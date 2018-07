Erinnerungen an einen Ausflug in den Harz hat der 13-jährige Dominik festgehalten und in leuchtenden Farben in der Guck-Mal-Kreativwerkstatt zu einem Bild verarbeitet. (fotos: Edwin Platt)

„Das ist meine Stadt“, sagt Lara und schaut auf ihr Bild, das einen Abendhimmel und eine Skyline mit Fernsehturm, Kuppelbau und Hochhäusern zeigt. Lara erklärt, dass sie zuerst mit Graffiti-Farben den Himmel in Blau und mit etwas Rosa gesprüht hat, sich eine Schablone gemacht und damit die Skyline der nachtschwarzen Gebäude übertragen hat. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Projekts "Guck-Mal" der St. Petri Kinder und Jugendhilfe in Tenever ist auf unbestimmte Dauer eine Bilderausstellung im Amt für Soziale Dienste in der Pfalzburger Straße 69 zu sehen. Die Bilder haben Kinder und Jugendliche im vergangenen halben Jahr bei Guck-Mal für die Ausstellung gemalt. Ein festes Thema gab es nicht, auch weil Guck-Mal offen ist für Gäste von zehn bis 21 Jahren, und auch so offen, das jede und jeder zu den Öffnungszeiten kommen und gehen kann, wann er oder sie möchte, ganz freiwillig.

Dominiks Bild stellt einen Kontrast zu Laras Werk dar. Obwohl beide das Projekt in Tenever besuchen und ihr Wohnumfeld aus Hochhäusern besteht, zeigt Dominiks Bild sanfte grüne Hügel, Schäfchenwolken am sonnigen Himmel, ein Wäldchen und Schafe. Dominik war im Harz und würde dort gerne wieder hinfahren. Er erzählt von einer Nachtwanderung, Führungen, der Natur und vom Kistenstapeln, wobei er stolze 13 Kisten geschafft hat.

Offene und integrative Werkstatt

Guck-Mal, das ist eine inklusive und integrative, barrierefreie Kreativwerkstatt, ein Projekt der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe mit starker Unterstützung des Amtes für Soziale Dienste, Bereich offene Kinder und Jugendförderung. Guck-Mal ist offen für Spenden, besonders auch Sachspenden für den Kreativbereich wie Stoffe, Farben, Pinsel, Leinwände, Spiele. Kinder und Jugendliche erfahren dort einen wertschätzenden Umgang, egal ob sie Unterstützungsbedarf haben oder nicht, könne ihre Kreativität beim Malen, Modellieren, im Spiel ausleben. Im Rahmen des künstlerischen Ateliers lernen die Kinder ein wertneutrales Miteinander.

Beyonce ist elf Jahre alt, hat in ihr Smartphone geschaut und dort ihr Motiv, ein Einhorn, gefunden. Ihr Bild heiß „Magic“ – weil sie Magie mag: wünschen und herbeizaubern. Es scheint die Faszination der Magie selbst zu sein, die Beyonce inspiriert hat, denn was sie sich wünscht, da muss sie erst überlegen, findet es aber auf ihrem Shirt: Eis, Bonbons, Süßes.

15 bis 25 Kinder und Jugendliche, so viele kommen täglich zu Guck-Mal. Manchmal sogar 30. Lara, Dominik und Beyonce sagen, dass sie fast jeden Tag da sind. Nur wenn die Schule besonders anstrengend war oder die Hausaufgaben Zeit brauchen, lassen sie einen Tag aus. In der Woche ist Guck-Mal täglich von 16 bis 19 Uhr geöffnet. An der Ausstellung sind 22 junge Aktive beteiligt. Gerne wird Guck-Mal vom Martinsclub oder von Stadtteileinrichtungen besucht, denn dort können Rollstuhlfahrer und andere Unterstützungsbedürftige gemeinsam mit den Kindern der Nachbarschaft kreativ sein. Behindert, beeinträchtigt, mit Unterstützungsbedarf oder ohne diese – Unterschiedlichkeiten wischt Guck-Mal wie eine Nebensache beiseite: „Wir sprechen alle mit Namen an.“

Angelina ist unruhig. Ihr Bild hängt am Ende des Rundgangs und sie möchte, dass es nicht übersehen wird. „Mondaufgang“ heißt ihr Werk, an dem sie wie Lara, Dominik, Beyonce und die achtzehn anderen Kinder, deren Bilder ausgestellt sind, tagelang gearbeitet hat. Freiwillig ist die Zwölfjährige gekommen, um kreativ arbeiten zu können. Sie hat sich ihr Motiv überlegt, eine Technik gefunden, Farben ausgesucht und den den erst zu einem Drittel leuchtenden Mond festgehalten. Eine Optik, die ihr aufgefallen ist und die häufig nur zur blauen Stunde erscheint, der ersten Stunde nach Sonnenuntergang.

Weitere Informationen

Das Projekt Guck-Mal der St. Petri Kinder und Jugendhilfe wird in der Otto-Brenner-Allee 44/46, 2. Stock, angeboten. Die Ausstellung ist im Amt für Soziale Dienste, Sozialzentrum 6, Hemelingen-Osterholz, Pfalzburger Straße 69, 3. Stock, zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch, Donnerstag, 8 bis 16.30 Uhr, Dienstag 13.30 bis 16.30 Uhr und Freitag 8 bis 13.30 Uhr.