankheit oder Behinderung haben, hin zu kleineren Wohnangeboten im Quartier mit einer zentralen Anlaufstelle gemeint. In Bremen Osterholz wird dies der Neubau des Martinsclub auf dem Ellener Hof sein, wo sechs Appartements für Menschen mit dem Fetalem Alkoholsyndrom (FAS) entstehen. Mit diesem Angebot betrete der Martinsclub Neuland, betonte Bretschneider. „Wir haben überlegt, dass wir etwas Eigenes brauchen für diese Klienten.“ Bisher gab es in Bremen keine speziellen Wohnangebote für Menschen mit der Diagnose FAS. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Kostenträger erst seit wenigen Jahren die Kosten übernehmen.

Die zukünftige Hausleiterin, Margarethe Jakubiec, erklärte den etwa 50 Gästen, darunter auch einige zukünftige Bewohner des Hauses, vor welchen besonderen Schwierigkeiten Menschen stehen, die mit dem Syndrom leben. „Die Diagnose bedeutet, dass der Embryo im Mutterleib durch Alkohol geschädigt wurde, das kann zu körperlichen und kognitiven Schädigungen führen.“ Menschen mit FAS hätten zum Beispiel häufig einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus, könnten sich schwer auf bestimmte Aufgaben konzentrieren und zu Ende führen. „Dementsprechend schwer haben sie es, sich im Leben und in der Arbeitswelt zu integrieren.“ Es brauche unter anderem Hilfe bei der Strukturierung des Tages.

Die Diagnose gestalte sich insbesondere im Erwachsenenalter sehr schwierig. „Die Diagnose können nicht viele stellen“, sagte die gelernte Ergotherapeutin. Sie gehe deswegen von einer großen Dunkelziffer aus. Margarethe Jakubiec hat vor allem ein Ziel für die zukünftigen Bewohner: „Viele streben eine eigene Wohnung an, und das ist unser Ziel und das wollen wir hier erarbeiten.“

Dabei möchte sie das Haus des Martinsclubs nicht isoliert sehen, sondern mit anderen Trägern auf dem Ellener Hof Kooperationen eingehen. „Wir möchten gerne Hühner halten und die zusammen mit den Kita-Kindern versorgen.“ Daneben sei eine Lebensmittel-Tauschstation eine weitere Idee, wo überzähliges Obst zum Beispiel zu Marmeladen verarbeitet werde. „Unsere Aufgabe ist aber auch zu schauen, ob wir hier Arbeitsmöglichkeiten für unsere Bewohner finden können, denn die sehen sich nicht in den Werkstätten.“

Für das deutschlandweit besondere Wohnangebot musste das über 200 Jahre alte Bauernhaus auf dem Grundstück weichen. Architekt Jakin Schumpp erklärte, warum ein Erhalt und eine Sanierung nach neuesten energetischen Standards nicht möglich gewesen ist. „Es ist schon ein wenig verwunderlich, warum wir gerade das identitätsstiftende Gebäude auf dem Ellener Hof soweit zurückgebaut haben“, sagte er.

„Aber es gibt hohe Anforderungen an die Energieeffizienz und die Nutzungsstruktur.“ Eine energetische Sanierung wäre auch wegen der Brandschutzauflagen für Wohneinrichtungen sehr komplex gewesen. Ein Umbau hätte ohnehin dazu geführt, dass das Gebäude nicht mehr wie vorher ausgesehen hätten. „Wir haben dann mit der Stadtplanung überlegt, was eigentlich identitätsstiftend an dem Gebäude ist.“ Das Ergebnis: Die Giebelseite soll als Reminiszenz erhalten bleiben. Durch die Verwendung eher traditioneller Baustoffe solle außerdem die Historie aufgegriffen werden.

Eine besondere Verbindung zu dem Haus hat Holger Sauer. Er ist der Urenkel des Landwirts, der den Hof einst errichtete. Die auf der erhaltenen Giebelseite angebrachte Jahreszahl 1916 bezeichne dabei aber nicht das Baujahr, so Sauer. „Mein Großvater ist in dem Haus 1889 geboren, also muss es deutlich älter sein.“ Das genaue Datum kenne aber auch er nicht. Er verbinde mit dem Haus, in dem er einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte, viele Erinnerungen.

Hausmeister auf dem Ellener Hofe

Sauer steuerte, sichtlich bewegt, ein historisches Foto mit seinem Großvater vor der Giebelseite des Hofes für die Zeitkapsel bei, die in einer der Außenwände eingemauert wurde. Und auch wenn er von dem Haus nun nicht mehr als die Giebelfassade steht, meint auch Sauer, dass ein vollständiger Erhalt nicht sinnvoll gewesen sei. „Viel Zeit hätte ich dem Haus nicht mehr gegeben“, sagte Sauer. Dennoch sei er ein wenig enttäuscht gewesen, als er sah, dass von dem Haus nichts mehr stand. „Aber ich freue mich, dass die Giebelseite stehen bleibt, das ist eine schöne Erinnerung für mich.“

Sauer ist mit dem Gelände nur zu gut vertraut: Er war der Hausmeister auf dem Ellener Hofe, als es noch als Jugendeinrichtung genutzt wurde. „Die Architekten waren froh, dass sie mich hatten“, schmunzelte Sauer. Denn keiner wusste offenbar so gut Bescheid über die Kellergewölbe und verborgenen Leitungen, wie der ehemalige Hausmeister. Inzwischen sei aber nahezu alles raus. Sauer beobachtet das Geschehen auf dem Ellener Hof weiter: Er wohnt nur ein paar Schritte entfernt – wie auch weitere Nachfahren seines Urgroßvaters noch in der unmittelbaren Umgebung wohnen.