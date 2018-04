Das Grundwasser in Hemelingen und der Vahr ist mit Stoffen verunreinigt, die gesundheitliche Probleme auslösen können. (dpa)

In weiteren Bereichen in Hemelingen und in der Vahr ist das Grundwasser mit flüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) verunreinigt. Darüber informierte jetzt die Umweltbehörde. In Hemelingen betrifft dies ein Gebiet nördlich der Versöhnungskirche beim Sattelhof, den Bereich östlich und nördlich der Schlossparkstraße und einen kleinen Bereich an der Ecke Vahrer Straße und Wilhelm-Wolters-Straße.

In der Vahr zieht sich ein Korridor mit verunreinigtem Grundwasser parallel zur Straße In der Vahr nördlich der Traberstraße bis zur Richard-Boljahn-Allee. Die Umweltbehörde empfiehlt betroffenen Bewohnern, kein Grundwasser zum Spielen, für Planschbecken und als Gießwasser zu verwenden. Halogenierte Kohlenwasserstoffe können Reizungen auslösen. Einzelne Stoffe können Leber und Nieren schädigen. Andere stehen unter dem Verdacht, Krebs auszulösen. Als Quellen stehen Rückstände aus der Metallverarbeitung und der Teerpappenherstellung in Verdacht.

Die Umweltbehörde weist ausdrücklich daraufhin, dass das Trinkwasser aus dem Wasserhahn in Bad und Küche davon nicht betroffen ist und völlig unbedenklich ist.

Weite Teile des Grundwassers im Ortsteil Hemelingen sind mit Kohlenwasserstoffen belastet. In den vergangenen Jahren gab es Bemühungen, die flüchtigen Stoffe aus dem Grundwasser zu filtern. In der Kleinen Westerholzstraße in Hemelingen wurde eine Filteranlage im vergangenen Herbst abgebaut – sie arbeitete nicht mehr effektiv. "Aber es kann ja nicht sein, dass man sagt 'Besser geht es nicht' und es dann sein lässt", sagte Jens Dennhardt, SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Hemelingen, in der Beiratssitzung. Der Beirat Hemelingen kündigte an, das Thema im Juni wieder auf die Tagesordnung setzen zu wollen.